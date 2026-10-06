Λεμφοίδημα: Από την πρόληψη έως τη σύγχρονη θεραπεία και την προστασία της ψυχικής υγείας

Takeaways by to pontiki AI Το λεμφοίδημα αποτελεί μια χρόνια πάθηση που προκαλείται από τη δυσλειτουργία του λεμφικού συστήματος και εκδηλώνεται με πρήξιμο στους ιστούς.

Η συσσώρευση λέμφου στους ιστούς συχνά προκύπτει μετά από χειρουργικές επεμβάσεις, όπως η λεμφαδενεκτομή, η μαστεκτομή ή ακτινοβολίες στην περιοχή της πυέλου.

Οι ασθενείς ενδέχεται να αντιμετωπίσουν επιπτώσεις στην ψυχική τους υγεία, όπως η κατάθλιψη, λόγω των αισθητικών αλλαγών και των περιορισμών στην καθημερινή τους κινητικότητα.

Η διάγνωση πραγματοποιείται από εξειδικευμένο λεμφολόγο μέσω κλινικής εξέτασης και σύγχρονων απεικονιστικών μεθόδων, ενώ διατίθεται και η δυνατότητα γενετικού ελέγχου για παιδιά και βρέφη.

Η έγκαιρη και ολιστική αντιμετώπιση του λεμφοιδήματος στοχεύει στη μακροπρόθεσμη σταθεροποίηση της κατάστασης του ασθενούς και στη βελτίωση της ποιότητας της καθημερινής του ζωής.

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Η Ιατρική χαρακτηρίζει ως λεμφοίδημα μια μορφή χρόνιου οιδήματος που οφείλεται σε δυσλειτουργία του λεμφικού συστήματος. Εκδηλώνεται με πρήξιμο και μπορεί να οδηγήσει σε επιδείνωση της ποιότητας ζωής, πολλαπλές επιπλοκές, ακόμη και σε ψυχολογική επιβάρυνση, όπως η κατάθλιψη.

«Το λεμφικό σύστημα, το οποίο αποτελείται από τα λεμφαγγεία και τους λεμφαδένες, αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του κυκλοφορικού και του ανοσοποιητικού συστήματος του ανθρώπου.

Η κυκλοφορία του αίματος στον οργανισμό περιλαμβάνει τρία συστήματα, το αρτηριακό, το φλεβικό, καθώς και το λεμφικό. Το αίμα φεύγει από την καρδιά με κατεύθυνση τους ιστούς μέσω των αρτηριών και επιστρέφει μέσω των φλεβών και των λεμφαγγείων.

Σε περιπτώσεις κατά τις οποίες διαταράσσεται η ομαλότητα αυτής της «λεωφόρου» επιστροφής του αίματος, όπως μετά από λεμφαδενεκτομή (αφαίρεση λεμφαδένων), μαστεκτομή ή χειρουργικές επεμβάσεις και ακτινοβολίες στην περιοχή της πυέλου (π.χ. για καρκίνο του προστάτη), η λέμφος δεν μπορεί να παροχετευθεί φυσιολογικά.

Δηλαδή, το αίμα δεν επιστρέφει στην καρδιά, αλλά γυρίζει προς τα πίσω, συσσωρεύεται στους ιστούς και προκαλεί πρήξιμο (λεμφοίδημα) σε περιοχές όπως τα άνω ή κάτω άκρα, τη γεννητική περιοχή, και τον λαιμό», εξηγεί ο κ. Ευάγγελος Δημακάκος, Λεμφολόγος – Αγγειολόγος, Διευθυντής στο Κέντρο Πρόληψης, Διάγνωσης και Θεραπείας Λεμφοιδήματων – Οιδημάτων και Λεμφικών Παθήσεων Ενηλίκων και Παιδιών, Metropolitan Hospital.

Η ψυχολογική επίπτωση και η επίδραση στην καθημερινότητα

«Η κατάθλιψη, ως πιθανή συνέπεια ενός λεμφοιδήματος, συνδέεται συχνά με την αισθητική παράμετρο και τις πρακτικές δυσκολίες στην καθημερινή ζωή του ασθενούς.

Το εμφανές πρήξιμο μπορεί να προκαλέσει αισθήματα αμηχανίας ή ενοχής, επηρεάζοντας αναπόφευκτα την κοινωνική και προσωπική ζωή του.

Επιπλέον, οι περιορισμοί στην κινητικότητα και η ανάγκη διαρκούς διαχείρισης των συμπτωμάτων, όπως η εφαρμογή συμπιεστών ενδυμάτων, επιβαρύνουν περαιτέρω την ψυχολογία.

Η έγκαιρη ψυχολογική υποστήριξη και η κατανόηση από το περιβάλλον αποδεικνύονται καθοριστικές για την προσαρμογή του ασθενούς στη νέα πραγματικότητα και τη βελτίωση της καθημερινότητάς του», σημειώνει.

Η διαγνωστική διαδικασία

Η διάγνωση του λεμφοιδήματος προϋποθέτει την κλινική εξέταση του ασθενούς από εξειδικευμένο Ιατρό-Λεμφολόγο, την οποία ακολουθούν ειδικές εργαστηριακές και απεικονιστικές εξετάσεις, όπως η μαγνητική λεμφογραφία.

Επιπλέον, παρέχεται η δυνατότητα γενετικού ελέγχου για παιδιά και βρέφη (ιδιαίτερα σε συγγενείς ή σπάνιες παιδιατρικές μορφές), προκειμένου να εντοπιστεί η ακριβής αιτιολογία και να επιλεγεί η κατάλληλη θεραπευτική προσέγγιση.

Θεραπεία σύμφωνη με τις διεθνείς οδηγίες της παγκόσμιας λεμφολογίας

Η έγκαιρη διάγνωση του λεμφοιδήματος οδηγεί στην ταχύτερη και αποτελεσματικότερη αντιμετώπισή του. Στόχος της θεραπευτικής στρατηγικής δεν είναι απλώς η προσωρινή μείωση του οιδήματος, αλλά η μακροπρόθεσμη σταθεροποίηση της κατάστασης και η επανένταξη του ατόμου στις καθημερινές του δραστηριότητες, χωρίς περιορισμούς.

Μέσω εξατομικευμένων προγραμμάτων θεραπείας, εφαρμόζονται οι πλέον σύγχρονες τεχνικές θεραπείας λεμφοιδήματος, διασφαλίζοντας μέγιστη αποτελεσματικότητα και ασφάλεια σε κάθε στάδιο της πάθησης.

«Το λεμφοίδημα αφορά όλες τις ηλικίες και απαιτεί έγκαιρη και αποτελεσματική αντιμετώπιση, καθώς μπορεί να οδηγήσει σε κακή ποιότητα ζωής, πλήθος επιπλοκών, ακόμη και κατάθλιψη.

Η πρόοδος της ιατρικής επιστήμης επιτρέπει την ολιστική φροντίδα του λεμφικού συστήματος, αξιοποιώντας τη διεπιστημονική συνεργασία μεταξύ των ιατρικών ειδικοτήτων που εμπλέκονται με το λεμφικό σύστημα καθώς και των νοσηλευτών, ψυχολόγων και διαιτολόγων.

Η ολιστική αυτή προσέγγιση είναι μονόδρομος για τη διασφάλιση άριστων κλινικών αποτελεσμάτων», καταλήγει ο κ. Δημακάκος.

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