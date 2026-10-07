Η γαλλική αστυνομία αναστέλλει τη χρήση χειροβομβίδων κρότου-λάμψης μετά τον ακρωτηριασμό 15χρονου στις διαδηλώσεις

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Η Γαλλία αναστέλλει τη χρήση χειροβομβίδων κρότου-λάμψης από την αστυνομία στις μαθητικές διαδηλώσεις, δήλωσε ο υπουργός Εσωτερικών, εν μέσω αυξανόμενων καταγγελιών για αστυνομική βαρβαρότητα κατά τη διάρκεια ενός δεκαπενθήμερου διαδηλώσεων που αμαυρώθηκαν από συχνά βίαιες συγκρούσεις που έχουν τραυματίσει εκατοντάδες.

Ο Λοράν Νούνιες δήλωσε στον ραδιοφωνικό σταθμό RTL την Τετάρτη ότι διέταξε την προσωρινή διακοπή της χρήσης των χειροβομβίδων «στο πλαίσιο του κινήματος των μαθητών λυκείου» μετά τον ακρωτηριασμό ενός 15χρονου κατά τη διάρκεια διαμαρτυρίας στη Λανς, στη βόρεια Γαλλία, τη Δευτέρα.

Οι αρχές δεν έχουν επιβεβαιώσει τις ακριβείς συνθήκες – ιδίως, εάν το αγόρι είχε σηκώσει τη χειροβομβίδα ή είχε χτυπηθεί από αυτήν – αλλά ανέφεραν ότι έως και 200 ​​διαδηλωτές πετούσαν βλήματα στην αστυνομία όταν παρενέβη η ομάδα αντιμετώπισης ταραχών.

Ο Νούνιες δήλωσε ότι ανέστειλε τη χρήση των χειροβομβίδων «μέχρι να μάθουμε ακριβώς τι συνέβη».

Η μητέρα του αγοριού δήλωσε την Τετάρτη ότι το χέρι του γιου της είχε ακρωτηριαστεί. Δήλωσε στο BFMTV: «Η ζωή του έχει κλαπεί. Είναι ένα 15χρονο παιδί, πώς μπορούν να φέρονται έτσι τα παιδιά;». Είπε ότι ο γιος της δεν προσπάθησε να σηκώσει τη χειροβομβίδα.

Τουλάχιστον 215 έφηβοι και 85 μέλη του σχολικού προσωπικού έχουν τραυματιστεί από την έναρξη των διαμαρτυριών λόγω των χρόνιων ελλείψεων εκπαιδευτικών, των γεμάτων τάξεων, των ετοιμόρροπων κτιρίων και των πολλών σχολικών ημερών. Περίπου 750 αστυνομικοί έχουν επίσης τραυματιστεί.

Ο Νούνιες δήλωσε ότι έχουν ξεκινήσει 18 εσωτερικές αστυνομικές έρευνες για καταγγελίες που αφορούν αστυνομική βία κατά τη διάρκεια των διαδηλώσεων, συμπεριλαμβανομένου ενός περιστατικού στο οποίο ένας νεαρός διαδηλωτής έχασε πολλά δόντια και ενός άλλου στο οποίο ένας μαθητής έχασε την όρασή του από το ένα μάτι.

Είπε ότι πάντα ξεκινούσαν έρευνες σχετικά με κατηγορίες για «μη αναλογική» χρήση βίας, αλλά επέμεινε ότι οι αστυνομικοί ήταν εκεί για να προστατεύσουν τους μαθητές. Ομάδες υπεράσπισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και συνδικάτα έχουν επανειλημμένα κατηγορήσει την αστυνομία ότι χρησιμοποιεί περιττή βία.

Η απόφαση ελήφθη μια ημέρα αφότου τουλάχιστον 250.000 μαθητές, γονείς, εκπαιδευτικοί και συνδικαλιστές βγήκαν στους δρόμους σε πόλεις σε όλη τη Γαλλία τη μεγαλύτερη ημέρα της προεκλογικής περιόδου μέχρι σήμερα, ωθώντας τον πρόεδρο, Εμανουέλ Μακρόν, να συγκαλέσει έκτακτη συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου.

Οι περισσότερες πορείες πέρασαν χωρίς σοβαρά επεισόδια, αλλά μερικές -συμπεριλαμβανομένου του Παρισιού- κατέληξαν σε σποραδικούς βανδαλισμούς και αψιμαχίες με τις δυνάμεις καταστολής, με αστυνομικούς να κάνουν χρήση δακρυγόνων και να χρησιμοποιούν γκλομπ για να διαλύσουν τους διαδηλωτές.

Ο πρωθυπουργός, Σεμπαστιάν Λεκορνί, πρόκειται να εκφωνήσει ομιλία την Τετάρτη για τις διαδηλώσεις καθώς και για την άσχημη κατάσταση των οικονομικών της χώρας, η οποία περιορίζει σοβαρά την ικανότητα της κυβέρνησης να ενεργήσει στα αιτήματα των διαδηλωτών.

Ο Λεκορνί καταδίκασε την Τρίτη τη βία και δήλωσε στο κοινοβούλιο ότι δεν μπορεί να γίνει ανεκτή, ενώ απέρριψε επίσης τις κατηγορίες ότι η κυβέρνηση διέταξε «αστυνομική καταστολή» εναντίον των διαδηλωτών.

Την περασμένη νύχτα, οι διαδηλωτές έβαλαν φωτιά σε κάδους απορριμμάτων έξω από τα σχολεία τους, κατέστρεψαν στάσεις λεωφορείων και εκτόξευσαν βλήματα εναντίον των αστυνομικών, οι οποίοι απάντησαν με γκλομπ, δακρυγόνα και πλαστικές σφαίρες.

Είκοσι τέσσερα σχολεία έχουν πυρποληθεί ή λεηλατηθεί, ενώ περισσότερα από 6.500 άτομα έχουν συλληφθεί, σχεδόν όλα ανήλικα. Περισσότεροι από 1.800 διώκονται, σχεδόν 1.500 από αυτούς κάτω των 18 ετών, δήλωσε το υπουργείο Δικαιοσύνης.

Η Anne Savinel-Barras, πρόεδρος της Γαλλικής Αμνηστίας, δήλωσε νωρίτερα αυτή την εβδομάδα ότι οι εικόνες και οι μαρτυρίες από τις διαμαρτυρίες «εγείρουν ανησυχίες σχετικά με την επικίνδυνη χρήση δακρυγόνων, γκλομπ και τεχνικών αστυνόμευσης».

Το υπουργείο Παιδείας δήλωσε ότι τα μαθήματα είχαν ανασταλεί πλήρως ή εν μέρει σε 528 από τα 3.700 λύκεια της χώρας – λύκεια στα οποία φοιτούν μαθητές ηλικίας μεταξύ 15 και 18 ετών – την Τετάρτη, ένας σημαντικά μικρότερος αριθμός από ό,τι την Τρίτη.

Οι διαμαρτυρίες, μήνες πριν από τις κρίσιμες προεδρικές εκλογές για την εκλογή του διαδόχου του Μακρόν, έχουν συγκλονίσει την κυβέρνηση που προσπαθεί να μειώσει το αυξανόμενο έλλειμμα του προϋπολογισμού εν μέσω αυξανόμενης ανησυχίας των επενδυτών για το υψηλό χρέος της Γαλλίας και την ασθενή οικονομική ανάπτυξη.

Έχουν επίσης πυροδοτήσει μια έντονη πολιτική διαμάχη, με την κυβέρνηση να κατηγορεί το ριζοσπαστικό αριστερό κόμμα Ανυπότακτη Γαλλία ότι ενθαρρύνει και μάλιστα ότι έχει ενορχηστρώσει το κίνημα, αφού πολλοί βουλευτές του LFI συμμετείχαν σε αποκλεισμούς σχολείων.

Ο βετεράνος ηγέτης του κόμματος και υποψήφιος για την προεδρία, Ζαν-Λυκ Μελανσόν, έχει υποστηρίξει σθεναρά τις διαμαρτυρίες, ενθαρρύνοντας παράλληλα τις ειρηνικές κινητοποιήσεις.

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