ΕΡΤ2ΣΠΟΡ: Νέο πρωτογενές περιεχόμενο από σήμερα και κάθε μέρα – Πρεμιέρα για «Game Changers» και «Sportify»

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Ενισχύεται το περιεχόμενο της ΕΡΤ2ΣΠΟΡ από σήμερα με δύο νέες εκπομπές οι οποίες έχουν θέσεις στο πρόγραμμα του σταθμού σε καθημερινή βάση.

Σήμερα στις 19.00 θα κάνει την εμφάνιση της στις 19.00, η εκπομπή «Game changers». Εκεί ο Βαγγέλης Ιωάννου θα παρουσιάζει την αθλητική επικαιρότητα της ημέρας με όσα έχουν γίνει αλλά και όσα γεγονότα θα ακολουθήσουν. Με καλεσμένους και ρεπορτάζ απ’ όλους τους αθλητικούς χώρους. Η εκπομπή εντάσσεται στο «φυσικό» της περιβάλλον καθώς είχε αρχίσει νωρίτερα στο ERTNews.

Πέντε ώρες αργότερα, στην αλλαγή της ημέρας (24.00), θα μεταδίδεται από σήμερα η άλλη νέα ενημερωτική αθλητική εκπομπή του σταθμού. Στο «Sportify» ο Γιάννης Ράνιος θα έχει ρεπορτάζ και παρασκήνιο από τα γήπεδα στα οποία διεξάγονται αγώνες από όλα τα σπορ, στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, με ζωντανές συνδέσεις, με ανταποκρίσεις απεσταλμένων και αφιερώματα στα Ολυμπιακά αθλήματα. Πρόκειται για ένα από τα καθημερινά αθλητικά μαγκαζίνο του καναλιού, το οποίο θέλει να προσφέρει μια διαφορετική και πιο χαλαρή προσέγγιση των σπορ, συνδυάζοντας την τρέχουσα αθλητική επικαιρότητα, τις αναλύσεις, αλλά και θέματα γύρω από το αθλητικό στοίχημα, στο οποίο ο δημοσιογράφος και tipster διαθέτει πολυετή εμπειρία.

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