search
ΔΕΥΤΕΡΑ 19.10.2026 09:45
search
MENU CLOSE
MEDIA

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

19.10.2026 09:26

ΕΡΤ2ΣΠΟΡ: Νέο πρωτογενές περιεχόμενο από σήμερα και κάθε μέρα – Πρεμιέρα για «Game Changers» και «Sportify»

19.10.2026 09:26
GAME-CHANGERS

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Add topontiki.gr on Google

Ενισχύεται το περιεχόμενο της ΕΡΤ2ΣΠΟΡ από σήμερα με δύο νέες εκπομπές οι οποίες έχουν θέσεις στο πρόγραμμα του σταθμού σε καθημερινή βάση.

Σήμερα στις 19.00 θα κάνει την εμφάνιση της στις 19.00,  η εκπομπή «Game changers». Εκεί ο Βαγγέλης Ιωάννου θα παρουσιάζει την αθλητική επικαιρότητα της ημέρας με όσα έχουν γίνει αλλά και όσα γεγονότα θα ακολουθήσουν. Με καλεσμένους και ρεπορτάζ απ’ όλους τους αθλητικούς χώρους. Η εκπομπή εντάσσεται στο «φυσικό» της περιβάλλον καθώς είχε αρχίσει νωρίτερα στο ERTNews.

Πέντε ώρες αργότερα, στην αλλαγή της ημέρας (24.00), θα μεταδίδεται από σήμερα η άλλη νέα ενημερωτική αθλητική εκπομπή του σταθμού. Στο «Sportify» ο Γιάννης Ράνιος θα έχει ρεπορτάζ  και παρασκήνιο από τα γήπεδα στα οποία διεξάγονται αγώνες από όλα τα σπορ, στην  Ελλάδα και στο εξωτερικό, με ζωντανές συνδέσεις, με ανταποκρίσεις απεσταλμένων και αφιερώματα στα Ολυμπιακά αθλήματα. Πρόκειται  για ένα  από τα καθημερινά αθλητικά μαγκαζίνο του καναλιού, το οποίο θέλει να προσφέρει μια διαφορετική και πιο χαλαρή προσέγγιση των σπορ, συνδυάζοντας την τρέχουσα αθλητική επικαιρότητα, τις αναλύσεις, αλλά και θέματα γύρω από το αθλητικό στοίχημα, στο οποίο ο δημοσιογράφος και tipster διαθέτει πολυετή εμπειρία.

Διαβάστε επίσης:

«Αποχώρει ο Χρήστος Μάστορας» από το The Voice – Το μπέρδεμα Λιανού με το «Survivor» και το τρολάρισμα (Video)

Μούσιος για Μαζωνάκη: «Έχουμε έναν άνθρωπο να πηγαίνει σαν το σκυλί στ’ αμπέλι – Συγγνώμη, αυτή είναι η αλήθεια» (Video)

Η πληρωμένη απάντηση της Καραμήτρου στον Καρατζά για Μαζωνάκη: «Καμία συνήθειά του δεν είχε να κάνει με το τέλος του – Τελεία, παύλα, παράγραφος»

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
aerodromio xios 90- new
ΕΛΛΑΔΑ

Στο… πόδι η Χίος για το 4μηνο κλείσιμο του αεροδρομίου: Κινητοποιήσεις και κλείσιμο καταστημάτων στο νησί – Φόβοι για απώλειες θέσεων εργασίας

elas_synodos
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Ώρα για αλλαγές, μάλλον, στην ΕΛΑΣ – Νυφούδης και Μπαλατσούκας στο… τραπέζι

valasi
ΕΛΛΑΔΑ

Στις 11:30 στο Α’ Νεκροταφείο Αθηνών το τελευταίο αντίο στην Μπέτυ Βαλάση

GAME-CHANGERS
MEDIA

ΕΡΤ2ΣΠΟΡ: Νέο πρωτογενές περιεχόμενο από σήμερα και κάθε μέρα – Πρεμιέρα για «Game Changers» και «Sportify»

mamoulakis
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Παραιτείται ο Μαμουλάκης από την βουλευτική του έδρα για… χάρη του Τσίπρα – Ακολουθούν Ζαμπάρας και άλλοι

Δείτε όλες τις ειδήσεις
tsipras-alieis
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Από τη ρακί στα... τσίπουρα ο Τσίπρας - Ξεκινά περιοδεία στην Θεσσαλία με πρώτη στάση στον Βόλο

lianos
MEDIA

«Αποχώρει ο Χρήστος Μάστορας» από το The Voice - Το μπέρδεμα Λιανού με το «Survivor» και το τρολάρισμα (Video)

xristidou_germanou
LIFESTYLE

Ναταλία Γερμανού: «Αν ήταν πραγματικά μια συγκλονιστική σχέση δεν θα άφηνα απλά το Σαββατοκύριακο» - Το σχόλιο για Χρηστίδου - Νεδέλκο

argyros_synaylia
LIFESTYLE

Γερμανού για Αργυρό: «Δεν βρέθηκε ένας άνθρωπος να του πει να μην τοποθετηθεί σε μια πόλη που βράζει;» (Video)

marinakis-koufonikolakou
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μαρινάκης απαντά σε Κουφονικολάκου για Μπεκίρη με 3 ερωτήματα για χειρισμούς του Τσίπρα στη μάχη κατά της Χρυσής Αυγής  

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΔΕΥΤΕΡΑ 19.10.2026 09:42
aerodromio xios 90- new
ΕΛΛΑΔΑ

Στο… πόδι η Χίος για το 4μηνο κλείσιμο του αεροδρομίου: Κινητοποιήσεις και κλείσιμο καταστημάτων στο νησί – Φόβοι για απώλειες θέσεων εργασίας

elas_synodos
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Ώρα για αλλαγές, μάλλον, στην ΕΛΑΣ – Νυφούδης και Μπαλατσούκας στο… τραπέζι

valasi
ΕΛΛΑΔΑ

Στις 11:30 στο Α’ Νεκροταφείο Αθηνών το τελευταίο αντίο στην Μπέτυ Βαλάση

1 / 3