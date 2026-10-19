ΕΡΤ2ΣΠΟΡ: Νέο πρωτογενές περιεχόμενο από σήμερα και κάθε μέρα – Πρεμιέρα για «Game Changers» και «Sportify»

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη GoogleAdd topontiki.gr on Google
Ενισχύεται το περιεχόμενο της ΕΡΤ2ΣΠΟΡ από σήμερα με δύο νέες εκπομπές οι οποίες έχουν θέσεις στο πρόγραμμα του σταθμού σε καθημερινή βάση.
Σήμερα στις 19.00 θα κάνει την εμφάνιση της στις 19.00, η εκπομπή «Game changers». Εκεί ο Βαγγέλης Ιωάννου θα παρουσιάζει την αθλητική επικαιρότητα της ημέρας με όσα έχουν γίνει αλλά και όσα γεγονότα θα ακολουθήσουν. Με καλεσμένους και ρεπορτάζ απ’ όλους τους αθλητικούς χώρους. Η εκπομπή εντάσσεται στο «φυσικό» της περιβάλλον καθώς είχε αρχίσει νωρίτερα στο ERTNews.
Πέντε ώρες αργότερα, στην αλλαγή της ημέρας (24.00), θα μεταδίδεται από σήμερα η άλλη νέα ενημερωτική αθλητική εκπομπή του σταθμού. Στο «Sportify» ο Γιάννης Ράνιος θα έχει ρεπορτάζ και παρασκήνιο από τα γήπεδα στα οποία διεξάγονται αγώνες από όλα τα σπορ, στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, με ζωντανές συνδέσεις, με ανταποκρίσεις απεσταλμένων και αφιερώματα στα Ολυμπιακά αθλήματα. Πρόκειται για ένα από τα καθημερινά αθλητικά μαγκαζίνο του καναλιού, το οποίο θέλει να προσφέρει μια διαφορετική και πιο χαλαρή προσέγγιση των σπορ, συνδυάζοντας την τρέχουσα αθλητική επικαιρότητα, τις αναλύσεις, αλλά και θέματα γύρω από το αθλητικό στοίχημα, στο οποίο ο δημοσιογράφος και tipster διαθέτει πολυετή εμπειρία.
Διαβάστε επίσης:
«Αποχώρει ο Χρήστος Μάστορας» από το The Voice – Το μπέρδεμα Λιανού με το «Survivor» και το τρολάρισμα (Video)
Μούσιος για Μαζωνάκη: «Έχουμε έναν άνθρωπο να πηγαίνει σαν το σκυλί στ’ αμπέλι – Συγγνώμη, αυτή είναι η αλήθεια» (Video)
Η πληρωμένη απάντηση της Καραμήτρου στον Καρατζά για Μαζωνάκη: «Καμία συνήθειά του δεν είχε να κάνει με το τέλος του – Τελεία, παύλα, παράγραφος»
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.