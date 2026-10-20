Δεν θέλει και ερώτημα ποιο ήταν πρώτο σε τηλεθέαση πρόγραμμα της Δευτέρας (19/10)

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Σε τηλεοπτικά προγνωστικά η απόδοση στοιχήματος για το «Σόι σου» θα ήταν χαμηλή, καθότι είναι σιγουράκι πως η σειρά του Alpha ιδίως τις Δευτέρες κατέχει τα πρωτεία στις τηλεπροτιμήσεις με την μετάδοση νέου επεισοδίου.

Περιέργως το επαναληπτικό επεισόδιο της σειράς αυτή τη φορά δεν έκανε το 1-2 με εκείνο της πρώτης προβολής, ωστόσο κατάφερε να πλασαριστεί στην τέταρτη θέση. Δεύτερο σε δημοτικότητα ήταν το επεισόδιο από τις «Μπλε ώρες» του ΣΚΑI και τρίτο εκείνο της σειράς «Κρίνο και αγκάθι» του ΑΝΤ1.

Το «Ντέρτι» του ΑΝΤ1, συνδιαμόρφωσε την κορυφαία πεντάδα, με το τηλεπαιχνίδι «Ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος» στην έκτη βαθμίδα της βραχείας λίστας της Nielsen.

Το Mega εκπροσωπήθηκε στο TOP 10 της Δευτέρας από το κεντρικό δελτίο ειδήσεων και το επεισόδιο της σειράς «Δύο μαύρα πουκάμισα».

Ο «Τροχός της τύχης» μπορεί να ήταν χθες τελευταίος στην κατάταξη ήταν όμως το δημοφιλέστερο πρόγραμμα του STAR.

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