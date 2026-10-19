Η Κριστιάν Αμανπούρ του CNN αποχωρεί από το δίκτυο μετά από 43 χρόνια

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Η Κριστιάν Αμανπούρ, κύρια παρουσιάστρια του CNN και στέλεχος του ειδησεογραφικού δικτύου που λειτουργεί 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα για περισσότερες από τέσσερις δεκαετίες, σχεδιάζει να αποχωρήσει από την εταιρεία τον επόμενο Ιούνιο.

«Μετά από περισσότερα από 43 χρόνια στο CNN, η Κριστιάν αποφάσισε ότι είναι η κατάλληλη στιγμή να ξεκινήσει ένα νέο κεφάλαιο», δήλωσε ο Μαρκ Τόμσον, διευθύνων σύμβουλος του CNN, σε επιστολή προς τους υπαλλήλους του ειδησεογραφικού γραφείου, η οποία περιήλθε στην κατοχή του NBC News.

Ο Τόμσον είπε ότι η Αμανπούρ, 68 ετών, σχεδιάζει να «μειώσει» την ομώνυμη εκπομπή της στο CNN International σε μία φορά την εβδομάδα στις αρχές του 2027. «Το πρόγραμμα θα ολοκληρωθεί τον Μάιο», πρόσθεσε ο Τόμσον, «και θα αποχωρήσει από το CNN στα τέλη Ιουνίου».

Η Κριστιάν σκέφτηκε προσεκτικά αυτή την απόφαση και την συζητάμε εδώ και μερικούς μήνες», είπε ο Τόμσον. «Όπως τόσοι πολλοί τηλεοπτικοί παρουσιαστές του CNN που θα ακούσουν τα νέα σήμερα, λυπάμαι πολύ που την βλέπω να φεύγει, αλλά έχω καταλήξει να αποδέχομαι ότι αυτή είναι η κατάλληλη στιγμή γι’ αυτήν, τόσο προσωπικά όσο και επαγγελματικά».

Η αποχώρηση της Αμανπούρ έρχεται λίγες εβδομάδες αφότου η εταιρεία μέσων ενημέρωσης του Ντέιβιντ Έλισον, Paramount Skydance, εξαγόρασε την Warner Bros. Discovery, τη μητρική εταιρεία του CNN.

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