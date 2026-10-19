Micro-dramas: Η νέα πρόκληση για τις τηλεοπτικές σειρές, κανάλια και ιντερνετικές πλατφόρμες

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Στον κλάδο της οπτκοακουστικής βιομηχανίας «πρόκληση» αρχικά απέναντι στα καθιερωμένα τηλεοπτικά δίκτυα αποτέλεσαν οι πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης και διανομής περιεχομένου, όπως το Yοu Tube, και στη συνέχεια η ιντερνερικές πλατφόρμες περιεχομένου διαρκούς ρόη, όπως το Netflix, το Amazon Prime Video κλπ κλπ.

Η αγορά κατακερματίζεται, δημιουργούνται όμως νέες «χώρες» για ανάπτυξη περιεχομένου και διαφήμισης, καθώς η παραδοσιακή τηλεόραση- γραμμική, καλωδιακή-και η δορυφορική δείχνουν να έχουν πεπερασμένα όρια απορρόφησης, την ίδια ώρα που καταγράφεται κινητικότητα στο τηλεοπτικό κοινό με τις πλατφόρμες streaming να σχηματίζουν χαρακτηριστικά τηλεοπτικών οργανισμών, έχοντας ήδη «εισβάλει» στα χωράφια της τηλεόρασης, όπως την γνωρίζουμε.

Οι συγχωνεύσεις, όπως αυτή της Paramount Global με την Warner Bros Discovery, οι συμπράξεις και οι συνέργειες θεωρούνται κινήσεις σαν σε stratego για ανθεκτικότητα και μακροημέρευση. Ωστόσο νέες προκλήσεις εμφανίζονται με ραγδαίους ρυθμούς ανάπτυξης και εξάπλωσης αξιοποιώντας νέα Μέσα και τεχνολογίες. Η νέα πρόκληση ακούει στο όρο micro-dramas. Τα πράγματα δεν είναι «παίξε-γελασε».

Εκεί έξω υπάρχει μια αναπτυσσόμενη με ιλιγγιώδης ρυθμούς αγορά τρέχουσας αξίας 14 δισ. δολαρίων η οποία έχει αναγκάσει τα διεθνή τηλεοπτικά δίκτυα να στραφούν σε αυτή την κατεύθυνση μέσα από ψηφιακές πλατφόρμες. Τα Microdramas- η σειρές μυθοπλασίας κάθετης παραγωγής σύντομης διάρκειας (ενός έως τριών λεπτών)- εξελίσσεται σε δυναμική αγορά ανάπτυξης περιεχομένου και απορρόφησης διαφημιστικών κονδυλίων. Και από δίπλα, να και τα Micro-sports.

Εδώ είναι πιθανόν να δούμε να συμβαίνει αντιστροφή της λαϊκής παροιμίας για το μεγάλο ψάρι και το μικρό. Η παρακολούθηση των micro-dramas στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και σε άλλες πλατφόρμες εξελίσσεται ραγδαία. Σχεδόν τα δύο τρίτα των τηλεθεατών (62%) παρακολουθούν Microdramas για περισσότερο από μία ώρα στην καθισιά τους , σύμφωνα με νέα έρευνα του ιαπωνικού ομίλου media, marketing διαφήμισης και επικοινωνίας Dentsu που «έτρεξε» σε 12 χώρες και αγορές.

Με διαφορά η πρώτη χώρα σε τηλεθέαση είναι η Κίνα, όπου το 35% των ερωτηθέντων απάντησε ότι τα παρακολουθεί «αρκετά συχνά» ή «τακτικά». Αντίθετα, οι ΗΠΑ, το Ηνωμένο Βασίλειο και η Αυστραλία ακολουθούν από σημαντική απόσταση, με τα ποσοστά τους να περιορίζονται στο 10% με 11%. Προς το παρόν… Τα Μicrodramas γνωρίζουν ιδιαίτερη απήχηση στις γενιές Gen Z και Millennials, με το 30% έως 33% των ερωτηθέντων από κάθε ομάδα να δηλώνει ότι έχει «δει μερικά επεισόδια», τα παρακολουθεί «αρκετά συχνά» ή σε «τακτική βάση».

Το ποσοστό αυτό έρχεται σε έντονη αντίθεση με τις μεγαλύτερες ηλικίες, καθώς η τηλεθέαση πέφτει στο 21% για τη Gen X και σε μόλις 11% για τους Boomers. Παράλληλα, το 20% του κοινού της Gen Z παραδέχεται ότι μπορεί να παρακολουθεί Μicrodramas συνεχόμενα για δύο έως τρεις ώρες. Δεν απαιτούνται ιδιαίτερες σπουδές. Ρίξτε μια ματιά δίπλα. Στην καθιερωμένη τηλεόραση. Για ποιες ηλικιακές ομάδες τηλεθεατές «σκοτώνονται» μεταξύ τους τα κανάλια και διεξάγεται «πόλεμος» τηλεθέασης; Δείτε πως σχηματίζεται το τοπίο. Από τη μία οι γνωστές σε όλες τηλεοπτικές σειρές με διάρκεια επεισοδίου από 20 έως 40 ή και 45 λεπτά το καθένα.

Πέντε παραγράφους πιο πάνω επισημαίνεται πως «τα δύο τρίτα των τηλεθεατών (62%) παρακολουθούν micro-dramas για περισσότερο από μία ώρα στην καθισιά τους» στην έρευνα της Dentsu. Κάπως έτσι το μικρό ψάρι πιθανόν να μπορεί να καταπιεί το μεγάλο. Αν και χώρος υπάρχει για όλους.

Έρχεται και η συνέχεια… Στις κορυφαίες πλατφόρμες της αγοράς συγκαταλέγονται εφαρμογές όπως το DramaBox, το MyDrama και το ReelShort, αν και η έρευνα υπογραμμίζει πως το 35% των χρηστών επιλέγει να τα παρακολουθεί αποκλειστικά δωρεάν μέσω των social media.

Η διαφήμιση σε αυτό το νέο περιεχόμενο φαίνεται πως είναι σε μεγάλο βαθμό ανεκτή, αφού μόνο το 20% των τηλεθεατών θεωρεί ότι οι διαφημίσεις είναι υπερβολικές.

Το ποσοστό αυτό είναι σχεδόν το μισό σε σύγκριση με την παραδοσιακή τηλεόραση, όπου το 40% των τηλεθεατών παραπονιέται για τον όγκο των διαφημίσεων, ενώ μόλις το 28% τις θεωρεί «κατάλληλες» σε ποσότητα. Η κατάσταση είναι ελαφρώς καλύτερη στις πλατφόρμες streaming, με το 28% να κάνει λόγο για υπερβολικές διαφημίσεις και το 31% να συμφωνεί ότι η συχνότητά τους βρίσκεται σε σωστά επίπεδα. Το νέο μοντέλο τηλεοπτικής αφήγησης αναδεικνύεται σε ισχυρότατο μαγνήτη διαφημιστικών κονδυλίων.

Το ReelShort, η πλατφόρμα microdramas της Crazy Maple Studio, πήρε πολλά από τα μοτίβα της ρομαντικής μυθοπλασίας και της παλιάς σαπουνόπερας και τα άλεσε μέσα από την ταχύτητα του TikTok. Η Omdia προβλέπει παγκόσμια έσοδα 14 δισ. δολαρίων (από διαφημίσεις) για τον κλάδο των micro-dramas για φέτος. Πέρσι τα παγκόσμια έσοδα από τις μικρο- σειρές ανήλθαν στα 11 δισ. δολάρια, σύμφωνα με στοιχεία της εταιρείας ερευνών.

Επίσης, η ετήσια έκθεση Global Product Placement Forecast της PQ Media εκτιμά ότι η παγκόσμια αγορά τοποθέτησης προϊόντων στο σενάριο ή στην πλοκή οπτικοακουστοικού περιεχομένου (product placement) το 2026 θα «εκτοξευθεί» στα 42 δισ. δολάρια αναφέροντας ότι η εξάπλωση των σειρών micro-dramas είναι ένας από τους τρείς παράγοντες που επηρεάζουν τις συνολικές διαφημιστικές δαπάνες.

Εν τω μεταξύ το Tik Tok , στο πλαίσιο του MIPCPM των Καννών, ανακοίνωσε συνεργασία– σταθμό, όπως χαρακτηρίστηκε, με την Made By Us Studios για την παραγωγή μικρό σειρών κάθετης θέασης, υψηλού επιπέδου. Τονίζεται μάλιστα πως η Made ByUs Stodios είναι θυγατιρκή της Made by All και εξειδικεύεται σε παραγωγές χολιγουντιανών προδιαγραφών που «γεφυρώνουν τον παραδοσιακό κινηματογράφου με την οικονομία των δημιουργών».

Στις Κάννες παρουσιάστηκαν οι δύο πρώτες μικρο- σειρές «Player», «The Knock», οι οποίες συνδυάζουν δημοφιλείς δημιουργούς περιεχομένου με ηθοποιούς μεγάλης αναγνωρισιμότητα και κορυφαία ονόματα του Χόλιγουντ.

Το «χρήμα μιλάει». Τα micro-dramas σε στυλ σαπουνόπερας έχουν γίνει ανάρπαστα τα τελευταία χρόνια. Σύμφωνα με ρεπορτάζ του αμερικανικού Business Insider, το συγκεκριμένο φορμά οπτικαοκουστικού περιεχομένου απέφερε 1,3 δισ. δολάρια στις ΗΠΑ πέρυσι, αποκλειστικά μέσω απευθείας πληρωμών από τους ίδιους τους χρήστες.

Ήδη καταγράφεται η πρώτη αντίδραση από παραδοσιακό τηλεοπτικό δίκτυο επι ευρωπαϊκού εδάφους. Το Channel 4 στο Η.Β. έχει έτοιμη για λανσάρισμα την πρώτη μικρο- σειρά του «The Gust List» με τοποθέτηση προϊόντων.

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