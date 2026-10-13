Τοποθέτηση προϊόντων, Microdramas και έντυπα ΜΜΕ παράγοντες αύξησης της διαφημιστικής δαπάνης

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Στα 42 δισ. δολάρια εκτιμάται ότι θα «εκτοξευθεί» η παγκόσμια αγορά τοποθέτησης προϊόντων στο σενάριο ή στην πλοκή οπτικοακουστοικού περιεχομένου (product placement) το 2026, καταγράφοντας τον ταχύτερο ρυθμό ανάπτυξης από την περίοδο της πανδημίας, σύμφωνα με την ετήσια έκθεση Global Product Placement Forecast της PQ Media, την 11η στη σειρά, με προβλέψεις για το χρονικό διάστημα από το 2026 έως το 2030.

Η διαφημιστική δαπάνη για τοποθέτηση προϊόντων αναμένεται να αυξηθεί κατά 13,7% παγκοσμίως και κατά 12,8% στις ΗΠΑ, αφήνοντας οριστικά πίσω τις αναταράξεις της πανδημίας COVID-19 και τις απεργίες ηθοποιών και σεναριογράφων του προηγούμενου καιρού. Η ισχυρή αυτή άνοδος τροφοδοτείται από διψήφια ποσοστά ανάπτυξης στην τηλεόραση, τον κινηματογράφο, τη μουσική και τα ψηφιακά μέσα.

Η αμερικανική αγορά παραμένει ο «βασιλιάς» του κλάδου, καθώς συγκεντρώνει το 57% της συνολικής παγκόσμιας δαπάνης.

Τον καλύτερο ρυθμό ανάπτυξη όμως εμφανίζει η Ολλανδία που θεωρείται και πρωταθλήτρια. Η έρευνα δείχνει ότι έχει την ταχύτερα αναπτυσσόμενη αγορά παγκοσμίως με ρυθμό στο product placement με ρυθμό επέκτασης 16,3%.

Μεταξύ των νέων και αναδυόμενων παραγόντων που επηρεάζουν τις συνολικές δαπάνες συγκαταλέγονται η εξάπλωση των μικροδραμάτων σύντομης διάρκειας, η χρήση της τεχνητής νοημοσύνης και η αυξανόμενη αποδοχή των μη παραδοσιακών μέσων για την τοποθέτηση προϊόντων, συμπεριλαμβανομένων των έντυπων μέσων.

Η τοποθέτηση προϊόντων στην τηλεόραση παραμένει, μακράν, η μεγαλύτερη κατηγορία πλατφόρμας μέσων παγκοσμίως, με αξία 26,16 δισ. δολάρια το 2025. Οι δημοφιλείς τηλεοπτικές σειρές σε υπηρεσίες streaming οδηγούν τη διψήφια αύξηση της τοποθέτησης προϊόντων στη συνολική κατηγορία της τηλεόρασης, όπως για παράδειγμα η ενσωμάτωση εμπορικών σημάτων στη σειρά «The Hawk» του Netflix.

«Οι πληρωμένες τοποθετήσεις προϊόντων έχουν αυξηθεί σημαντικά τα τελευταία 25 χρόνια, καθώς οι μάρκες έχουν γίνει πιο πρόθυμες να επενδύσουν στην επιδέξια ενσωμάτωση των λογότυπων και των προϊόντων τους σε ιστορίες που θα αναδείξουν τα προϊόντα τους με ουσιαστικό τρόπο», δηλώνει ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της PQ, Πάτρικ Κουίν, συμπληρώνοντας ότι η τάση αυτή «θα συνεχιστεί και στο μέλλον, λόγω της δημοτικότητας αυτής της τακτικής μάρκετινγκ μεταξύ των νεότερων ηλικιακών ομάδων στις οποίες στοχεύουν οι μάρκες».

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