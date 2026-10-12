Limit up τηλεθέασης από το «The Voice» το Σαββατοκύριακο (10-11/10)

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Ο ανταγωνισμός υποκλίθηκε στο μουσικό διαγωνιστικό σόου του ΣΚΑΪ που έκανε επίσημη πρεμιέρα το Σαββάτο που μας πέρασε.

Πρεμιέρα, επίσης, είχε και το ταξιδιωτικό «The Roadshow» που ήταν τέταρτο σε δημοφιλία πρόγραμμα του Σαββάτου (10/10). Ωστόσο στο δεύτερο σκαλοπάτι βρέθηκε η διαχρονική και αειθαλής κωμωδία «Δεσποινίς διευθυντής» με Τζένη Καρέζη, Αλέκο Αλεξανδράκη, Διονύση Παπαγιαννόπουλο.

Καθώς τo σχεδόν 30% των τηλεθεατών κινήθηκε πέρα των καθιερωμένων καναλιών στη 10αδα της ημέρας εμφανίστηκαν εκπομπές με τηλεθέαση κάτω του 4%.

Στα αξιοσημείωτα της Κυριακής (11/10) ήταν το πλασάρισμα των δελτίων ειδήσεων του Alpha στην πρώτη τετράδα με την πρεμιέρα της μεταγλωττισμένης αυστριακής σειράς «Ρεξ: επιστροφή στη Βιέννη» να συμπληρώνει την πρώτη 5άδα.

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