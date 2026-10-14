Channel 4: Έτοιμο να λανσάρει την «The Guest List», την πρώτη microdrama σειρά του

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«The Guest List» είναι η νέα σειρά μυθοπλασίας του βρετανικού Channel 4 στη λογική του φαινομένου microdramas, με κεντρικό άξονα τη φιλία μεταξύ γυναικών και πρωταγωνίστρια, ηθοποιό της σειράς θρίλερ «You» του Netflix.

Η σειρά microdrama «The Guest List» είναι συμπαραγωγή της φίρμας καλλυντικών Sol de Janeiro και πρωταγωνιστούν η Jadesola Odunjo (Τζαντεσόλα Οντούντζο) που έκανε τη Βικτόρια στη σειρά «You» του Netflix, η Deba Hekmat (Ντέμπα Χεκματ), η Mia Ito Smith(Μια Ιτό Σμιθ ) και η Felicity Ali (Φελίσιτι Αλι).

Σε παραγωγή της Curly Media, η σειρά ακολουθεί τις Αμακα, Αϊσα, Μπέλα και Μίκα, μια παρέα από 20άρες με αποφασιστικότητα και δυναμισμό οι οποίες προσπαθούν να βρουν το δρόμο τους στη ζωή, στο Λονδίνο.

Στα πέντε κάθετα βίντεο μικρού μήκους, οι θεατές θα «δουν μια ιστορία με επαγγελματικά διλήμματα και νέους έρωτες», όπως αναφέρει η περιγραφή της σειράς.

Η σειρά θα κυκλοφορήσει στα κανάλια του Channel 4 στο YouTube, το TikTok και το Facebook στις 24 του μήνα.

Το Channel 4 είχε δηλώσει προηγουμένως ότι διερευνούσε τον αναπτυσσόμενο χώρο των μικροδραμάτων, ενώ παλαιότερες σειρές του Channel 4 έχουν ήδη προσαρμοστεί για κάθετη προβολή σε αναδυόμενες πλατφόρμες όπως το Epis της RoseBerry Media.

Το ραγδαία αναπτυσσόμενο φαινόμενο των micro-dramas- σειρές κάθετης φόρμας, εξαιρετικά σύντομης διάρκειας για παρακολούθηση από πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης, όπως το Tik Tok, και από έξυπνα κινητά (και όχι μόνον από αυτά)- για τον κλάδο της βιομηχανίας παραγωγής οπτικοακουστικού περιεχομένου, των ψηφιακών τεχνολογιών και της διαφημιστικής αγοράς είναι ένα σε εξέλιξη/αναπτυξη Ελ Ντοράντο.

Στην πρόσφατη ετήσια έκθεση για την διαφημιστική επενδυτικότητα σε επίπεδο τοποθέτησης προϊόντων «Global Product Placement Forecast» της PQ Media τονίζεται ότι μεταξύ των νέων και αναδυόμενων παραγόντων που επηρεάζουν τις συνολικές δαπάνες συγκαταλέγεται η εξάπλωση των σειρών μικροδραμάτων.

«Πάντα προσπαθούμε να προβλέψουμε προς τα πού κατευθύνονται το κοινό και η αφήγηση. Είμαι περήφανη που ανέθεσα την παραγωγή της πρώτης μικροσειράς με εμπορική επωνυμία του Channel 4 σε αυτόν τον χώρο και που συνεργάστηκα στενά με την Curly Media για την ανάπτυξη του έργου – μιας τολμηρής σειράς με επίκεντρο τους χαρακτήρες, η οποία εξερευνά τη φιλία, τη φιλοδοξία και τις ζωές μιας ποικιλόμορφης ομάδας έξυπνων νεαρών γυναικών. Είμαστε ενθουσιασμένοι που συνεργαστήκαμε με τη Sol de Janeiro για να δώσουμε ζωή σε αυτή τη σειρά», αναφέρει η Αμινα Τάχερ, υπεύθυνη ψηφιακού περιεχομένου και αναθέσεων παραγωγής εκπομπών του Channel 4.

Τα microdramas (ή short dramas / vertical dramas) με τη σύγχρονη μορφή τους —δηλαδή ως επαγγελματικές τηλεοπτικές σειρές με αυτοτελή, κάθετα επεισόδια διάρκειας 1-3 λεπτών ειδικά σχεδιασμένα για smartphones— εμφανίστηκαν στην Κίνα γύρω στο 2018.

Η μορφή επισημοποιήθηκε με τη δημιουργία ειδικών ψηφιακών ενοτήτων και αναγνωρίστηκε επίσημα ως ξεχωριστό καλλιτεχνικό είδος από τις κινεζικές αρχές ραδιοτηλεόρασης το 2020.

Κατά τη διάρκεια των lockdowns της πανδημίας COVID-19, η ανάγκη για γρήγορη, εθιστική ψυχαγωγία στο κινητό εκτόξευσε τη δημοτικότητά τους. Καθιερώθηκε το κάθετο φορμάτ (9:16) και το μοντέλο «freemium» (όπου τα πρώτα επεισόδια είναι δωρεάν και τα επόμενα ξεκλειδώνουν με μικρή χρέωση).

Από το 2022 και μετά, το φαινόμενο εξαπλώθηκε ραγδαία στη Δύση και σε όλο τον κόσμο (μέσω εφαρμογών όπως το ReelShort και το DramaBox), εξελισσόμενο σε μια παγκόσμια βιομηχανία δισεκατομμυρίων.

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