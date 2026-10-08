Skydance Corp: Η συγχώνευση προκαλεί σκεπτικισμό και ανησυχία στην ευρύτερη «χώρα» των ΜΜΕ

Takeaways by to pontiki AI Η ολοκλήρωση της συγχώνευσης Paramount και Warner Bros Discovery υπό τη Skydance Corp. προκαλεί έντονους προβληματισμούς στους αναλυτές της Wall Street.

Οι ειδικοί εκφράζουν επιφυλάξεις για το κατά πόσο η νέα οντότητα θα διευρύνει την απήχησή της, λόγω της σημαντικής επικάλυψης χρηστών στις πλατφόρμες HBO Max και Paramount+.

Περίπου 7,5 εκατομμύρια χρήστες είναι εγγεγραμμένοι ταυτόχρονα και στις δύο υπηρεσίες, γεγονός που περιορίζει τις προσδοκίες για προσέλκυση νέων, μοναδικών πελατών.

Η διοίκηση σχεδιάζει τη μακροπρόθεσμη ενοποίηση των δύο υπηρεσιών σε μία ενιαία πλατφόρμα, μετά από μια αρχική περίοδο προσφοράς τους ως πακέτο.

Αναλυτές της TD Cowen συστήνουν στάση αναμονής, επισημαίνοντας τις προκλήσεις ενσωμάτωσης, το υψηλό χρέος των 80 δισεκατομμυρίων δολαρίων και τις αναμενόμενες περικοπές θέσεων εργασίας.

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Η ολοκλήρωση της ιστορικής συγχώνευσης ύψους 110 δισεκατομμυρίων δολαρίων μεταξύ της Paramount και της Warner Bros Discovery υπό τη νέα εταιρική δομή της Skydance Corp., έφερε στο προσκήνιο έντονους προβληματισμούς από την πλευρά των αναλυτών της Wall Street.

Παρά τη δημιουργία ενός νέου κολοσσού στα μέσα ενημέρωσης και την ψυχαγωγία, οι ειδικοί εκφράζουν σοβαρές επιφυλάξεις για το αν η ενοποιημένη οντότητα θα καταφέρει να διευρύνει την πραγματική της απήχηση (reach) ή αν θα περιοριστεί λόγω της μεγάλης επικάλυψης χρηστών.

Το βασικότερο σημείο ανησυχίας εστιάζεται στις πλατφόρμες streaming HBO Max και Paramount+. Σύμφωνα με στοιχεία της εταιρείας ερευνών Antenna, υπάρχει σημαντική επικάλυψη συνδρομητών στις ΗΠΑ.

Και μάλλον δεν είναι καθόλου υπερβολική η ανησυχία. Ο ίδιος ο Έλισον μιλώντας σε ανοιχτή εκδήλωση στους εργαζόμενους των συγχωνευμένων εταιρειών ήταν ειλικρινής. Μίλησε για τη μακροπρόθεσμη συγχώνευση του HBO Max και του Paramount+ σε μία ενιαία υπηρεσία, έπειτα από μια σύντομης διάρκειας περίοδο κατά την οποία θα λειτουργούν ξεχωριστά αλλά θα προσφέρονται ως πακέτο.

Περίπου 7,5 εκατομμύρια χρήστες είναι εγγεγραμμένοι και στις δύο υπηρεσίες ταυτόχρονα.

Το ποσοστό αυτό μεταφράζεται στο 22% των συνολικών 34,5 εκατ. συνδρομητών του Paramount+ και στο 27% της συνδρομητικής βάση 28,3 εκατ. του HBO Max.

Και οι δύο υπηρεσίες διατηρούν σχετικά συγκρατημένα ποσοστά μηνιαίων ακυρώσεων (6% για το Paramount+, 4,5% για το HBO Max), δείχνοντας ότι οι συνδρομητές τους παραμένουν σε μεγάλο βαθμό πιστοί στο περιεχόμενο.

Το HBO Max παρουσιάζει μεγαλύτερη διείσδυση στα οικονομικότερα πακέτα με υποστήριξη διαφημίσεων, αγγίζοντας σχεδόν τους μισούς συνδρομητές του (46%), γεγονός που αποτελεί κρίσιμο δέλεαρ για τα brands που αναζητούν διαφημιστικό χώρο. Στο Paramount+ στα πακέτα με διαφημίσεις κατευθύνεται το 37% των συνδρομητών του.

Αυτή η κοινή βάση χρηστών σημαίνει ότι μια πιθανή μελλοντική συγχώνευση ή κοινή δέσμη των δύο υπηρεσιών δεν θα αποφέρει τον αναμενόμενο όγκο νέων, μοναδικών πελατών.

Οι διαφημιστές και οι διαφημιζόμενοι ήδη αναρωτιούνται πόσο από αυτό το κοινό είναι πραγματικά μοναδικό (unique reach) και αν η κίνηση αυτή θα ενισχύσει ουσιαστικά την αναγνωρισιμότητά τους.

«Η ενοποίηση των HBO Max, Paramount+ και CBS προσφέρει στη Skydance ένα τεράστιο κοινό, όμως τα brands με τα οποία συνεργαζόμαστε ζητούν τα ίδια ακριβώς πράγματα από κάθε κανάλι: Πόσο από αυτό το κοινό είναι πραγματικά μοναδικό, τι είναι αυτό που οδηγεί στην αναγνωρισιμότητα, τι φέρνει πωλήσεις και πού πρέπει να επενδυθεί το επόμενο δολάριο», βάζει στην συζήτηση τον προβληματισμό η Τζουλι Κλαρκ η οποία ηγείται του στρατηγικού σχεδιασμού για τον κλάδο των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης και της Ψυχαγωγίας στην TransUnion, μια από τις τρεις μεγαλύτερες εταιρείες αναφοράς πιστοληπτικής ικανότητας (credit bureaus) Παγκοσμίως και αναγνωρίζεται ως καταξιωμένο στέλεχος της αγοράς των media, της διαφήμισης και της τεχνολογίας.

Δουλειά της Κλαρκ είναι να δίνει λύσεις σε διαφημιστές, τα διαφημιστικά πρακτορεία, τις εταρείες Επικοινωνίας και τους εκδότες να επιλύσουν περίπλοκές προκλήσεις μάρκετινγκ, όπως η στόχευση κοινού, η μέτρηση απόδοσης διαφημίσεων σε ένα περιβάλλον αυξανόμενης απώλειας ψηφιακών σημάτων.

«Για να απαντηθεί αυτό, απαιτείται εξειδικευμένη μέτρηση που φτάνει μέχρι τον μεμονωμένο καταναλωτή και η σύνδεσή της με μοντέλα marketing-mix (marketing-mix modeling). Αυτό είναι το αυστηρό κριτήριο με το οποίο θα κριθεί η Skydance στην αγορά. Αν καταφέρει να ανταποκριθεί σε αυτό το πρότυπο, τότε η κλίμακα που προσφέρει αξίζει την αγορά διαφημιστικού χώρου», ολοκλήρωσε τον συλλογισμό της η Κλαρκ, μιλώντας στο MediaPost.

Σε αυτό τον τομέα η Skydance καλείται να αντιμετωπίσει μια από τις μεγάλες προκλήσεις που έχει μπροστά της. Τα κέρδη από συνδρομητικές υπηρεσίες υπολογίζονται στο 1/3 και τα υπόλοιπα προέρχονται από τα γραμμικά κανάλια. Και στην εξίσωση υπάρχει και το βάρος των 80 δισ. δολαρίων από υπάρχοντα χρέη και τραπεζικούς δανεισμούς.

Αναλυτές της τράπεζας επενδύσεων TD Cowen συστήνουν στάση αναμονής, επισημαίνοντας ότι ιστορικά οι μεγάλες συγχωνεύσεις στα ΜΜΕ συχνά αποτυγχάνουν λόγω προβλημάτων ενσωμάτωσης και κουλτούρας. Επιπλέον, η ανάγκη για δραστική μείωση του κόστους αναμένεται, όπως υποστηρίζεται, να οδηγήσει σε χιλιάδες απολύσεις στον κλάδο του κινηματογράφου και της τηλεόρασης.

Η εκτίμηση αυτή έχει ρεαλιστική βάση καθώς το έργο to έχουν δει στην Paramount Global, όταν εξαγοράστηκε πέρσι από την Skydance Media.

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