CNN: Μήνυμα με νοήματα από την Κριστιάν Αμανπούρ για την αποχώρησή της

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Είναι, στα αληθινά, το τέλος μιας εποχής. Παρότι η Κριστιάν Αμανπούρ δεν κατονόμασε έναν συγκεκριμένο λόγο στην γραπτή δήλωση της, η απόφαση να σταματήσει τις εκπομπές στο CNN και στο PBS και να αποχωρήσει- τον Ιούνιο-, συνδέεται άμεσα με βαθιές δομικές αλλαγές στο τηλεοπτικό δίκτυο, την επιθυμία της για δημοσιογραφική ανεξαρτησία αλλά και για προσωπικούς λόγους, αναφέρουν- όπως ήταν αναμενόμενο- αμερικανικά και διεθνή ΜΜΕ και αναλυτές του μιντιακού οικοσυστήματος των ΗΠΑ.

Δεν είναι τυχαίο ότι η απόφαση της να σταματήσει τέλος Μαΐου 2027 ήρθε μερικά 24ωρα από την επισημοποίηση της εξαγοράς και συγχώνευσης μαμούθ της Warner Bros Discovery, μητρικής εταιρείας του CNN, από την Paramount Global του Ντέιβιντ Έλισον και την υπαγωγή του πλέον στο νέο εταιρικό σχήμα Skydance Corporation, παρά τις διαβεβαιώσεις για ανεξαρτησία και αυτοτέλεια από τον νέο ιδιοκτήτη του.

Η Αμανπούρ είχε εκφράσει ανοιχτά στο παρελθόν την ανησυχία της για τον τρόπο που η νέα ιδιοκτησία διαχειρίζεται τα μέσα ενημέρωσής της, όπως το CBS News, όπου τοποθετήθηκε η συντηρητική δημοσιογράφος Μπάρι Γουάις.

Στο αποχαιρετιστήριο μήνυμά της, η Αμανπούρ έστειλε ένα σαφές μήνυμα γεμάτο νόημα, τονίζοντας ότι θέλει να παραμείνει «πραγματικά ανεξάρτητη» και επαναλαμβάνοντας το διάσημο μότο της: «Να λέτε πάντα την αλήθεια, όχι να είστε ουδέτεροι». Η επιμονή της σε αυτή τη φράση ερμηνεύεται από αναλυτές των ΜΜΕ ως έμμεση αντίδραση στην τάση των σύγχρονων αμερικανικών δικτύων να εξισορροπούν καταστάσεις χάριν πολιτικών σκοπιμοτήτων ή «προσβασιμότητας» στην εξουσία.

Στην αρχή της δήλωσης της αναφέρει πως «έπειτα από ώριμη σκέψη μηνών και αρκετά ξενύχτια, πήρα την απόφαση να αποχωρήσω από το CNN, με το οποίο συμπορεύτηκα για 43 ολόκληρα, φανταστικά, χρόνια».

Στο μήνυμα της που χαρακτηρίζεται από σεμνότητα εξηγεί ότι δεν θα είχε καταφέρει όλα αυτά που έκανε στα 43 χρόνια ρεπορτάζ και ανταποκρίσεων χάρη στους συναδέλφους και την ομάδα συνεργατών της και τις σχέσεις που αναπτύχθηκαν μεταξύ τους.

«Από την πρώτη κιόλας μεγάλη και συναρπαστική μου αποστολή που κάλυπτε τον πρώτο Πόλεμο του Κόλπου, μέχρι τις φρικαλεότητες του πολέμου της Βοσνίας, της Ρουάντα, του Αφγανιστάν, της Ουκρανίας και του Ιράν και όλα τα ενδιάμεσα σημεία, οι ομάδες και η συντροφικότητα ήταν αυτά που μέτρησαν τόσο πολύ», αναφέρει, «καθώς μαζί αγωνιζόμασταν για να αναζητήσουμε τα γεγονότα, τα στοιχεία και την ανθρωπιά, ώστε το CNN να μπορεί πάντα να μεταδίδει την αλήθεια για τον κόσμο και προς τον κόσμο, χωρίς φόβο ούτε εύνοια».

Εν τω μεταξύ η Αμανπούρ έχει μιλήσει ανοιχτά για τη μάχη της με τον καρκίνο των ωοθηκών, ο οποίος διαγνώστηκε το 2021 και εμφάνισε δύο υποτροπές τα επόμενα χρόνια.

Ύστερα από 43 χρόνια εξαντλητικής καριέρας στην πρώτη γραμμή των εμπόλεμων ζωνών και των καθημερινών εκπομπών, η ανάγκη να μειώσει τους ρυθμούς της και να εστιάσει στην υγεία της έπαιξε καθοριστικό ρόλο.

Η Κριστιάν Αμανπούρ εντάχθηκε στο δυναμικό του CNN, στα κεντρικά στην Ατλάντα, τον Σεπτέμβριο του 1983, αμέσως μετά την αποφοίτησή της από το πανεπιστήμιο, αναλαμβάνοντας μια θέση αρχάριου ως βοηθός στο τμήμα διεθνών ανταποκρίσεων.

Σε μήνυμα εσωτερικής κυκλοφορίας τη Δευτέρα, ο διευθύνων σύμβουλος του δικτύου, Μαρκ Τόμσον, σημείωσε ότι εκείνη την εποχή το ταλέντο και οι προοπτικές της δεν είχαν αναγνωριστεί από όλους.

«Είναι πλέον ιστορικό γεγονός ότι ένας από τους τότε προϊσταμένους της, της είχε πει πως δεν διέθετε τα απαραίτητα προσόντα για να γίνει ανταποκρίτρια εξωτερικού — ούτε καν για να βγει στον αέρα», έγραψε ο Τόμσον, συμπληρώνοντας χαρακτηριστικά: «Και, Θεέ μου, πόσο πανηγυρικά τον διέψευσε»!

Το 1986 προήχθη σε παραγωγό δημοσιογράφο στο γραφείο της CNN στη Νέα Υόρκη και το 1989 μετατέθηκε στη Φρανκφούρτη της-τότε- Δυτικής Γερμανίας, για να καλύψει τις σημαντικές γεωπολιτικές αλλαγές στην Κεντρική Ευρώπη.

Η Αμανπούρ αναδείχθηκε σε διεθνή ανταποκρίτρια ένα χρόνο αργότερα και κατάφερε να κερδίσει παγκόσμια αναγνώριση καλύπτοντας τον Πόλεμο του Κόλπου, τις συγκρούσεις στη Μέση Ανατολή και πολλά ακόμη «θερμά» μέτωπα του πλανήτη. Η πολεμική ανταπόκριση αποτελεί «μια αίσθηση αποστολής, έναν σκοπό ζωής, το να μπορείς να αφηγηθείς μια ιστορία», έχει δηλώσει χαρακτηριστικά η Αμανπούρ στο Associated Press.

Σταθερός στόχος της ήταν να φέρει τη διεθνή ειδησεογραφία —ακόμη και τις πιο περίπλοκες ιστορίες— στις οθόνες των Αμερικανών τηλεθεατών. «Ποτέ δεν πίστεψα ότι υπάρχουν ζητήματα υπερβολικά περίπλοκα για να προβληθούν στην αμερικανική τηλεόραση», είχε δηλώσει στο AP το 2023. «Ποτέ δεν υποτίμησα το κοινό μου. Και ποτέ δεν δέχτηκα την άποψη ότι οι τηλεθεατές ενδιαφέρονται μόνο για όσα συμβαίνουν στην “πίσω αυλή” τους».

Έχει επίσης τονίσει ότι η καταγωγή και η ανατροφή της τής έχουν χαρίσει μια μοναδική προοπτική. «Λόγω της ανατροφής μου — είμαι μισή Ιρανή και μισή Βρετανίδα — είχα το μεγάλο προνόμιο να μπορώ να βλέπω τον κόσμο από δύο πολύ διαφορετικές οπτικές γωνίες», έχει πεί, τονίζοντας πως «πάντα μιλούσα ανοιχτά για την ανάγκη να γεφυρώσουμε τα χάσματα. Ξέρω ότι μπορούμε να ζήσουμε σε έναν κόσμο που δεν είναι 100% χωρισμένος σε στρατόπεδα».

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