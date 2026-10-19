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19.10.2026 19:41

Ισχυρό δίπολο τηλεθέασης από «Voice» και «Σόι» το διήμερο (17-18/10) 

19.10.2026 19:41
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Το μουσικό σόου του ΣΚΑΪ και η  κωμική σειρά του Alpha παρότι σε επανάληψη, εγκαταστάθηκαν στις πρώτες δύο θέσεις και του Σαββάτου και της Κυριακής που μας πέρασαν. Το αξιοσημείωτο της υπόθεσης είναι πως και τα δύο προγράμματα και τις δύο ημέρες διατήρησαν σχεδόν ανέπαφη τη δυναμική τους, το καθένα. 

Τρίτη σε δημοφιλία ήταν το Σάββατο (1710)/ η κλασική «Χαρτοπαίχτρα» και στην ίδια θέση της Κυριακής (18/10) διακρίθηκε το τηλεπαιχνίδι «Ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος». Το τηλεπαιχνίδι του ΑΝΤ1 μια ημέρα νωρίτερα ήταν στην έβδομη θέση.

Στο τέταρτο σκαλοπάτι της κλίμακας Nielsen του Σαββάτου πλασαρίστηκε η εκπομπή  «The roadshow» και την Κυριακή στην ίδια θέση ήταν το κεντρικό δελτίο του MEGA. 

Οι ειδήσεις του Mega βρέθηκαν στη μέση του Σαββατιάτικου τηλεβαρόμετρου και στην ίδια θέση εκείνου της Κυριακής  ήταν το επεισόδιο της σουρεαλιστικής κωμωδία «Τα φαντάσματα» του STAR.

Το «The Chase» πέτυχε δύο στα δύο ενώ την Κυριακή στην 10αδα διακρίθηκε η μεταγλωττισμένη αυστριακή σειρά «Rex: Επιστροφή στη Βιέννη» του Alpha.

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