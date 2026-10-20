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20.10.2026 13:05

Skydance: Συνεχίζει τη σάτιρα έως τις επόμενες προεδρικές εκλογές ο Τζον Στιούαρτ στο «The daily show»

20.10.2026 13:05
jon-stewart

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Σε μια εποχή κατά την οποία τα τοκ σόου της αμερικανικής τηλεόρασης δοκιμάζονται- ιδίως τα νυχτερινά- ο Τζον Στιούαρτ ανακοινώθηκε νωρίτερα, ότι ανανέωσε το συμβόλαιο του με χρονικό ορίζοντα δύο ετών και συνεχίζει να είναι οικοδεσπότης στο «The Daily show». 

Παραμένει εκτελεστικός παραγωγός της εκπομπής του Comedy Central και θα παρουσιάζει το τοκ σόου της Δευτέρας με όσα έχουν γίνει γνωστά από την Skydance, το νέο μιντιακό κολοσσό, καθώς το πρόγραμμα ανεβαίνει και στο Paramount+, την υπηρεσία streaming που ανήκει στην νέα εταιρεία.

«Ο Τζον Στιούαρτ είναι ένα ταλέντο της γενιάς του, και το «The Daily Show» εξακολουθεί να αποτελεί μία από τις πιο επιδραστικές σειρές στην τηλεόραση και ακρογωνιαίο λίθο του Comedy Central», δήλωσε ο Τζορτζ Τσικς, συμπρόεδρος και διευθυντής περιεχομένου της Skydance TV. «Είμαστε ενθουσιασμένοι που συνεχίζουμε τη συνεργασία μας με τον Τζον και τη βραβευμένη ομάδα ειδήσεων του».

Ο Στιούαρτ υπέγραψε πρόσφατα μονοετή σύμβαση για να συνεχίσει στο «The Daily Show» έως το 2026. Καθώς πλησιάζει η λήξη της τρέχουσας σύμβασης, ανανέωσε τη συνεργασία του. Η διετής σύμβαση παρατείνει τη συμμετοχή του Στιούαρτ στην εκπομπή έως τον κύκλο των προεδρικών εκλογών του 2028.

Η απόφαση για την ανανέωση πάρθηκε χάρη στη θεαματική άνοδο της τηλεθέασης και την τεράστια απήχηση που έχουν τα αποσπάσματα των μονολόγων του στο You Tube έπειτα από την επιστροφή του το 2024. 

Τις υπόλοιπες ημέρες της εβδομάδας (Τρίτη έως Πέμπτη), χρέη παρουσιαστών θα συνεχίσουν να μοιράζονται τα μέλη της συγγραφικής ειδησεογραφικής ομάδας, μεταξύ των οποίων οι Ρόνι Τσίνγκ, Τζός Τζόνσον, Τζόρνταν Κλιπερ, Ντέζι Λάντικ, Τρόι Ιβάτα, Γκρέις Κούλενσμιντ.

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Ισχυρό δίπολο τηλεθέασης από «Voice» και «Σόι» το διήμερο (17-18/10) 

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ΤΡΙΤΗ 20.10.2026 14:34
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