Takeaways by to pontiki AI Σύμφωνα με πρόσφατη μελέτη, οι σφήκες διαθέτουν εξειδικευμένους νευρώνες που τους επιτρέπουν να αναγνωρίζουν τα πρόσωπα άλλων μελών της αποικίας τους.

Η ικανότητα αυτή βοηθά τα έντομα να διατηρούν την κοινωνική ιεραρχία της αποικίας και να αποφεύγουν συχνές συγκρούσεις για την κυριαρχία.

Οι σφήκες αναγνωρίζουν τα άτομα της ομάδας τους εντοπίζοντας διαφορές στα χρωματικά μοτίβα που φέρουν στα πρόσωπά τους.

Μέσω της διαδικασίας της κοινωνικής υποκλοπής, οι σφήκες παρατηρούν τις συγκρούσεις άλλων ατόμων για να προσδιορίσουν τη μετέπειτα συμπεριφορά τους απέναντί τους.

Η έρευνα υποδεικνύει ότι η νευρωνική λειτουργία των σφηκών παρουσιάζει ομοιότητες με εκείνη των πρωτευόντων θηλαστικών, παρά τη σημαντική διαφορά στο μέγεθος του εγκεφάλου τους.

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Την ικανότητα να αναγνωρίζουν πρόσωπα με τη βοήθεια εξειδικευμένων νευρώνων διαθέτουν οι σφήκες, σύμφωνα με νέα μελέτη που δημοσιεύτηκε στις 23 Νοεμβρίου στο επιστημονικό περιοδικό Cell. Η δεξιότητα αυτή τις βοηθά να διατηρούν την κοινωνική ιεραρχία της αποικίας τους, αποφεύγοντας τις συνεχείς συγκρούσεις για κυριαρχία.

Αν και ενδέχεται να μην μπορούν να διακρίνουν ανθρώπινα πρόσωπα, όπως οι αγελάδες, οι σφήκες αναγνωρίζουν τα υπόλοιπα μέλη της αποικίας τους από τα διαφορετικά χρωματικά μοτίβα στα πρόσωπά τους, ξεχωρίζοντας τη μητέρα από τον πατέρα ή έναν φίλο από έναν εχθρό.

«Οι σφήκες που αναγνωρίζουν πρόσωπα διαθέτουν νευρώνες παρόμοιους με εκείνους του δικού μας εγκεφάλου, οι οποίοι επιτελούν πολύ παρόμοιες λειτουργίες», ανέφερε ο Κρίστοφερ Τζέρνιγκαν, συνυπογράφων της μελέτης και ειδικός στη νευροηθολογία στο Πανεπιστήμιο Γουέικ Φόρεστ της Βόρειας Καρολίνας.

Όπως εξήγησε, οι συγκεκριμένες ομάδες νευρώνων ενεργοποιούνται, με κάθε νευρώνα να εμφανίζει ελαφρώς διαφορετική προτίμηση για συγκεκριμένα πρόσωπα.

Πώς οι σφήκες αναγνωρίζουν τα μέλη της αποικίας τους

Οι επιστήμονες μελέτησαν τη βόρεια χαρτοσφήκα (Polistes fuscatus), ένα έντομο μήκους περίπου 1,3 εκατοστών, που συναντάται από τις νότιες περιοχές του Καναδά έως τη Φλόριντα και το Τέξας.

Η ονομασία της προέρχεται από τις φωλιές της, οι οποίες μοιάζουν με χαρτί, αποτελούνται από εξαγωνικά κελιά και κατασκευάζονται συχνά κάτω από τις προεξοχές σε στέγες και στις οροφές μπαλκονιών. Διαθέτουν επίσης μετάξι που λάμπει υπό την υπεριώδη ακτινοβολία, χαρίζοντας στις φωλιές τους μια κρυφή φθορίζουσα λάμψη.

Οι θηλυκές χαρτοσφήκες αναγνωρίζουν πρόσωπα ώστε να θυμούνται τη θέση άλλων μελών στην κοινωνική ιεραρχία της αποικίας. Μόλις αυτή καθοριστεί, η αναγνώριση συμβάλλει στη διατήρηση της κοινωνικής τάξης, χωρίς διαρκείς μάχες για κυριαρχία.

Image: Christopher Jernigan/Wake Forest University

Εγκέφαλος στο μέγεθος ενός κόκκου ρυζιού

Οι σφήκες ενδέχεται να χρησιμοποιούν έναν μηχανισμό αναγνώρισης προσώπων παρόμοιο με εκείνον των πρωτευόντων θηλαστικών, συμπεριλαμβανομένου του ανθρώπου, παρότι οι δύο μηχανισμοί εξελίχθηκαν ανεξάρτητα.

Παρά το γεγονός ότι ο εγκέφαλός τους έχει μέγεθος περίπου όσο ένας κόκκος ρυζιού, είναι σε θέση να απομνημονεύουν και να ανακαλούν την ταυτότητα άλλων ατόμων, εντοπίζοντας τις διαφορές στα χρωματικά μοτίβα των προσώπων τους με τη βοήθεια εξειδικευμένων νευρώνων.

Πώς αποφεύγουν τις συγκρούσεις

Οι σφήκες διαθέτουν επίσης την ικανότητα της λεγόμενης «κοινωνικής υποκλοπής», δηλαδή της άντλησης πληροφοριών μέσω της παρατήρησης των αλληλεπιδράσεων άλλων ατόμων.

Όταν δύο άγνωστες σφήκες μάχονται για την κυριαρχία στην αποικία, μια τρίτη μπορεί να παρακολουθήσει τη σύγκρουση. Σε μια επόμενη συνάντηση με κάποια από τις δύο, θα γνωρίζει εάν χρειάζεται να διεκδικήσει την κυριαρχία, αντιμετωπίζοντας διαφορετικά τον νικητή από τον ηττημένο.

Τι μπορεί να αποκαλύψει η μελέτη για τον ανθρώπινο εγκέφαλο

Σύμφωνα με τους ερευνητές, η μελέτη των συνδέσεων των νευρωνικών κυκλωμάτων και του ρόλου της εμπειρίας στην αναγνώριση της ταυτότητας άλλων ατόμων θα μπορούσε να συμβάλει στην καλύτερη κατανόηση του ανθρώπινου εγκεφάλου.

Ο Τζέρνιγκαν χαρακτήρισε αξιοσημείωτο το γεγονός ότι ένα έντομο διαθέτει μια τόσο σύνθετη ικανότητα, παρόμοια με εκείνη των ανθρώπων και άλλων πρωτευόντων θηλαστικών, χρησιμοποιώντας ορισμένες αντίστοιχες νευρωνικές διεργασίες.

Όπως επισήμανε, για την εκτέλεση μιας ανάλογης λειτουργίας στα πρωτεύοντα θηλαστικά απαιτείται τεράστιος αριθμός νευρωνικών συνδέσεων.

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