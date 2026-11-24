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Περισσότερα από 450.000 ευρώ σε μετρητά, χρυσές λίρες και κοσμήματα απέσπασε εγκληματική ομάδα που διέπραττε τηλεφωνικές απάτες στις Σέρρες, με τη δράση της να αποκαλύπτεται έπειτα από έρευνα της τοπικής Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων.

Για την υπόθεση συνελήφθη το απόγευμα της Δευτέρας ένας 40χρονος, ο οποίος φέρεται να είχε αναλάβει τον ρόλο του «εισπράκτορα», παραλαμβάνοντας από τα θύματα χρήματα και πολύτιμα αντικείμενα.

Σύμφωνα με την αστυνομία, η εγκληματική ομάδα δραστηριοποιούνταν από τον Σεπτέμβριο έως τον Νοέμβριο του 2026, στοχοποιώντας κυρίως ηλικιωμένους.

Προσποιούνταν τους αστυνομικούς

Τα μέλη της σπείρας επικοινωνούσαν τηλεφωνικά με τα υποψήφια θύματά τους, προσποιούμενα τους αστυνομικούς. Ισχυρίζονταν ότι κινδύνευαν να πέσουν θύματα απάτης ή ότι είχαν δεχθεί απειλές και ζητούσαν τη συνεργασία τους για τον δήθεν εντοπισμό και τη σύλληψη των δραστών.

Με αυτό το πρόσχημα έπειθαν τους πολίτες να παραδώσουν χρήματα, χρυσές λίρες και κοσμήματα, τα οποία στη συνέχεια παραλάμβανε ο 40χρονος.

Μέχρι στιγμής έχουν εξιχνιαστεί επτά περιπτώσεις τηλεφωνικής απάτης, εκ των οποίων η μία σε απόπειρα. Η λεία της εγκληματικής ομάδας περιλαμβάνει 24.930 ευρώ σε μετρητά, 496 χρυσές λίρες και κοσμήματα, με την αξία των πολύτιμων αντικειμένων να ξεπερνά τις 420.000 ευρώ, σύμφωνα με τις δηλώσεις των παθόντων.

Είναι χαρακτηριστικό ότι, σύμφωνα με πληροφορίες, από ένα μόνο θύμα κατάφεραν να αποσπάσουν 460 χρυσές λίρες, ενώ σε άλλη περίπτωση εξαπάτησαν μία 16χρονη, η οποία πείστηκε να τους παραδώσει μετρητά και λίρες.

Τι βρέθηκε στην κατοχή του 40χρονου

Κατά την έρευνα στο αυτοκίνητο του συλληφθέντος, οι αστυνομικοί εντόπισαν και κατέσχεσαν 3.500 ευρώ, 42 χρυσές λίρες και κοσμήματα.

Στην κατοχή του βρέθηκαν επιπλέον 800 ευρώ και ένα κινητό τηλέφωνο, ενώ κατασχέθηκε και το όχημα που φέρεται να χρησιμοποιούσε για την παράνομη δραστηριότητά του.

Οι έρευνες της αστυνομίας συνεχίζονται για την ταυτοποίηση και τον εντοπισμό των συνεργών του, καθώς και για να διαπιστωθεί εάν τα μέλη της εγκληματικής ομάδας εμπλέκονται σε άλλες παρόμοιες υποθέσεις.

Ο 40χρονος, σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία, αναμένεται να οδηγηθεί στον εισαγγελέα Πρωτοδικών Σερρών.

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