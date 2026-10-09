Οι εκδοχές της αλήθειας

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Κάθε έργο του Δημήτρη Δημητριάδη είναι για μένα ένα ξεχωριστό γεγονός για το ελληνικό θέατρο. Πόσο μάλλον αυτό, που ο συγγραφέας θέτει ένα παράξενο ερώτημα. Αλήθεια, αντώνυμο: Ψεύδος – Ψεύδος, συνώνυμο: Μη αποδοχή της αλήθειας.

Το έργο «Η αλήθεια είναι», του Δημήτρη Δημητριάδη, σε σκηνοθεσία Γρηγόρη Καραντινάκη, που ανεβαίνει από 12 Οκτωβρίου και κάθε Δευτέρα και Τρίτη στο Πλύφα, θα μπορούσε να είναι ένα συμβάν αστυνομικού δελτίου, με διαστάσεις ποιητικού λόγου, δραματικής γραφής και δραματουργίας. Όμως είναι μια ηθογραφία σύγχρονη, βαθιά υπαρξιακή και έντονα φορτισμένη, ένα κείμενο – ομολογία, που αποκαλύπτει τη σκοτεινή πλευρά της αλήθειας.

Ο συγγραφέας. Όπως έχει πει ο ίδιος στον συνάδελφο Γιώργο Βουδικλάρη, – με αφορμή το ανέβασμα από τον Γιάννη Σκουρλέτη την περίοδο της Covid – από το εμβληματικό έργο του «Πεθαίνω σαν χώρα», «από εκεί ξεκινούν όλα, όλο μου το έργο, στη λογοτεχνία και στο θέατρο και αλλού. Αναπαράγει, επαναλαμβάνει αν θέλεις, μια παθολογία, σχεδόν μία επιδημία. Η πανδημία που ζήσαμε στην Ελλάδα είναι ένας κοινός τόπος». Και λίγο πιο κάτω κάτι που μ’ άρεσε πολύ, για το θέατρο: «Νομίζω ότι στο θέατρο δίνεται μια μεγάλη ευκαιρία να αναγεννηθεί. Να γίνει η έκφραση του παρόντος, του εκάστοτε παρόντος».

Η υπόθεση. Δύο πρόσωπα παρόντα – ο πατέρας και η μητέρα – και ο εκκωφαντικά απών – παρών γιος τους, ξετυλίγουν τον μίτο της αλήθειας τους.

Η ζωή του γιού τους δεν είναι σύμφωνη με τις αρχές τους. Το φαινομενικά άσπιλο περιβάλλον τους, η σεμνή οικογένεια τους, η θεοσεβούμενη εικόνα τους καταρρέουν όταν το παιδί τους επιλέγει να είναι «διαφορετικό». Οι αξίες, οι πεποιθήσεις, οι αρχές τους κλονίζονται και έτσι αποφασίζουν να τον βγάλουν από τη ζωή τους.

Ένα έργο που ξεδιπλώνει την υποκρισία και τη βία της ψευδούς ζωής του σύγχρονου ανθρώπου. Οι γονείς εμμένουν στη σκληρή απόφασή τους, αδημονούν για την υλοποίησή της και υπομένουν τις συνέπειες. Ο Δημητριάδης, σε ένα από τα πιο αποκαλυπτικά θεατρικά του κείμενα, δίνει φωνή στην αλήθεια, όχι για να ακουστεί – αλλά γιατί δεν μπορεί να σωπάσει άλλο. Κι όπως λένε συγγραφέας και σκηνοθέτης θα δούμε «μια παράσταση για εκείνα που δεν τολμήσαμε να πούμε ποτέ. Άραγε τις δικές μας αλήθειες θα τις πούμε»;

INFO: Μουσική Επιμέλεια: Άκης Καρράς. Χορογραφία: Μαργαρίτα Τρίκκα. Σκηνικά: Γρηγόρης Καραντινάκης. Κοστούμια: Ηρώ Κισσανδράκη. Βοηθός σκηνοθέτη: Ιάσωνας Βροχίδης. Δημιουργία trailer – video: Γιώργος Μπελεγρής. Φωτογραφίες: Δομνίκη Μητροπούλου. Ερμηνεύουν: Γιάννης Δρακόπουλος, Ηρώ Κισσανδράκη. Προπώληση: https://www.more.com/gr-el/tickets/theater/i-alitheia-einai-2/

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