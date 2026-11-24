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Σε συμβολικό αποκλεισμό του λιμανιού με τα τρακτέρ τους προχώρησαν αγρότες και κτηνοτρόφοι στον Βόλο.

Αγρότες και κτηνοτρόφοι διαμηνύουν ότι αν δεν ικανοποιηθούν τα αιτήματα τους, θα είναι μόνο η αρχή. Νωρίτερα για να διαμαρτυρηθούν για τις χαμηλές τιμές, πέταξαν μήλα μπροστά από το κτίριο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης , ενώ κάποια από αυτά τα μοίρασαν σε διερχόμενους πολίτες.

Οι αγρότες στέλνουν τελεσίγραφο στην κυβέρνηση πως εάν δεν πληρωθούν εώς τις 30 Νοεμβρίου τα μπλόκα στις 6 Δεκεμβρίου θα εισηγηθούν κινητοποιήσεις σε κεντρικούς δρόμους.

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