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10.10.2026 12:48

Ο Γκιγιέρμο ντελ Τόρο σχεδιάζει την πρώτη ισπανόφωνη ταινία του μετά το «Pan’s Labyrinth»

10.10.2026 12:48
del toro

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Ο Γκιγιέρμο ντελ Τόρο (Guillermo del Toro) φέρεται να είναι έτοιμος να γυρίσει τη δική του αυτοβιογραφική ταινία.

Σε συνέντευξή του στους L.A. Times, ο Μεξικανός σκηνοθέτης επιβεβαίωσε την επιθυμία να γυρίσει μία νέα ταινία στη γενέτειρά του, το Μεξικό. Αυτή θα είναι η πρώτη ισπανόφωνη παραγωγή του μετά το «Pan’s Labyrinth» το οποίο κυκλοφόρησε πριν από 20 χρόνια.

Η νέα ιδέα ξεφεύγει από το γνώριμο ύφος της σκοτεινής φαντασίας που τον καθιέρωσε. Το σενάριο βρίσκεται ήδη σε στάδιο προετοιμασίας και με βάση τις περιγραφές του ίδιου του δημιουργού, υπόσχεται να αποτελέσει το πιο προσωπικό έργο της φιλμογραφίας του.

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