Σίντνεϊ Σουίνι και Μέριλιν Μονρόε είναι συγγενείς – Η απρόσμενη αποκάλυψη που συνδέει τις δυο σταρ του Χόλιγουντ (Videos/Photos)

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Έχει συγκριθεί πολλές φορές με τη Μέριλιν Μονρόε τόσο για την εντυπωσιακή εμφάνισή της όσο και τη θέση που έχει κατακτήσει ως μια από τις πιο αξιοσημείωτες παρουσίες στο σύγχρονο Χόλιγουντ.

Ο λόγος για τη Σίντνεϊ Σουίνι η οποία η οποία -όπως σημειώνεται στην Daily Mail- δεν μοιράζεται απλά κάποια κοινά χαρακτηριστικά με τη Μέριλιν Μονρόε, αλλά συνδέεται με το απόλυτο σύμβολο του σεξ και συγγενικά.

Σύμφωνα με το Entertainment Weekly, μια νέα γενεαλογική έρευνα της εταιρείας MyHeritage αποκάλυψε ότι η 29χρονη πρωταγωνίστρια της σειράς «Euphoria» είναι μακρινή συγγενής της Μέριλιν Μονρόε.

Η αποκάλυψη αυτή αποκτά, μάλιστα, ακόμη μεγαλύτερο ενδιαφέρον, αν αναλογιστεί κανείς ότι η Σίντνεϊ Σουίνι έχει επανειλημμένως αποτίσει φόρο τιμής στη θρυλική ηθοποιό, μέσα από τις δημόσιες εμφανίσεις της, ενώ συχνά επιλέγει δημιουργίες που παραπέμπουν στο χαρακτηριστικό στιλ της.

Sydney Sweeney is officially related to Marilyn Monroe, new genealogy study confirms… after her multiple attempts to channel the late Hollywood legend https://t.co/AQvxOmpB8g — Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) October 7, 2026

Σουίνι και Μονρόε είναι… μακρινές ξαδέλφες!

Όπως αποκάλυψε η έρευνα της MyHeritage η Σίντνεϊ Σουίνι και η Μέριλιν Μονρόε είναι μακρινές ξαδέλφες, συγκεκριμένα ένατου βαθμού με διαφορά μίας γενιάς, με τους ερευνητές να καταφέρνουν να εντοπίσουν την οικογενειακή τους σύνδεση μέσα από την πατρική γραμμή των δύο γυναικών.

Συγκεκριμένα, ο πατέρας της Σίντνεϊ Σουίνι, Στίβεν Σουίνι, και ο βιολογικός πατέρας της Μέριλιν Μονρόε, Τσαρλς Στάνλεϊ Γκίφορντ, έχουν έναν κοινό πρόγονο. Πρόκειται για τον Έζρα Πέρι, ο οποίος έζησε τον 17ο αιώνα, περίπου από το 1625 έως το 1689, και ήταν ένας από τους πρώτους εποίκους στην περιοχή Σάντουιτς της Μασαχουσέτης, στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Μέσα από τη μελέτη των οικογενειακών δέντρων, η εταιρεία κατάφερε να εντοπίσει τη σύνδεση που ενώνει τις δύο ηθοποιούς, παρά τους σχεδόν τέσσερις αιώνες που τις χωρίζουν από τον κοινό τους πρόγονο.

Ο διευθυντής ερευνών της MyHeritage, Ρόι Μάντελ, χαρακτήρισε την ανακάλυψη ιδιαίτερα εντυπωσιακή, επισημαίνοντας ότι αποτελεί μια ακόμη υπενθύμιση του πόσο στενά συνδεδεμένοι μπορεί να είναι οι άνθρωποι, ακόμη και όταν δεν το γνωρίζουν.

Μέχρι στιγμής, πάντως, η Σίντνεϊ Σουίνι δεν έχει τοποθετηθεί δημοσίως σχετικά με την ανακάλυψη της μακρινής συγγένειάς της με τη Μέριλιν Μονρόε.

Όταν οι εμφανίσεις της Σουίνι θύμισαν Μονρόε

Αξίζει να σημειωθεί ότι δεν είναι λίγες οι φορές που η Σίντνεϊ Σουίνι έχει επιλέξει να υιοθετήσει στοιχεία από το χαρακτηριστικό στιλ της Μέριλιν Μονρόε, προκαλώντας αίσθηση στις εμφανίσεις της στο κόκκινο χαλί.

Μια εξ αυτών, τον Φεβρουάριο του 2026, στο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Σάντα Μπάρμπαρα, όταν η 29χρονη εμφανίστηκε φορώντας ένα εφαρμοστό, κρεμ φόρεμα της σχεδιάστριας Σιλ Τσάπμαν, το οποίο είχε φορέσει στο παρελθόν η Μέριλιν Μονρόε. Η θρυλική ηθοποιός είχε φωτογραφηθεί με το συγκεκριμένο φόρεμα για το εξώφυλλο του περιοδικού Life το 1952, σε μία από τις πιο χαρακτηριστικές φωτογραφίσεις της.

Λίγους μήνες νωρίτερα, τον Δεκέμβριο του 2025, η Σίντνεϊ Σουίνι είχε μαγνητίσει ξανά τα βλέμματα στην πρεμιέρα της ταινίας «The Housemaid», φορώντας μια λευκή τουαλέτα με βαθύ ντεκολτέ, μια εμφάνιση που θύμισε έντονα το εμβληματικό λευκό φόρεμα που φορούσε η Μέριλιν Μονρόε στην ταινία «The Seven Year Itch», σε μία από τις πιο αναγνωρίσιμες κινηματογραφικές σκηνές όλων των εποχών.

@independent Sydney Sweeney channels her inner Marilyn Monroe at the Los Angeles Premiere of The Housemaid. Stepping out on the red carpet on Monday (15 December) with co-star Amanda Seyfried, the 28-year-old wore a white dress with a feathery hemline, reminiscent of Monroe’s iconic billowing ensemble from The Seven Year Itch. Click the link in bio for more 🔗 ♬ original sound – Independent

Δύο σύμβολα του Χόλιγουντ σε διαφορετικές εποχές με κοινό «εχθρό» την ομορφιά τους

Αξίζει, τέλος, να αναφερθεί ότι και για τις δυο γυναίκες η ομορφιά τους αποτέλεσε εμπόδιο στην καριέρα τους με το κοινό9 να εστιάζει στην εξωτερική τους εμφάνιση, που πολλές φορές φαίνεται να επισκίασε το υποκριτικό τους ταλέντο.

Η Σίντνεϊ Σουίνι έχει κερδίσει την αναγνώριση μέσα από τις σειρές «Euphoria» και «The White Lotus», ενώ έχει αποσπάσει θετικές κριτικές και για τις ερμηνείες της στις ταινίες «Reality» και «Christy».

Αντίστοιχα, η Μέριλιν Μονρόε, παρά την τεράστια φήμη της ως σύμβολο ομορφιάς, είχε προσπαθήσει τα τελευταία χρόνια της ζωής της να αναδείξει μια διαφορετική πλευρά του ταλέντου της, επιλέγοντας πιο απαιτητικούς δραματικούς ρόλους. Μία από τις σημαντικότερες ερμηνείες της ήταν στην ταινία «The Misfits» του 1961, για την οποία απέσπασε ιδιαίτερα θετικές κριτικές.

Η Μέριλιν Μονρόε έφυγε από τη ζωή στις 4 Αυγούστου 1962, στο σπίτι της στο Μπρέντγουντ του Λος Άντζελες, σε ηλικία 36 ετών, με τον θάνατό της να αποδίδεται σε πιθανή αυτοκτονία έπειτα από υπερβολική δόση φαρμάκων.

Στις 1 Ιουνίου 2026, η εμβληματική ηθοποιός θα συμπλήρωνε 100 χρόνια ζωής. Με αφορμή την επέτειο, το Μουσείο της Ακαδημίας Κινηματογράφου στο Λος Άντζελες διοργάνωσε την έκθεση «Marilyn Monroe: Hollywood Icon», παρουσιάζοντας εκατοντάδες προσωπικά αντικείμενα, φωτογραφίες, επιστολές, αφίσες και σπάνιο αρχειακό υλικό.

Η έκθεση επιχειρεί να φωτίσει τις διαφορετικές πλευρές της προσωπικότητας και της καλλιτεχνικής διαδρομής της Μέριλιν Μονρόε, καθώς και τον τρόπο με τον οποίο η ίδια διαμόρφωσε τη δημόσια εικόνα της μέσα στο κινηματογραφικό σύστημα του Χόλιγουντ.

Σχεδόν 64 χρόνια μετά τον θάνατό της, η Μέριλιν Μονρόε εξακολουθεί να αποτελεί σημείο αναφοράς για τις νεότερες γενιές ηθοποιών. Όσο για την περίπτωση της Σίντνεϊ Σουίνι, πλέον, η σύνδεση με το θρυλικό είδωλο δεν θα περιορίζεται στην εικόνα και το στιλ, αλλά θα φτάνει μέχρι τις ίδιες τις οικογενειακές τους ρίζες.

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