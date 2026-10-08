Ατύχημα για τη Σελίν Ντιόν σε συναυλία της – Παραπάτησε κι έπεσε στη σκηνή (Video)

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Ατύχημα είχε η Σελίν Ντιόν κατά τη διάρκεια συναυλίας της στο Παρίσι, με την ερμηνεύτρια να παραπατά και να πέφτει στη σκηνή, ενώ λίγο νωρίτερα είχε ακόμα μια αμήχανη στιγμή, ξεχνώντας τα λόγια ενός τραγουδιού της.

Το περιστατικό σημειώθηκε χθες, Τετάρτη (7/10) στο στάδιο La Défense Arena όπου πραγματοποίησε το 11ο από τα 16 live της, με τους θεατές να διασκεδάζουν μαζί της.

Κατά τη διάρκεια της συναυλίας κι ενώ ερμήνευε το «Dans un autre monde», η τραγουδίστρια χοροπηδούσε -όπως φαίνεται σε βίντεο που κατέγραψαν από τις κερκίδες- λίγο πριν καταλήξει στο πάτωμα, χάνοντας την ισορροπία της.

Διατηρώντας την ψυχραιμία της, η Σελίν Ντιόν σηκώθηκε όρθια και αφού έκανε νόημα στο κοινό για να το καθησυχάσει, ολοκλήρωσε την εμφάνισή της με απόλυτη επιτυχία χωρίς να διακόψει, με τους θεατές να την αποθεώνουν!

Celine fell today 😭 I would have had to crawl on stage with her https://t.co/1t17FNz192 — olga 🌈💕 (@celinishfetish) October 7, 2026

Λίγα λεπτά πριν, η τραγουδίστρια ενώ ερμήνευε το «Pour que tu m’aimes encore» που κυκλοφόρησε το 1995 ακούστηκε να λέει ξαφνικά στο μικρόφωνο: «Ξέχασα τα λόγια μου», κρύβοντας το πρόσωπό της από ντροπή.

Οι 35.000 θαυμαστές που έδωσαν το παρών στη συναυλία τη χειροκρότησαν τότε, τραγουδώντας εκείνοι τους επόμενους στίχους, για να υποστηρίξουν την ερμηνεύτρια.

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