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08.10.2026 14:16

Ατύχημα για τη Σελίν Ντιόν σε συναυλία της – Παραπάτησε κι έπεσε στη σκηνή (Video)

08.10.2026 14:16
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Ατύχημα είχε η Σελίν Ντιόν κατά τη διάρκεια συναυλίας της στο Παρίσι, με την ερμηνεύτρια να παραπατά και να πέφτει στη σκηνή, ενώ λίγο νωρίτερα είχε ακόμα μια αμήχανη στιγμή, ξεχνώντας τα λόγια ενός τραγουδιού της.

Το περιστατικό σημειώθηκε χθες, Τετάρτη (7/10) στο στάδιο La Défense Arena όπου πραγματοποίησε το 11ο από τα 16 live της, με τους θεατές να διασκεδάζουν μαζί της.

Κατά τη διάρκεια της συναυλίας κι ενώ ερμήνευε το «Dans un autre monde», η τραγουδίστρια χοροπηδούσε -όπως φαίνεται σε βίντεο που κατέγραψαν από τις κερκίδες- λίγο πριν καταλήξει στο πάτωμα, χάνοντας την ισορροπία της.

Διατηρώντας την ψυχραιμία της, η Σελίν Ντιόν σηκώθηκε όρθια και αφού έκανε νόημα στο κοινό για να το καθησυχάσει, ολοκλήρωσε την εμφάνισή της με απόλυτη επιτυχία χωρίς να διακόψει, με τους θεατές να την αποθεώνουν!

@albertgordon85 Céline took a small tumble last night on night 11. She got up immediately without skipping a beat and continued her song, letting her fans know she is ok. A true icon. So happy to have made it all the way to Paris from Canada to see our national treasure live 🫶🏻 @Celine Dion #celine #celinedion #concert #paris #celinedion2026 ♬ original sound – Albert Gordon

Λίγα λεπτά πριν, η τραγουδίστρια ενώ ερμήνευε το «Pour que tu m’aimes encore» που κυκλοφόρησε το 1995 ακούστηκε να λέει ξαφνικά στο μικρόφωνο: «Ξέχασα τα λόγια μου», κρύβοντας το πρόσωπό της από ντροπή.

Οι 35.000 θαυμαστές που έδωσαν το παρών στη συναυλία τη χειροκρότησαν τότε, τραγουδώντας εκείνοι τους επόμενους στίχους, για να υποστηρίξουν την ερμηνεύτρια.

@albertgordon85 When Céline forgot her lyrics N11 the crowd didn’t skip a beat to help her get back on track. We love you Céline, we will always have your back! So happy and proud that you are back on stage doing what you love 💕 @Celine Dion #celinedion #paris #celinedionparis #plenitudearena #concert ♬ original sound – Albert Gordon

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