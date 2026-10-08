Οι Aerosmith επιστρέφουν στη σκηνή με δυο συναυλίες – υπερπαραγωγή στο Λος Άντζελες

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Οι Aerosmith επιστρέφουν στη σκηνή για δύο μοναδικές συναυλίες με τίτλο «California, Dream On: Aerosmith & Friends», στο θρυλικό Hollywood Bowl του Λος Άντζελες. Μαζί τους θα βρεθούν κορυφαία ονόματα της μουσικής σκηνής, όπως οι Run-D.M.C., Slash, Μπίλι Άιντολ (Billy Idol) και Έρικ Τσερτς (Eric Church).

Σύμφωνα με το Variety, οι συναυλίες θα πραγματοποιηθούν στις 29 Οκτωβρίου και την 1η Νοεμβρίου. Με διαφορετικό lineup σε κάθε μία από τις δύο βραδιές, στη σκηνή θα ανέβουν μεταξύ άλλων, οι Άντριου Βατ (Andrew Watt), Black Crowes, Heart, Τσαντ Σμιθ (Chad Smith), Νταφ ΜακΚάγκαν (Duff McKagan), Τζέρι Κάντρελ (Jerry Cantrell), Μάρκους Κινγκ (Marcus King), Πατ Μόναχαν (Pat Monahan), Στιβ Στίβενς (Steve Stevens), Τομ Μορέλο (Tom Morello), ‘Ανταμ Γουέικμαν (Adam Wakeman), Σάμι Χάγκαρ (Sammy Hagar), Nuno Bettencourt, Μάικ Ινέζ (Mike Inez) και Όντλεϊ Φριντ (Audley Freed).

Τη μουσική διεύθυνση των παραστάσεων έχει αναλάβει ο Don Was, ενώ μέσα στις επόμενες εβδομάδες αναμένεται να ανακοινωθούν επιπλέον καλεσμένοι. Οι ειδικές προπωλήσεις των εισιτηρίων ξεκινούν από σήμερα 8 Οκτωβρίου, ενώ η γενική πώληση θα ανοίξει δύο ημέρες αργότερα.

Το συγκρότημα προανήγγειλε το γεγονός με ένα χιουμοριστικό βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Σε αυτό, ο frontman Στίβεν Τάιλερ (Steven Tyler), ανεβασμένος σε μια σκάλα έξω από το Hollywood Bowl και έχοντας στο πλευρό του τον επί δεκαετίες φωτογράφο της μπάντας Ρος Χάλφιν (Ross Halfin), τοποθετεί γράμματα στη φωτεινή επιγραφή του χώρου. Το βίντεο ολοκληρώνεται αποκαλύπτοντας τις ημερομηνίες των συναυλιών και τον Χάλφιν να ρωτά τον Τάιλερ αν του λείπει η σκηνή με εκείνον να απαντά αφοπλιστικά: «Από όλα τα πράγματα που μου έχουν λείψει, περισσότερο μου λείπει το μυαλό μου».

Οι νέες εμφανίσεις έρχονται μετά την ακύρωση της αποχαιρετιστήριας περιοδείας τους «Peace Out» το 2023, λόγω τραυματισμού στις φωνητικές χορδές του Τάιλερ. Τον Αύγουστο του 2024, το συγκρότημα ανακοίνωσε την οριστική απόσυρσή του από τις περιοδείες, καθώς η πλήρης αποκατάσταση της φωνής του Τάιλερ δεν ήταν εφικτή.

«Ήταν η μεγαλύτερη τιμή της ζωής μας να γίνει η μουσική μας κομμάτι της δικής σας», είχαν γράψει τότε οι Aerosmith.

Ωστόσο ο θρυλικός frontman δεν έμεινε εντελώς μακριά από τη σκηνή, πραγματοποιώντας επιλεγμένες εμφανίσεις όπως σε εκδήλωση για τα Βραβεία Grammy τον Φεβρουάριο του 2025, αλλά και στην αποχαιρετιστήρια συναυλία των Ozzy Osbourne και Black Sabbath τον Ιούλιο του ίδιου έτους.

Διαβάστε επίσης:

Led Zeppelin: Σπάνιο single του συγκροτήματος βρέθηκε στην εκπομπή «Antiques Roadshow» (video)

Πέθανε ο τραγουδιστής της R&B, Freddie Jackson

Άννα Βίσση: «Αναβάλλονται» οι εμφανίσεις στο «Αθηνών Αρένα» – Αποδέσμευσε τους μουσικούς της (Video)