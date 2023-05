Με μια ανακοίνωσή τους στα social media το θρυλικό συγκρότημα των Aerosmith ανακοίνωσε πως η επικείμενη περιοδεία τους είναι και η τελευταία.

Στις 2 Σεπτεμβρίου θα ξεκινήσουν την αποχαιρετιστήρια περιοδεία τους από τη Φιλαδέλφεια. Στο πρόγραμμά τους έχουν 40 ημερομηνίες εμφανίσεων και μερικές από τις περιοχές στις οποίες θα εμφανιστούν είναι η Βοστώνη –γενέτειρα – του συγκροτήματος και το τουρ θα ολοκληρωθεί την Πρωτοχρονιά στο Μόντρεαλ.

«Νομίζω ήρθε η ώρα» είπε ο κιθαρίστας Τζο Πέρι. «Είναι μια ευκαιρία να γιορτάσουμε τα 50 χρόνια παρουσίας. Ποτέ δεν ξέρεις πόσο ακόμη θα είναι όλοι υγιείς για να το κάνουμε αυτό… Έχει περάσει καιρός από τότε που κάναμε μια πραγματική περιοδεία. Κάναμε τις εμφανίσεις στο Βέγκας, που ήταν κάτι το υπέροχο. Ήταν διασκεδαστικό, αλλά (είμαστε) κάπως ανυπόμονοι να επιστρέψουμε στο δρόμο».

Βροντερή απουσία θα είναι αυτή του Τζόι Κρέιμερ, ντράμερ του συγκροτήματος ο οποίος δεν θ συμμετάσχει στην περιοδεία: «Ενώ ο Τζόι Κρέιμερ παραμένει ένα αγαπημένο ιδρυτικό μέλος των Aerosmith, δυστυχώς πήρε την απόφαση να μην ακολουθήσει τις προγραμματισμένες ημερομηνίες της περιοδείας για να εστιάσει την πλήρη προσοχή του στην οικογένεια και την υγεία του», ανέφερε η δήλωση. «Η αδιαμφισβήτητη και θρυλική παρουσία του Τζόι πίσω από το drum kit θα μας λείψει πολύ».

50 χρόνια Aerosmith

Βοστώνη 1970. Oι Steven Tayler, Joe Perry, Tom Hamilton, Joey Kramer και Brad Whitford έφτιαχναν ό,τι είδους μουσική μπορεί να φανταστεί κανείς με βάση τη ροκ – από blues μέχρι heavy metal κομμάτια. Τους αποκαλούσαν τα «Κακά Παιδιά της Βοστώνης» ή την «Καλύτερη μπάντα Rock ‘n’ Roll της Αμερικής».

Ενώ επηρεάστηκαν από τις σύγχρονές τους top μπάντες όπως οι Beatles, οι Rolling Stones, οι Led Zeppelin κα, κατάφεραν όχι απλά να αφήσουν το στίγμα τους αλλά να γίνουν και οι ίδιοι σημείο αναφοράς. Η ζωή τους ήταν ο ορισμός του rock star: απίστευτες στιγμές rock ’n’ roll πάνω στη σκηνή, γυναίκες, λεφτά, ακριβά αυτοκίνητα, αλκοόλ και φυσικά πολλά ναρκωτικά.

Στα τέλη του 1970 μεσουρανούσαν όχι μόνο στις Ηνωμένες Πολιτείες αλλά και στην Ευρώπη και την Ιαπωνία. Οι Aerosmith έχουν 25 χρυσά, 18 πλατινένια και 12 πολυπλατινένια άλμπουμ, ένα diamond άλμπουμ, τέσσερα χρυσά σινγκλ και ένα πλατινένιο ψηφιακό σινγκλ. Έχουν πουλήσει περισσότερα από 150 εκατομμύρια άλμπουμ παγκοσμίως και 70,2 εκατομμύρια στις Ηνωμένες Πολιτείες, γεγονός που τους καθιστά το αμερικανικό ροκ συγκρότημα με τις περισσότερες πωλήσεις.

Τις τεράστιες επιτυχίες «Dream On», «Walk This Way», «Kings and queens», «I don’t want miss a thing», «Crazy» και πολλές άλλες επιτυχίες θα έχουν την ευκαιρία να ακούσουν live για τελευταία φορά οι θαυμαστές τους. Έπειτα από 50 χρόνια οι Aerosmith «κρεμάνε τα παπούτσια» του όμως όπως γράφουν και στην ανακοίνωσή τους «Δε λέμε αντίο. Λέμε Peace out»!

