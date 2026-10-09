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09.10.2026 13:39

«Oasis: Don’t Look Back In Anger»: Γιατί η πολυσυζητημένη συμφιλίωση των αδελφών Γκάλαχερ έμεινε εκτός ντοκιμαντέρ

09.10.2026 13:39
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Οι δημιουργοί του ντοκιμαντέρ «Oasis: Don’t Look Back In Anger» εξήγησαν γιατί η ταινία δεν δείχνει πώς ο Νόελ και ο Λίαμ Γκάλαχερ συμφιλιώθηκαν ενόψει των ιστορικών συναυλιών της επανένωσής τους το 2025.

Η ταινία κυκλοφόρησε στους κινηματογράφους τον περασμένο μήνα και θα είναι διαθέσιμη για προβολή στο Disney+ από σήμερα.

Η ψηφιακή έκδοση θα περιλαμβάνει ακυκλοφόρητο υλικό, όπως επιπλέον αποσπάσματα από συναυλίες και συνεντεύξεις με τους αδελφούς Γκάλαχερ.

Οι κριτικοί και οι θαυμαστές εξέφρασαν θετικές απόψεις για την ταινία, ωστόσο ορισμένοι θεατές αναρωτήθηκαν γιατί δεν παρουσιάζεται ο τρόπος με τον οποίο τα δύο αδέλφια «έθαψαν το τσεκούρι του πολέμου» μετά τη θυελλώδη ρήξη της σχέσης τους το 2009.

Σε εκδήλωση – συζήτηση πριν από την κυκλοφορία του ντοκιμαντέρ που πραγματοποιήθηκε στα Abbey Road Studios του Λονδίνου, ο σεναριογράφος και δημιουργός Στίβεν Νάιτ και οι σκηνοθέτες Ντίλαν Σάουθερν και Γουίλ Λάβλεϊς έδωσαν περισσότερες πληροφορίες για τη διαδικασία δημιουργίας της ταινίας.

«Πολλοί άνθρωποι που είδαν την ταινία αναρωτήθηκαν: “Γιατί δεν είδαμε τις διεργασίες πίσω από την επανασύνδεσή τους;”» δήλωσε ο Σάουθερν. «Όμως, στην πραγματικότητα, δεν κάθισαν να κάνουν μια συζήτηση εκ βαθέων του τύπου “εσύ είπες αυτό, εσύ έκανες εκείνο”. Απλώς μπήκαν μαζί σε ένα δωμάτιο -το οποίο καταγράψαμε σε βίντεο – άρχισαν να παίζουν και οι Oasis ήταν και πάλι εδώ» διευκρίνισε.

Ο Νόελ και ο Λίαμ δεν εμφανίζονται μαζί σε συνεντεύξεις παρά μόνο προς το τέλος της ταινίας – κάτι που, σύμφωνα με τους σκηνοθέτες, αποτελούσε σημαντική δημιουργική απόφαση. «Ήταν κάτι για το οποίο συζητήσαμε εξαρχής» είπε ο Σάουθερν. «Δεν έπρεπε να τους δούμε μαζί στην ταινία από την αρχή. Ήταν σημαντικό να το καθυστερήσουμε αυτό» σημείωσε, σύμφωνα με το Rolling Stone.

Όσον αφορά την επιστροφή τους στη σκηνή το 2025, ο Στίβεν Νάιτ αναφέρθηκε στο πώς η «αμηχανία» του Νόελ αποτέλεσε βασικό στοιχείο της ταινίας.

«Νομίζω ότι ήταν η αμηχανία, κυρίως του Νόελ, ο οποίος όταν βγήκε στη σκηνή δεν μπορούσε να κοιτάξει το κοινό, καθώς κυριευόταν από έντονη συγκίνηση», δήλωσε.

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