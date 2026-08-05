Μέριλιν Μονρόε: Η άγνωστη ζωή μιας μυθικής σταρ – Ο μυστηριώδης θάνατος και οι έρωτες που τη σημάδεψαν (Video/Photos)

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Σαν σήμερα, πριν από 64 χρόνια, η Marilyn Monroe εντοπίζεται νεκρή στο σπίτι της, με το Χόλιγουντ να βυθίζεται σε θλίψη, πενθώντας τη γυναίκα που έγινε παγκόσμιο σύμβολο ομορφιάς, την ηθοποιό που αποτέλεσε ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα πρόσωπα του πλανήτη, το πρόσωπο που ταυτίστηκε με την απόλυτη έκφραση της θηλυκότητας της εποχής.

Η είδηση του θανάτου της προκάλεσε παγκόσμιο σοκ

Η Marilyn Monroe πέθανε στις 4 Αυγούστου το 1962. Μια μέρα αργότερα, η οικονόμος της θα τη βρει νεκρή στο σπίτι της στον αριθμό 12305 της Fifth Helena Drive στο Λος Άντζελες. Είχε το ακουστικό του τηλεφώνου στο χέρι της και ήταν ξαπλωμένη μπρούμυτα, γυμνή. Δίπλα της, ανάμεσα στα δεκάδες μπουκάλια με φάρμακα, βρέθηκε ένα άδειο μπουκάλι χαπιών που περιείχε αρχικά 50 κάψουλες Nebutal, ένα ισχυρό υπνωτικό της εποχής. Ήταν μόλις 36 ετών.

Αν και ο θάνατος της είχε καταχωρηθεί από τις Αρχές ως αυτοκτονία από υπερβολική δόση βαρβιτουρικών, οι θεωρίες συνωμοσίας γύρω από το τι της συνέβη πραγματικά, εκείνο το βράδυ, δεν έπαψαν ποτέ.

Η σκοτεινή πλευρά ενός «λαμπερού» κοριτσιού

Πίσω από το λαμπερό πρόσωπο της Μέριλιν κρυβόταν η ιστορία της Νόρμα Τζιν Μόρτενσον, ενός κοριτσιού που μεγάλωσε με δυσκολίες, γνωρίζοντας από μικρή ηλικία την ανασφάλεια και τη μοναξιά.

Η μεταμόρφωσή της στη Μέριλιν Μονρόε την έκανε παγκόσμιο φαινόμενο, με τις ταινίες της, τις φωτογραφίσεις και τη χαρακτηριστική της παρουσία να την αναδεικνύουν σε μία από τις μεγαλύτερες σταρ της χρυσής εποχής του αμερικανικού κινηματογράφου.

Πίσω από τη δόξα και τη λάμψη, ωστόσο, το κορίτσι αυτό έκρυβε πάντα τη σκοτεινή πλευρά της, νιώθοντας συχνά εγκλωβισμένη στην εικόνα που το Χόλιγουντ είχε δημιουργήσει για εκείνη.

Η ίδια δεν ήθελε να θεωρείται απλώς ένα σύμβολο ομορφιάς, αλλά μια ηθοποιός με πραγματικές ικανότητες και καλλιτεχνικές ανησυχίες. Αγωνιούσε να αποδείξει ότι πίσω από την εμβληματική ξανθιά εμφάνιση υπήρχε, προπάντων, μια γυναίκα με ταλέντο και ευαισθησία. Παρά τις δυσκολίες, η καριέρα της παρέμενε σημαντική μέχρι το τέλος της ζωής της, με τον θάνατό της να αφήνει μισά τα όνειρα που ποτέ δεν έπαψε να κάνει…

Όταν το Χόλιγουντ πενθούσε μια γυναίκα – σύμβολο

Η κηδεία της πραγματοποιήθηκε σε κλειστό οικογενειακό κύκλο στο Westwood Village Memorial Park του Λος Άντζελες, ενώ την ίδια στιγμή, εκατομμύρια άνθρωποι σε όλο τον κόσμο θρηνούσαν τον θάνατο μιας γυναίκας – σύμβολο μιας ολόκληρης εποχής.

Γιατί η Μέριλιν Μονρόε δεν ήταν απλώς μια ηθοποιός. Ήταν ένα πολιτιστικό φαινόμενο. Μια προσωπικότητα που μονίμως ακροβατούσε ανάμεσα στο φως και το σκοτάδι, τη δόξα και τη μοναξιά, τον μύθο και την πραγματικότητα.

Δεκαετίες μετά τον θάνατό της, το όνομά της παραμένει συνδεδεμένο με τη λάμψη του Χόλιγουντ, ενώ η τελευταία της νύχτα αποτελεί, μέχρι σήμερα, μία από τις πιο πολυσυζητημένες ιστορίες στην ιστορία της παγκόσμιας showbiz.

Οι έρωτες που σημάδεψαν τη ζωή της

Η Μέριλιν Μονρόε, δεν υπήρξε ευτυχισμένη ούτε στην προσωπική της ζωή. Στη σύντομη διαδρομή της, μπορεί να έζησε διεθνή αναγνωρισιμότητα και μεγάλη επιτυχία στο Χόλιγουντ, βλέποντας το όνομά της να γίνεται παντού πρωτοσέλιδο, ωστόσο, ποτέ δεν κατάφερε να βρει την πραγματική ευτυχία και ισορροπία στην προσωπική της ζωή.

Ο πρώτος γάμος της έγινε όταν ακόμα λεγόταν Νόρμα και ήταν μόλις 16 ετών. Όπως θα εξομολογηθεί αργότερα, παντρεύτηκε έπειτα από πίεση της μητέρα της. Ο γάμος αυτός κράτησε λίγο, καθώς ο σύζυγος της δεν επιθυμούσε η γυναίκα του να ασχοληθεί με τον χώρο της μόδας. Μετά το διαζύγιο, η ίδια θα κάνει κάποιες αποτυχημένες σχέσεις που -μεταξύ άλλων- κλόνισαν την ψυχική της υγεία με αποτέλεσμα να νοσηλευτεί σε ιδρύματα, λαμβάνοντας θεραπεία.

Ο δεύτερος γάμος της ήταν με τον αθλητή του baseball, Τζο Ντι Μάτζιο σε μια περίοδο που είχε γίνει, πια, γνωστή ως Μέριλιν Μονρόε. Ούτε αυτός ο γάμος, όμως, θα έχει μεγάλη διάρκεια, με το ζευγάρι να έχει πολλούς καυγάδες και εντάσεις πριν οδηγηθεί στο οριστικό διαζύγιο.

Σύμφωνα με τα δημοσιεύματα της εποχής, η μεγάλη ρήξη ήρθε όταν η Μέριλιν Μονρόε βρισκόταν στα γυρίσματα της κινηματογραφικής ταινίας «Οι άνδρες προτιμούν τις ξανθιές». Η χαρακτηριστική σκηνή που σηκώνεται το λευκό φόρεμα της και διακρίνεται εμφανώς το εσώρουχο της προκαλεί μεγάλη ζήλια στον σύζυγο της ο οποίος δεν μπορούσε να διαχειριστεί την έκταση που πήρε, η συγκεκριμένη λήψη, με τους καβγάδες τους να τους οδηγούν στα δικαστήρια.

Οι αποκαλύψεις που θα γίνουν μέσα στην δικαστική αίθουσα δεν έχουν καμία σχέση με την πιο λαμπερή εικόνα που έβγαζε το ζευγάρι στις δημόσιες εμφανίσεις του, καθώς ο Ντι Μάτζιο υπήρξε βίαιος με τη Μέριλιν Μονρόε, η οποία αναγκαζόταν να βάζει έντονη πούδρα, στα γυρίσματα των ταινιών, ώστε να καλύπτει τους μώλωπες από τα έντονα χτυπήματα που δεχόταν από τον σύζυγο της. Ωστόσο, η διάσημη ηθοποιός ήταν τόσο εξαρτημένη από τον σύζυγο της που όταν χώρισαν κλονίστηκε ξανά η εύθραυστη υγεία της.

«Ήταν η πιο δυστυχισμένη γυναίκα που γνώρισα ποτέ»

Ο μακροβιότερος και τελευταίος γάμος που έκανε η Μονρόε ήταν με τον διάσημο συγγραφέα Άρθουρ Μίλερ. Παντρεύτηκαν το 1956 και χώρισαν πέντε χρόνια αργότερα, το 1961. Τα αίτια του διαζυγίου ήταν ασυμφωνία χαρακτήρων, καθώς οι δύο τους είχαν έναν εντελώς διαφορετικό τρόπο ζωής. Τελευταία προσπάθεια για να σώσουν το γάμο τους, ήταν η κινηματογραφική ταινία «The Misfits» που έγραψε ο Μίλερ με πρωταγωνίστρια την Μονρόε. Όμως, η ηθοποιός είχε ήδη ξεκινήσει τα ναρκωτικά και ο γάμος της κατέρρεε μέρα με την ημέρα…

«Ήταν η πιο δυστυχισμένη γυναίκα που γνώρισα ποτέ» θα εξομολογηθεί αργότερα ο Άρθουρ Μίλερ ο οποίος δεν θα παρευρεθεί στην κηδεία της πρώην συζύγου του, με τον Τύπο να σχολιάζει έντονα την εν λόγω απουσία.

Εκτός από αποτυχημένους γάμους, η Μέριλιν Μονρόε μετρούσε στο βιογραφικό της και πολλές αποτυχημένες σχέσεις. Από αυτές που είδαν τα φώτα της δημοσιότητας ήταν με τους αδερφούς Κένεντι: Ρόμπερτ και Τζον -χωρίς, ωστόσο, να επιβεβαιωθούν ποτέ…

Σύμφωνα με το βιβλίο «Norma Jean: The Life of Marilyn Monroe», η Αμερικανίδα ηθοποιός ερωτεύτηκε παράφορα τον Ρόμπερτ Κένεντι και όταν κατάλαβε πως εκείνος δεν πρόκειται να αφήσει ποτέ τη γυναίκα του, η ίδια έπεσε σε βαριά κατάθλιψη. Το ίδιο βιβλίο κάνει αναφορά σε μια διακοπή κύησης που έκανε η Μονρόε, λίγο διάστημα πριν βάλει τέλος στη ζωή της, καθώς-όπως αναφερόταν- η ίδια είχε δεσμό και με τα δυο αδέρφια και δεν γνώριζε αν το μωρό που κυοφορούσε ήταν του Ρόμπερτ ή του Τζον Κένεντι.

Λίγους μήνες πριν βάλει τέλος στη ζωή της η Μέριλιν Μονρόε θα τραγουδούσε με πάθος και ερωτισμό το «Happy Birthday» για τα 45α γενέθλια του Προέδρου της Αμερικής, Τζον Κένεντι.

Τρεισήμισι μήνες μετά θα δώσει η ίδια τέλος στη ζωή της. Αν και έζησε μόλις 36 χρόνια, ο μύθος της δεν ξεχάστηκε ποτέ, με τις ιστορίες της να προσελκύουν το ενδιαφέρον μέχρι και σήμερα.

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