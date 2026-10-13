«Miami Vice ’85»: Οι πρώτες εικόνες με τους Michael B. Jordan και Austin Butler στους θρυλικούς ρόλους (photos)

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Στη δημοσιότητα δόθηκαν οι πρώτες φωτογραφίες των Μάικλ Μπ. Τζόρνταν (Michael B. Jordan) και Όστιν Μπάτλερ (Austin Butler) ως πρωταγωνιστές του πολυσυζητημένου reboot «Miami Vice ’85», με αφορμή την έναρξη των γυρισμάτων με διευθυντή φωτογραφίας τον βραβευμένο με Όσκαρ Κλόντιο Μιράντα (Claudio Miranda).

Στην νέα κινηματογραφική εκδοχή της εμβληματικής αστυνομικής σειράς που προβαλλόταν από το 1984 έως το 1989 ο Τζόρνταν υποδύεται τον Ricardo Tubbs και ο Μπάτλερ τον Sonny Crockett, σύμφωνα με το Variety. Στην πρωτότυπη παραγωγή, τους δύο μυστικούς ντετέκτιβ του Μαϊάμι είχαν ενσαρκώσει ο Φίλιπ Μάικλ Τόμας (Philip Michael Thomas) και ο Ντον Τζόνσον (Don Johnson), αντίστοιχα.

Το cast του «Miami Vice ’85» περιλαμβάνει επίσης τους Άλντεν Έρενραϊχ (Alden Ehrenreich), Γουίτνεϊ Πικ (Whitney Peak), Καμίλα Μορόνε (Camila Morrone), Τζον Λεγκουιζάμο (John Leguizamo), Ντάνι Ραμίρες (Danny Ramirez), Άντριου Σουλτς (Andrew Schulz), Έντι Γκατέγκι (Edi Gathegi), Γουόλτον Γκόγκινς (Walton Goggins), Αντρέ Χόλαντ (André Holland) και Μάικλ Άιρμπι (Michael Irby).

Τη σκηνοθεσία υπογράφει ο Τζόζεφ Κοσίνσκι (Joseph Kosinski), ο οποίος σκηνοθέτησε πρόσφατα τα «F1» και «Top Gun: Maverick» με την ταινία να είναι προγραμματισμένη να κάνει πρεμιέρα στις αίθουσες στις 19 Μαΐου 2028.

Το «Miami Vice ’85» θα εξερευνήσει «τη λάμψη και τη διαφθορά του Μαϊάμι στα μέσα της δεκαετίας του ’80» και είναι «εμπνευσμένο από το πιλοτικό επεισόδιο και την πρώτη σεζόν της θρυλικής τηλεοπτικής σειράς που επηρέασε την κουλτούρα και καθόρισε το στυλ σε πολλούς τομείς, από τη μόδα μέχρι τον κινηματογράφο».

Το σενάριο της ταινίας υπογράφει ο Νταν Γκίλροϊ (Dan Gilroy), βασισμένος στους χαρακτήρες που δημιούργησε ο Άντονι Γέρκοβιτς (Anthony Yerkovich), ενώ προγενέστερο προσχέδιο είχε αναλάβει ο Έρικ Γουόρεν Σίνγκερ (Eric Warren Singer). Την παραγωγή συνυπογράφουν ο Ντίλαν Κλαρκ (Dylan Clark) και ο Τζόζεφ Κοσίνσκι.

Ο βραβευμένος με Όσκαρ Τζόρνταν στη συνέχεια θα πρωταγωνιστήσει στη νέα εκδοχή του «The Thomas Crown Affair» μαζί με τους Άντρια Αρχόνα (Adria Arjona) και Κένεθ Μπράνα (Kenneth Branagh), αναλαμβάνοντας και τη σκηνοθεσία. Η επόμενη ταινία του Όστιν Μπάτλερ είναι το «Enemies» της A24, όπου θα συμπρωταγωνιστήσει με τον Τζέρεμι Άλεν Γουάιτ (Jeremy Allen White).

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