search
ΤΡΙΤΗ 13.10.2026 12:28
search
MENU CLOSE
ΣΙΝΕΜΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

13.10.2026 10:37

«Miami Vice ’85»: Οι πρώτες εικόνες με τους Michael B. Jordan και Austin Butler στους θρυλικούς ρόλους (photos)

13.10.2026 10:37
miami-vice_1310_1920-1080_new

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Add topontiki.gr on Google

Στη δημοσιότητα δόθηκαν οι πρώτες φωτογραφίες των Μάικλ Μπ. Τζόρνταν (Michael B. Jordan) και Όστιν Μπάτλερ (Austin Butler) ως πρωταγωνιστές του πολυσυζητημένου reboot «Miami Vice ’85», με αφορμή την έναρξη των γυρισμάτων με διευθυντή φωτογραφίας τον βραβευμένο με Όσκαρ Κλόντιο Μιράντα (Claudio Miranda).

Στην νέα κινηματογραφική εκδοχή της εμβληματικής αστυνομικής σειράς που προβαλλόταν από το 1984 έως το 1989 ο Τζόρνταν υποδύεται τον Ricardo Tubbs και ο Μπάτλερ τον Sonny Crockett, σύμφωνα με το Variety. Στην πρωτότυπη παραγωγή, τους δύο μυστικούς ντετέκτιβ του Μαϊάμι είχαν ενσαρκώσει ο Φίλιπ Μάικλ Τόμας (Philip Michael Thomas) και ο Ντον Τζόνσον (Don Johnson), αντίστοιχα.

Το cast του «Miami Vice ’85» περιλαμβάνει επίσης τους Άλντεν Έρενραϊχ (Alden Ehrenreich), Γουίτνεϊ Πικ (Whitney Peak), Καμίλα Μορόνε (Camila Morrone), Τζον Λεγκουιζάμο (John Leguizamo), Ντάνι Ραμίρες (Danny Ramirez), Άντριου Σουλτς (Andrew Schulz), Έντι Γκατέγκι (Edi Gathegi), Γουόλτον Γκόγκινς (Walton Goggins), Αντρέ Χόλαντ (André Holland) και Μάικλ Άιρμπι (Michael Irby).

Τη σκηνοθεσία υπογράφει ο Τζόζεφ Κοσίνσκι (Joseph Kosinski), ο οποίος σκηνοθέτησε πρόσφατα τα «F1» και «Top Gun: Maverick» με την ταινία να είναι προγραμματισμένη να κάνει πρεμιέρα στις αίθουσες στις 19 Μαΐου 2028.

Το «Miami Vice ’85» θα εξερευνήσει «τη λάμψη και τη διαφθορά του Μαϊάμι στα μέσα της δεκαετίας του ’80» και είναι «εμπνευσμένο από το πιλοτικό επεισόδιο και την πρώτη σεζόν της θρυλικής τηλεοπτικής σειράς που επηρέασε την κουλτούρα και καθόρισε το στυλ σε πολλούς τομείς, από τη μόδα μέχρι τον κινηματογράφο».

Το σενάριο της ταινίας υπογράφει ο Νταν Γκίλροϊ (Dan Gilroy), βασισμένος στους χαρακτήρες που δημιούργησε ο Άντονι Γέρκοβιτς (Anthony Yerkovich), ενώ προγενέστερο προσχέδιο είχε αναλάβει ο Έρικ Γουόρεν Σίνγκερ (Eric Warren Singer). Την παραγωγή συνυπογράφουν ο Ντίλαν Κλαρκ (Dylan Clark) και ο Τζόζεφ Κοσίνσκι.

Ο βραβευμένος με Όσκαρ Τζόρνταν στη συνέχεια θα πρωταγωνιστήσει στη νέα εκδοχή του «The Thomas Crown Affair» μαζί με τους Άντρια Αρχόνα (Adria Arjona) και Κένεθ Μπράνα (Kenneth Branagh), αναλαμβάνοντας και τη σκηνοθεσία. Η επόμενη ταινία του Όστιν Μπάτλερ είναι το «Enemies» της A24, όπου θα συμπρωταγωνιστήσει με τον Τζέρεμι Άλεν Γουάιτ (Jeremy Allen White).

Διαβάστε επίσης:

Ρόμπερτ Πάτινσον: Ξεκαθαρίζει αν το «Primetime» βάζει στο στόχαστρο τον Κρις Χάνσεν (Video)

Ο Γκιγιέρμο ντελ Τόρο σχεδιάζει την πρώτη ισπανόφωνη ταινία του μετά το «Pan’s Labyrinth»

Κριτική ταινίας: «The social reckoning» – Καταγγελία ή άλλοθι του Facebook;

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
BYD-ATTO-8-4
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Αποκάλυψη για το BYD Atto 8: Η ναυαρχίδα που «φουλάρει» σε 9 λεπτά

marfin_new_00
ΕΛΛΑΔΑ

Marfin: Προθεσμία πήραν οι τρεις κατηγορούμενοι – Ένταση στα δικαστήρια

NEO-AUDI-Q2___2
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Τέλος παραγωγής: Οκτώ γνωστά αυτοκίνητα που αποχαιρετούμε το 2026

vroxi athina 88- new
ΕΛΛΑΔΑ

Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού: Σε «κόκκινο» συναγερμό η Εύβοια, έντονα φαινόμενα και στην Αττική – Πόσο θα διαρκέσουν, οι περιοχές που χρειάζεται προσοχή

Garfunkel‎-new
ΜΟΥΣΙΚΗ

Αρτ Γκαρφάνκελ: Ανέβαλε τις συναυλίες στη Βρετανία για λόγους υγείας – «Ραγίζει η καρδιά μου που αναγκάζομαι να αναβάλω αυτές τις εμφανίσεις»

Δείτε όλες τις ειδήσεις
vasilis-paiteris-new
ΕΛΛΑΔΑ

Στις φυλακές Λάρισας οδηγείται ο Βασίλης Παϊτέρης - «Δεν έχω κάνει κακό σε κανέναν, δεν μπορώ να πληρώσω αυτά που μου λένε» (Video)

mitsotakis – tsipras- gkilfoil – triantopoulos – new
ΚΑΛΧΑΣ

Το 30% ο σίγουρος πήχης του Μητσοτάκη, τι λένε τα νέα γκάλοπ, η Κίμπερλι προς την έξοδο, η μοναξιά του Τριαντόπουλου και το άγχος του Αλέξη

Bowmore
ΚΟΣΜΟΣ

Το καλύτερο single malt σκωτσέζικο ουίσκι στον κόσμο για το 2026 κοστίζει μόλις 40 ευρώ

XRISTOS_DIMAS_1210
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Μετρό: Κάτοικος Κυψέλης ο πατέρας του υπουργού Υποδομών, Χρίστου Δήμα

trump-guilfoyle
ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ για Κίμπερλι Γκιλφόιλ: «Δεν είμαστε ευχαριστημένοι» – Στο τραπέζι η απομάκρυνσή της από την Αθήνα

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΡΙΤΗ 13.10.2026 12:27
BYD-ATTO-8-4
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Αποκάλυψη για το BYD Atto 8: Η ναυαρχίδα που «φουλάρει» σε 9 λεπτά

marfin_new_00
ΕΛΛΑΔΑ

Marfin: Προθεσμία πήραν οι τρεις κατηγορούμενοι – Ένταση στα δικαστήρια

NEO-AUDI-Q2___2
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Τέλος παραγωγής: Οκτώ γνωστά αυτοκίνητα που αποχαιρετούμε το 2026

1 / 3