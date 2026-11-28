Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Συνεχίζονται οι αντιδράσεις γύρω από τη διαρροή του επίμαχου βίντεο με τον έντονο διάλογο του Νίκου Στραβελάκη και της Κατερίνας Παπακωστοπούλου, με τη Ναταλία Γερμανού να παίρνει θέση και να εκφράζει ανοιχτά τις αμφιβολίες της για το κατά πόσο εμπλέκεται στην υπόθεση η αρχισυντάκτρια της εκπομπής «10 Παντού».

Επικαλούμενη την προσωπική γνωριμία που διατηρεί με τη δημοσιογράφο, η παρουσιάστρια σημείωσε ότι, γνωρίζοντας το ήθος και τον επαγγελματισμό της, δυσκολεύεται να πιστέψει πως εκείνη ευθύνεται για τη δημοσιοποίηση του υλικού. Παράλληλα, διερωτήθηκε δημόσια μήπως η αρχισυντάκτρια επωμίστηκε τελικά μια ευθύνη που δεν της αναλογούσε.

Η παρέμβασή της σημειώνεται εν μέσω καταιγιστικών εξελίξεων στο OPEN. Ο τηλεοπτικός σταθμός ανακοίνωσε ότι, έπειτα από εσωτερική έρευνα, ταυτοποιήθηκε ο συντελεστής της εκπομπής που κατέγραψε και διέρρευσε το απόσπασμα, με τη διοίκηση να προχωρά στην άμεση καταγγελία της σύμβασής του.

Όσα ανέφερε η Ναταλία Γερμανού ανοίγουν εκ νέου η συζήτηση για το παρασκήνιο της υπόθεσης, καθώς η ίδια αμφισβητεί ευθέως το σενάριο εμπλοκής της αρχισυντάκτριας, αφήνοντας αιχμές ότι ενδεχομένως κάλυψε ή πλήρωσε το τίμημα για ενέργεια τρίτου προσώπου.

Διαβάστε επίσης:

Αντώνης Πανούτσος: Ενός λεπτού σιγή προς τιμήν του στην 7η αγωνιστική του Πρωταθλήματος Ποδοσφαίρου Τύπου

Τηλεθέαση: Extreme Makeover Σούλη στην prime time της Παρασκευής – Άγγιξε το 29%

Εφημερίδες: Οι τίτλοι από τα πρωτοσέλιδα του Σαββάτου (Video)