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Στη Θεσσαλονίκη βρίσκεται σήμερα, Σάββατο 28/11 ο Αντώνης Σαμαράς, συνεχίζοντας τις επαφές του στη Βόρεια Ελλάδα, μετά την προσωρινή διακοπή της περιοδείας του την προηγούμενη εβδομάδα.

Πρώτος σταθμός της περιοδείας του ήταν η ΒΙΠΕ Θεσσαλονίκης, όπου είχε επαφές με ανθρώπους της επιχειρηματικής και βιομηχανικής κοινότητας.

Ο κ. Σαμαράς έκανε δηλώσεις μετά από τις σχετικές συναντήσεις. Συγκεκριμένα τόνισε:

«Να μην θεωρούμε τη ΒΙΠΕ κάτι το λίγο. Παράγει πάνω από το 5% του ελληνικού ΑΕΠ, έχει 700 επιχειρήσεις, 30.000 εργαζόμενους, εξαγωγές. Φτιάχτηκε μια ΒΙΠΕ προκειμένου να αναπτυχθούν και να ανθίσουν οι εταιρείες. Αυτό που κατάλαβα εγώ μετά από μεγάλες και σε βάθος αναλύσεις είναι ότι αυτή η ΒΙΠΕ επιτρέπει τη συρρίκνωση και την καταστροφή πολλών εταιρειών. Επομένως, εδώ δεν είναι να πούμε ότι θα αλλάξουμε ένα ή δυο πράγματα. Πρέπει να γίνει μια συνολικότερη αντιμετώπιση για μια ΒΙΠΕ όπου οι ίδιες οι επιχειρήσεις δεν μπορούν να αναπτυχθούν. Αυτό είναι κάτι πρωτόγνωρο. Χρειάζεται να το κοιτάξουμε όλοι μαζί. Αυτό είναι η ανάπτυξη της ελληνικής βιομηχανίας, δεν μπορούμε να την πετάξουμε στο καλάθι».

Αναφορικά με την την παραίτηση του Βαγγέλη Λιάκου από τη θέση του υφυπουργού Εσωτερικών, τόνισε απλά: «Η διαφθορά έχει γίνει πια καθημερινότητα».

Στη συνέχεια έχει προγραμματιστεί η συνάντησή του με τον δήμαρχο Θεσσαλονίκης, Στέλιο Αγγελούδη.

Το πρόγραμμα του πρώην πρωθυπουργού συνεχίζεται το απόγευμα, στις 18:00, με επίσκεψη στον Μητροπολίτη Θεσσαλονίκης, κ. Φιλόθεο.

Αργότερα, στις 21:00, θα συναντηθεί με νέους στον χώρο AVENUE, σε μία ακόμη στάση της περιοδείας του που συγκεντρώνει ενδιαφέρον.

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