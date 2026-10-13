«Being Heumann»: Η Apple κυκλοφόρησε το επίσημο trailer της νέας ταινίας της οσκαρικής Siân Heder (photos/video)

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Η Apple Original Films κυκλοφόρησε το επίσημο trailer της ταινίας «Being Heumann» της βραβευμένης με Όσκαρ σκηνοθέτιδας του «CODA», Σιάν Χέντερ (Siân Heder).

Το φιλμ είναι αφιερωμένο στην Τζούντι Χιούμαν (Judy Heumann), μία από τις επιδραστικότερες προσωπικότητες στον αγώνα για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία στην Αμερική η οποία εφυγε από τη ζωή το 2023, σε ηλικία 75 ετών.

Η παγκόσμια πρεμιέρα του «Being Heumann» πραγματοποιήθηκε ως ταινία έναρξης του 51ου Διεθνούς Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Τορόντο, το οποίο διεξήχθη από τις 10 έως τις 20 Σεπτεμβρίου, σύμφωνα με το Deadline.

Την εμβληματική ακτιβίστρια για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία, υποδύεται η ηθοποιός του «Doctor Who», Ρουθ Μάντλι (Ruth Madeley). Βασισμένη στα απομνημονεύματα της Χιούμαν, η πλοκή επικεντρώνεται στο 1977, όταν η ίδια ηγήθηκε ομάδας άνω των 100 ατόμων με αναπηρία, καταλαμβάνοντας το Ομοσπονδιακό Κτήριο του Σαν Φρανσίσκο. Η ενέργεια αυτή μετατράπηκε σε έναν αγώνα 28 ημερών αποτελώντας τη μεγαλύτερη σε διάρκεια κατάληψη ομοσπονδιακού κτηρίου στην ιστορία των ΗΠΑ. Οι διαδηλωτές συσπειρώθηκαν σαν μια γροθιά, αρνούμενοι να αποχωρήσουν αν η κυβέρνηση δεν εφάρμοζε το άρθρο 504 του Νόμου περί Αποκατάστασης, το οποίο επιβάλλει την καθολική προσβασιμότητα των ατόμων με αναπηρία σε όλους τους ομοσπονδιακούς χώρους.

Το cast συμπληρώνουν οι Μαρκ Ράφαλο (Mark Ruffalo), Ντίλαν Ο’Μπράιεν (Dylan O’Brien), Τζον Μπίβερς (Jon Beavers), Ρομπ Ντελέινι (Rob Delaney) και Ρέι Φίσερ (Ray Fisher).

Το «Being Heumann» θα κάνει πρεμιέρα σε επιλεγμένες αμερικανικές αίθουσες στις 6 Νοεμβρίου, πριν γίνει διαθέσιμο στo Apple TV+, από τις 13 Νοεμβρίου.

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