«A Long Winter»: Κυκλοφόρησε το πρώτο trailer για τη νέα δραματική ταινία του Andrew Haigh (photos/video)

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Κυκλοφόρησε το πρώτο trailer για τη νέα δραματική ταινία του Άντριου Χέιγκ (Andrew Haigh) «A Long Winter», η οποία έχει ήδη προβληθεί στα Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Τελουράιντ, της Ζυρίχης και του Τορόντο.

Πρωταγωνιστούν οι Φρεντ Χέτσινγκερ (Fred Hechinger), Έμπον Μος-Μπάκραχ (Ebon Moss-Bachrach), Κατριόνα Μπαλφ (Caitríona Balfe), Κιτ Κόνορ (Kit Connor) και Ντ’Φάραο Γουν-Α-Τάι (D’Pharaoh Woon-A-Tai).

Βασισμένη στο ομώνυμο διήγημα του ιρλανδού συγγραφέα Κολμ Τόιμπιν (Colm Tóibín) σε διασκευή του σκηνοθέτη, η ταινία διαδραματίζεται στις αρχές της δεκαετίας του 1950 σε μια απομονωμένη περιοχή των βουνών του Κολοράντο, «καθώς το φθινόπωρο φτάνει στο τέλος του και μια οικογένεια προετοιμάζεται για τον βαρύ χειμώνα που έρχεται».

Η πλοκή επικεντρώνεται στον μεγαλύτερο γιο, τον Mikey (Χέτσινγκερ), ο οποίος παρακολουθεί την οικογένειά του να διαλύεται. «Όταν ο αδελφός του Tommy (Κόνορ), φεύγει για τον πόλεμο της Κορέας, η μητέρα τους (Μπαλφ) βυθίζεται στην κατάθλιψη, απογοητευμένη από τον ανθρακωρύχο σύζυγό της (Μος-Μπάκραχ) και την απομονωμένη επαρχιακή τους ζωή. Μια μέρα, εν μέσω μιας σφοδρής χιονοθύελλας η ίδια εξαφανίζεται, αφήνοντας τον γιο και τον σύζυγό της να την αναζητούν, παλεύοντας παράλληλα για την ίδια τους την επιβίωση».

Την παραγωγή υπογράφουν ο Τρίσταν Γκόλιχερ (Tristan Goligher) για την The Bureau, οι Τσαντ Όουκς (Chad Oakes) και Μάικ Φρίσλεβ (Mike Frislev) μέσω της Nomadic Pictures με έδρα το Κάλγκαρι του Καναδά, καθώς και ο Μάικλ Έλιοτ (Michael Elliott).

Σύμφωνα με το Deadline, το φιλμ που προβάλλεται σήμερα στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Λονδίνου, αναπτύχθηκε από τη Mubi σε συγχρηματοδότηση με το Film4. Επίσης η Mubi έχει αναλάβει τη διεθνή διανομή της, ενώ η ταινία αναμένεται να κυκλοφορήσει στις αμερικανικές αίθουσες στις αρχές Δεκεμβρίου.

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