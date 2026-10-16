Al Pacino: Ο 86χρονος σταρ τιμάται με το Βραβείο Συνολικής Προσφοράς του Σωματείου Αμερικανών Ηθοποιών

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Ο Αλ Πατσίνο (Al Pacino) θα τιμηθεί με το Βραβείο Συνολικής Προσφοράς από το Σωματείο Ηθοποιών Αμερικής (SAG-AFTRA).

Ο 86χρονος σταρ της εμβληματικής τριλογίας του «The Godfather» (Ο Νονός) είναι ο 62ος ηθοποιός που λαμβάνει την υψηλότερη τιμητική διάκριση του αμερικανικού Σωματείου, σύμφωνα με το ΑP.

«Το μεγαλύτερο μέρος της ζωής μου αναρωτιόμουν και περιπλανιόμουν, αλλά πάντα ένιωθα σαν στο σπίτι μου όταν είχα στα χέρια μου ένα σενάριο και βρισκόμουν ανάμεσα σε συναδέλφους ηθοποιούς. Η δουλειά και οι ηθοποιοί που συνάντησα σε αυτήν τη διαδρομή ήταν από τις μεγαλύτερες χαρές της ζωής μου», ανέφερε ο Αλ Πατσίνο, σε ανακοίνωσή του.

«Αποτελεί τιμή για εμένα η αναγνώριση από το SAG-AFTRA, καθώς γιορτάζει την πορεία μου», συμπλήρωσε.

Το βραβείο θα παραλάβει στις 28 Φεβρουαρίου 2027 στην 33η τελετή απονομής που θα πραγματοποιηθεί στο Shrine Auditorium του Λος Άντζελες. Η εκδήλωση θα μεταδοθεί ζωντανά από το Netflix.

Επίσης, η κορυφαία διάκριση απονέμεται και για το ανθρωπιστικό έργο του, με το Σωματείο να αναγνωρίζει τις πρωτοβουλίες του σταρ για την ανακούφιση πληγέντων από καταστροφές, την καταπολέμηση της πείνας και της φτώχειας, καθώς και τη στήριξή του σε θεατρικούς οργανισμούς, όπως το Shakespeare Center του Λος Άντζελες.

Ο γεννημένος στη Νέα Υόρκη ηθοποιός έκανε τα πρώτα βήματά του στο θέατρο όταν ο σκηνοθέτης Φράνσις Φορντ Κόπολα (Francis Ford Coppola) τον επέλεξε να υποδυθεί τον Michael Corleone στο «The Godfather» (O Νονός) το 1972, κόντρα στην επιθυμία του στούντιο, που ήθελε έναν καταξιωμένο σταρ για τον ρόλο.

Η συγκεκριμένη ερμηνεία του χάρισε την πρώτη υποψηφιότητά του για Όσκαρ και τον καθιέρωσε ως έναν από τους σημαντικότερους ηθοποιούς της γενιάς του. Ακολούθησαν συνεχόμενες υποψηφιότητες για Όσκαρ τα επόμενα τρία χρόνια για τις ταινίες «Serpico» (Σέρπικο), «The Godfather Part II» (Ο Νονός ΙΙ) και «Dog Day Afternoon» (Σκυλίσια Μέρα).

Κατάφερε να αποσπάσει το χρυσό αγαλματίδιο Α’ Ανδρικού Ρόλου το 1993 για το «Scent of a Woman» (Άρωμα Γυναίκας), χρονιά κατά την οποία ήταν, επίσης, υποψήφιος στην κατηγορία του Β’ Ανδρικού Ρόλου για την ταινία «Glengarry Glen Ross» (Οικόπεδα με Θέα). Συνολικά, έχει προταθεί εννέα φορές, με πιο πρόσφατη το 2020 για την ταινία «The Irishman» (Ο Ιρλανδός).

Στη συλλογή του περιλαμβάνονται, επίσης, δύο Actor Awards από το SAG-AFTRA, δύο Emmy, τέσσερις Χρυσές Σφαίρες, καθώς και το τιμητικό Βραβείο Συνολικής Προσφοράς Cecil B. DeMille των Χρυσών Σφαιρών.

«Όπως τόσοι πολλοί ηθοποιοί, έχω περάσει τη ζωή μου με δέος και εκτίμηση για αυτήν τη δύναμη της φύσης που ονομάζεται Αλ Πατσίνο. Όταν τον παρακολουθείς να ερμηνεύει, βλέπεις ταυτόχρονα έναν μαθητή και έναν δάσκαλο», δήλωσε ο πρόεδρος του Σωματείου Ηθοποιών Αμερικής, Σον Άστιν (Sean Astin).

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