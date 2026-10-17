Κριτική ταινιών: «Η καλή αδελφή» και «Θυσία»- Αδελφικές σχέσεις σε ευρωπαϊκές ταινίες

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Μπορεί δύο από τις νέες ταινίες της εβδομάδας να απέχουν παρασάγγας ως προς τις αισθητικές τους επιλογές, ωστόσο το θέμα των αδελφικών σχέσεων φαίνεται να τις συνδέει, τουλάχιστον θεματολογικά. Η Γερμανίδα Σάρα Μιρό Φίσερ επιλέγει τον δρόμο των ηθικών διλημμάτων, με πιο κλασική αφήγηση. Ο γιός του Κώστα Γαβρά,Ρομέν, ρισκάρει πολλά, εντυπωσιάζει κινηματογραφικά, αλλά δυσκολεύεται στο σμίξιμο όλων αυτών των φιλόδοξων σχεδίων του.

Τι κάνεις αν ο αδελφός σου είναι βιαστής;

Τίτλος ταινίας: «Η καλή αδελφή»

Σύνοψη: Η Ρόουζ διατηρεί μια ιδιαιτέρως στενή σχέση με τον αδελφό της , τον Σαμ. Όταν αυτός κατηγορείται για βιασμό, η Ρόουζ έχει να επιλύσει ένα σοβαρό ηθικό δίλημμα

Σκηνοθεσία: Σάρα Μιρό Φίσερ

Παίζουν: Λόρα Μπάλτερ, Τζέιν Τσίρβι, Μαρί Μπλόχινγκ

Πρώτη ταινία της Γερμανίδας Σάρα Μιρό Φίσερ, ομολογουμένως μεστή και συγκροτημένη στην κινηματογράφηση ενός σεναρίου με βάση ένα ηθικό δίλημμα, που έχει ως κέντρο τη σχέση με τον αγαπημένο της αδελφό. Είναι η δεν είναι ένοχος βιασμού, όπως κατηγορείται;. Πώς διακρίνεις την αλήθεια και πώς αντιδράς στη συνειδητοποίησή της; Η πρωταγωνίστρια, η Ρόουζ (πολύ καλή στον ρόλο η Λόρα Μπάλτερ), ξεσπιτώνεται και καταλήγει να συγκατοικήσει με τον αδελφό της, τον Σαμ. Τη σχέση τους, στα όρια του ερωτισμού, κατατρώγει σαν το σαράκι η ειδοποίηση της αστυνομίας ότι ο Σαμ εγκαλείται για βιασμό. Η Ρόουζ είναι και δεν είναι παρούσα στο περιστατικό, αφού κοιμάται στο διπλανό δωμάτιο. Η αμφιβολία εγκαθίσταται μέσα της και με ψύχραιμο και ήρεμο τρόπο αναζητά τις απαντήσεις. Το τι θα πράξει όταν τις λάβει, αποτελεί ένα δεύτερο δίλημμα. Η Φίσερ θα προσφέρει στην πρωταγωνίστριά της την απάντηση, μετά από μια διαδρομή της Ρόουζ ανάμεσα σε γυναίκες.

Με διαφορετικούς τρόπους και για διαφορετικούς λόγους, γυναίκες ποικίλων χρωμάτων και σεξουαλικών προσανατολισμών γίνονται αντικείμενο επικοινωνίας ή παρατήρησης. Έχουμε να κάνουμε με ένα φιλμ θηλυκών παρουσιών, υπάρξεων, που με διαφορετικούς τρόπους έχουν γνωρίσει την κυριαρχία του ανδρικού φύλου. Αυτό το εκπροσωπεί ο ένας και μόνον άνδρας της ταινίας, ο Σαμ. Στο πρόσωπό του η σκηνοθέτης συμπυκνώνει ολόκληρο τον ανδρικό κόσμο, με κάθε λογής συναισθηματική ή σεξουαλική αντίδραση.

Απέναντί του, σα να συγκεντρώνουν τις δυνάμεις τους για να τον αντιμετωπίσουν, οι γυναικείες παρουσίες. Πριν απ’ όλες, η αδελφή του, που αρνείται να δεχτεί οποιαδήποτε υπόνοια ενοχής του. Ο αδελφός της είναι ένα είδος τοτέμ -για να συνδέσουμε την ανδροκρατιία με τη φροϊδική της αντιμετώπιση. Αν το τοτέμ αποτελεί αντικείμενο άκριτης λατρείας, το ίδιο συμβαίνει και με τη «θεοποίηση» του αδελφού της, του άνδρα. Αυτός ο κόσμος, καταγωγικά, δέχεται την κυριαρχία του αρσενικού, δύσκολο να την αμφισβητήσει. Ακριβώς τούτη η αμφισβήτηση είναι που χρειάζεται δουλειά και βαθιά ανασκαφή, ακόμη και στο εσωτερικό των ίδιων των γυναικών. Τελικά, το γκρέμισμα του τοτέμ είναι επώδυνο, αλλά απαραίτητο για την ανάδυση μιας νέας αντίληψης.

Η Φίσερ τ’ αντιμετωπίζει όλα τα προηγούμενα με συστηματική και νευρώδη χρήση των κοντινών πλάνων, ώστε να συλλάβει την κάθε αντίδραση του προσώπου, αλλά και του σώματος. Είναι οι πλέον αξιόπιστοι κινηματογραφικοί μάρτυρες και η σκηνοθέτης έχει τον τρόπο να τους αξιοποιεί. Με ήρεμη, ρεαλιστική καταγραφή, αποτυπώνει τον ψυχικό κόσμο. Κατασκευάζει ακριβή πορτρέτα των πρωταγωνιστών, έτσι που να μην χρειάζεται η καταγγελία, η λεκτική διατύπωση της αμφιβολίας. Αρκεί η κάμερα και οι φωτισμοί για να καταγράψουν τις μαρτυρίες. Αυτό είναι και το σημαντικότερο επίτευγμα της Φίσερ. Ένα δεκτό άλλοθι για τις κατά τόπους υπερβολές, για ό,τι συνθέτει σήμερα ένα σινεμά προορισμένο να μην αφήσει έξω καμία από τις «δικαιωματικές» επιταγές της εποχής.

Αξιολόγηση: ***

Ανακάτεμα ετερόκλητων υλικών

Τίτλος ταινίας: «Θυσία»

Σύνοψη: Η νεαρή Τζοάν και τ’ αδέλφια της, μετά τον μυστηριώδη θάνατο της μητέρας τους, προσπαθούν να οργανώσουν μια ένοπλη ομάδα οικολογικής μέριμνας και εκδίκησης των πλουσίων. Ένα σχετικό γκαλά, δήθεν για την προστασία της φύσης, προσφέρουν το καλύτερο σημείο για το «χτύπημα»

Σκηνοθεσία: Ρομέν Γαβράς

Παίζουν: Κρις Έβανς, Σάλμα Χάγιεκ, Βενσάν Κασέλ, Τζον Μάλκοβιτς

Όλα ξεκινούν από τη μυστηριώδη απώλεια της μητέρας της Τζόαν η οποία οργανώνει με τα αδέλφιά της μια ένοπλη ομάδα εκδίκησης των καταστροφέων της φύσης, στη διάρκεια ενός δήθεν οικολογικού γκαλά. Εκεί θα βρει την ευκαιρία να τους θέσει στη δοκιμασία της ομηρίας και της θυσίας. Τρεις από αυτούς θα πρέπει να προσφέρουν τους εαυτούς τους, να θυσιαστούν για τη σωτηρία της φύσης. Ανάμεσά τους ένας αφελής και ματαιόδοξος ηθοποιός που προσπαθεί να ξαναβρεθεί στο προσκήνιο κι ένας «κακός» ιδιοκτήτης ορυχείων, τα οποία πληγώνουν τη γη, έστω κι αν αυτός προσποιείται τον οικολόγο. Ξεκινάει έτσι ένα δράμα, όσον αφορά στον πλανήτη μας και στη φύση, μέσα στο οποίο οι άνθρωποι φαντάζουν κωμικές φιγούρες. Συντίθεται με τον τρόπο αυτό μια θεωρητικά μαύρη κωμωδία, η οποία σταδιακά εξελίσσεται σε έναν οικολογικό αχταρμά. Όλα μαζί: οι ανθρώπινες σχέσεις, η σύνδεσή τους με τη φύση, η ματαιοδοξία του θεάματος, ο κυνισμός του καπιταλισμού, οι παραπομπές σε αρχέγονες τελετουργίες, στο αρχαίο δράμα, σε απομακρυσμένους πολιτισμούς. Κι αν κάποια από αυτά αφήνουν ένα στέρεο αποτύπωμα στο έργο, η ανάμειξή τους οδηγεί σε ένα δυσεπίλυτο κόμπο.

Ο Ρομέν Γαβράς (ο γιός του Κώστα Γαβρά) ακολουθεί τον δρόμο της φαντεζί εικόνας, μαθημένος όπως είναι από τα βίντεο-κλιπ και τις διαφημίσεις. Χάνει το μέτρο, αναπτύσσει μια σχέση ναρκισσισμού με τις εικόνες του («πω, πω, τι μπορώ και φτιάχνω!») ακυρώνει τις όποιες σημάνσεις του. Η «υπερφύση» την οποία υιοθετεί με τη μορφή φωτεινής επιγραφής- επισήμανσης, ως όρος του συγγραφέα Λάιαλ Γουότσον, αποτελεί τη σύνδεση του ηλιακού συστήματος με τη γη, τη δυνατότητα του ανθρώπου να αναπτύσσει μια έκτη αίσθηση, την επιστημονική ερμηνεία του θαύματος. Το σκηνικό του ηφαίστειου της Σαντορίνης, αλλά και το Λαύριο, δανείζουν το σκηνικό τους για να στηθεί το «υπερφυσικό». Ωραίες εικόνες, αλλά χρειάζονται έναν σκηνοθέτη για να συναρμοστούν αρμονικά.

Αξιολόγηση: *1/2

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