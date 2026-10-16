«Josephine»: Channing Tatum και Gemma Chan σε μια ταινία που κέρδισε τους κριτικούς (photos/videos)

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Η απόσταση ανάμεσα στον ασφαλή, γεμάτο αγάπη κόσμο που προορίζεται για τα παιδιά και στην πραγματικότητα που τα περιβάλλει είναι συχνά τεράστια.

Στην ταινία «Josephine», ο Τσάνινγκ Τέιτουμ (Channing Tatum) και η Τζέμα Τσαν (Gemma Chan) υποδύονται δύο γονείς που καλούνται να διαχειριστούν αυτό το κενό, όταν ένα κατά τα άλλα αδιάφορο πρωινό Σαββάτου η κόρη τους Josephine (η πρωτοεμφανιζόμενη Μέισον Ριβς (Mason Reeves), γίνεται μάρτυρας μιας βίαιης επίθεσης σε ένα πάρκο του Σαν Φρανσίσκο όπου συνηθίζουν να τρέχουν.

Το περιστατικό που πυροδοτεί την πλοκή αντλεί ελαφρώς έμπνευση από ένα βίωμα της σεναριογράφου και σκηνοθέτιδας Μπεθ ντε Αραούχο (Beth de Araújo) στα παιδικά της χρόνια. Η δεύτερη μεγάλου μήκους ταινία της δημιουργού έκανε πρεμιέρα στη 42η διοργάνωση του Σάντανς, για να διαγράψει στη συνέχεια μια εξαιρετικά επιτυχημένη πορεία στα Φεστιβάλ του φθινοπώρου, αποσπώντας διθυραμβικές κριτικές.

Στο Φεστιβάλ του Τορόντο (TIFF), η σκηνοθέτις αποκάλυψε στο IndieWire τη μακρά διαδρομή της ταινίας, από το πρώτο σενάριο το 2014 και την κομβική αλλαγή του το 2018, ενώ μίλησε και για τη συνεργασία της με την νεαρή Ριβς. Η επιλογή της μικρής πρωταγωνίστριας μόλις έξι εβδομάδες πριν ξεκινήσουν τα γυρίσματα, αποδείχθηκε σχεδόν καρμική καθώς η Ριβς κατάγεται από την ίδια περιοχή του Σαν Φρανσίσκο όπου μεγάλωσε και η Αραούχο.

«Νιώσαμε όλοι μια βαθιά ευθύνη να εξασφαλίσουμε ότι η Μέισον θα βίωνε όμορφες στιγμές στα γυρίσματα», εξομολογήθηκε. «Αυτό ήταν που μας έδεσε πραγματικά ως ομάδα. Νιώθαμε πως υπήρχε ανάμεσά μας μια παρουσία πολύ πιο αθώα από εμάς τους ίδιους», πρόσθεσε η Αραούχο.

To καστ συμπληρώνουν οι Φίλιπ Έτινγκερ (Philip Ettinger), Σύρα ΜακΚάρθι (Syra McCarthy) και Ελεανόρ Πιέντα (Eleanore Pienta). Το «Josephine» αναμένεται στις ελληνικές αίθουσες στις 17 Δεκεμβρίου.

Διαβάστε επίσης:

Ελληνικό Box Office: Στην κορυφή η ταινία τρόμου «Other Mommy» – Αρνητική έκπληξη η απήχηση των «Primetime» και «The Social Reckoning» (videos)

Al Pacino: Ο 86χρονος σταρ τιμάται με το Βραβείο Συνολικής Προσφοράς του Σωματείου Αμερικανών Ηθοποιών

Κριτική ταινίας: «Έτσι ξαφνικά» – Εκτός από τον καπιταλισμό, υπάρχει και ο άνθρωπος