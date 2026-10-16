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16.10.2026 20:00

Η Zendaya θα πρωταγωνιστήσει στη νέα sci-fi ταινία του Alex Garland για την A24

16.10.2026 20:00
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credit: AP

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Έχοντας διανύσει μια εντυπωσιακά επιτυχημένη χρονιά με τρεις εισπρακτικές επιτυχίες και με μια τέταρτη να αναμένεται σύντομα στις αίθουσες, η Ζεντάγια (Zendaya) έκλεισε το επόμενο πρότζεκτ της.

Αν και οι λεπτομέρειες κρατούνται μυστικές, η πρωταγωνίστρια των «Euphoria» και «Challengers» θα ηγηθεί του cast στη νέα ταινία επιστημονικής φαντασίας του σεναριογράφου και σκηνοθέτη Άλεξ Γκάρλαντ (Alex Garland) για την A24.

Η παραγωγή αποτελεί την πέμπτη συνεργασία του βρετανού δημιουργού με την A24, η οποία είχε αναλάβει τη διανομή του σκηνοθετικού του ντεμπούτου «Ex Machina», καθώς και των ταινιών «Men», «Civil War» και «Warfare» (σε συν-σκηνοθεσία με τον Ρέι Μεντόζα – Ray Mendoza).

Ο Γκάρλαντ ολοκλήρωσε νωρίτερα φέτος τα γυρίσματα του «Elden Ring», της πιο ακριβής παραγωγής στην ιστορία του ανεξάρτητου στούντιο. Η μεταφορά του δημοφιλούς βιντεοπαιχνιδιού στις αίθουσες αναμένεται τον Μάρτιο του 2028.

Στο μεταξύ, η Zendaya πρωταγωνίστησε φέτος στις ταινίες «The Drama», «Οδύσσεια» και «Spider-Man: Brand New Day», οι οποίες απέσπασαν εξαιρετικές κριτικές και συγκέντρωσαν συνολικά σχεδόν 4,5 δισεκατομμύρια δολάρια στο παγκόσμιο box office.

Παράλληλα, έλαβε υποψηφιότητα για Emmy Α’ Γυναικείου Ρόλου σε Δραματική Σειρά για το «Euphoria», το οποίο έριξε αυλαία μετά από τρεις σεζόν νωρίτερα φέτος. Τη σκυτάλη παίρνει το «Dune: Part Three», το οποίο αναμένεται να διεκδικήσει μια θέση στην κούρσα των Όσκαρ όταν κάνει πρεμιέρα στις αίθουσες στις 18 Δεκεμβρίου.

Τα γυρίσματα της νέας ταινίας σε σενάριο και σκηνοθεσία του Γκάρλαντ θα ξεκινήσουν εντός του 2027, σύμφωνα με το indiewire.

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