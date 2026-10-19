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19.10.2026 11:44

Quentin Tarantino: Έτοιμο το σενάριο της 10ης ταινίας του, αλλά δεν βιάζεται για τα γυρίσματα (photo/video)

19.10.2026 11:44
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credit: AP

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Ο Κουέντιν Ταραντίνο (Quentin Tarantino) έχει δηλώσει εδώ και καιρό πως θα αποσυρθεί από τη σκηνοθεσία μετά τη δέκατη μεγάλου μήκους ταινία του, όμως οι θαυμαστές του δεν χρειάζεται να ανησυχούν ακόμα. Παρόλο που ο σκηνοθέτης του «Pulp Fiction» επιβεβαίωσε ότι ολοκλήρωσε το σενάριο για το πρότζεκτ, ξεκαθάρισε πως δεν πρόκειται να προχωρήσει στην παραγωγή του προτού ολοκληρωθεί ο κύκλος παραστάσεων του νέου του θεατρικού έργου, «The Popinjay Cavalier», το οποίο αναμένεται στο Γουέστ Εντ την προσεχή άνοιξη.

Καλεσμένος στο «The Graham Norton Show», στην πρώτη του εμφάνιση στην εκπομπή μετά από περισσότερο από μία δεκαετία, ο Ταραντίνο βρέθηκε μαζί με τους Έλεν ΝτεΤζένερις (Ellen DeGeneres), Κόλιν Φάρελ (Colin Farrell) και Τζέμα Τσαν (Gemma Chan), σύμφωνα με το Variety.

«Έχω γράψει ένα σενάριο που μου αρέσει πολύ, αλλά θέλω πρώτα να ανεβάσω το θεατρικό και να δω ποιος θα είμαι τότε. Μετά θα επιστρέψω, θα περάσω λίγο χρόνο με την οικογένειά μου, θα ζήσω λίγο και μετά θα αποφασίσω τι θέλω να κάνω», είπε ο βραβευμένος δημιουργός.

Παράλληλα, μοιράστηκε περισσότερες λεπτομέρειες για το «The Popinjay Cavalier», αποκαλύπτοντας πως αρχικά το είχε γράψει για τη μεγάλη οθόνη πριν συνειδητοποιήσει ότι «λειτουργεί εξαιρετικά ως θεατρικό έργο». «Πιστεύω πως θα είναι συναρπαστικό», ανέφερε.

Με πρωταγωνιστή τον Σάσα Μπάρον Κόεν (Sacha Baron Cohen), το «The Popinjay Cavalier» θα κάνει πρεμιέρα στο θέατρο Φοίνιξ του Λονδίνου. Οι προπαραστάσεις θα ξεκινήσουν στις 23 Φεβρουαρίου 2027, ενώ η επίσημη πρεμιέρα έχει προγραμματιστεί για τις 18 Μαρτίου. Το έργο περιγράφεται ως μια περιπετειώδης κωμωδία τοποθετημένη στην Ευρώπη της δεκαετίας του 1830, με τις παραστάσεις να ολοκληρώνονται στις 13 Ιουνίου. «Ανυπομονώ να προσφέρω στο κοινό του Γουέστ Εντ μια υπέροχη βραδιά», είχε δηλώσει ο θρυλικός σκηνοθέτης κατά την επίσημη ανακοίνωση του έργου.

Η πιο πρόσφατη ταινία του παραμένει το «Once Upon a Time in Hollywood» του 2019, το οποίο διέθετε ένα λαμπερό καστ με τους Μπραντ Πιτ (Brad Pitt), Λεονάρντο ΝτιΚάπριο (Leonardo DiCaprio), Μάργκο Ρόμπι (Margot Robbie), Μάργκαρετ Κουάλι (Margaret Qualley) και άλλους. Ο Μπραντ Πιτ τιμήθηκε με το Όσκαρ Β’ Ανδρικού Ρόλου, ενώ η ταινία απέσπασε επίσης το Όσκαρ Σχεδιασμού Παραγωγής (Μπάρμπαρα Λινγκ [Barbara Ling] και Νάνσι Χέιγκ [Nancy Haigh]). Ο Ταραντίνο διεκδίκησε τα αγαλματίδια Καλύτερης Ταινίας και Σκηνοθεσίας, ενώ ο ΝτιΚάπριο ήταν υποψήφιος για το Όσκαρ καλύτερου ηθοποιού.

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