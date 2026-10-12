«The Popinjay Cavalier»: Ο Sacha Baron Cohen θα είναι ο πρωταγωνιστής στο θεατρικό ντεμπούτο του Quentin Tarantino στο Λονδίνο (photo)

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Ο Σάσα Μπάρον Κοέν (Sacha Baron Cohen) θα είναι ο πρωταγωνιστής της πολυσυζητημένης θεατρικής παραγωγής του Κουέντιν Ταραντίνο (Quentin Tarantino) «The Popinjay Cavalier», η οποία αναμένεται να κάνει πρεμιέρα στη σκηνή του Γουέστ Εντ την ερχόμενη άνοιξη.

Η παραγωγή αποτελεί το πρώτο έργο του χολιγουντιανού σκηνοθέτη που γράφτηκε ειδικά για το θέατρο, το οποίο μάλιστα θα σκηνοθετήσει ο ίδιος.

Σύμφωνα με τον Guardian, πρόκειται για μια κωμωδία που διαδραματίζεται στην Ευρώπη της δεκαετίας του 1830.

Όπως αναφέρει η επίσημη περιγραφή, το «The Popinjay Cavalier» χαρακτηρίζεται ως «μια ξέφρενη κωμωδία εξαπάτησης και μεταμφίεσης, εμπνευσμένη από τα μεγαλειώδη έργα περιπέτειας του θεάτρου και του κινηματογράφου. Ένας σαρωτικός εορτασμός του θεάτρου και του έντονου ρομαντισμού του, μέσα από το χαρακτηριστικό στυλ και το αδιαμφισβήτητο χιούμορ του Ταραντίνο».

Ο κορυφαίος δημιουργός δήλωσε ότι «ανυπομονεί να χαρίσει στο Γουέστ Εντ μια υπέροχη εμπειρία εξόδου».

Την παραγωγή της παράστασης έχουν αναλάβει η Sony Pictures Entertainment και η Sonia Friedman Productions.

Ο Τομ Ρόθμαν (Tom Rothman), πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του Motion Picture Group της Sony μαζί με την παραγωγό Σόνια Φρίντμαν, ανέφεραν σε κοινή τους δήλωση: «Είναι χαρά και τιμή μας να αναπτύσσουμε αυτό το θεατρικό έργο με τον Κουέντιν που σίγουρα είναι μια μεγάλη περιπέτεια. Πόσο τυχεροί είμαστε που ένας από τους σπουδαιότερους αφηγητές της εποχής μας επέλεξε να κάνει το ντεμπούτο του στο θέατρο; Το να βλέπεις τον Κουέντιν εν δράσει σε μια αίθουσα δοκιμών είναι εξαιρετικό. Η χαρά του όταν εργάζεται με ηθοποιούς, ξιφομάχους, ακροβάτες, μουσικούς και τη δημιουργική μας ομάδα είναι μεταδοτική και είναι μεγάλη ευχαρίστηση να ακούς τη μοναδική του αφήγηση να ζωντανεύει και να ανακαλύπτεις πώς μπορεί να αποτυπωθεί ο κόσμος του στη σκηνή».

Οι ίδιοι πρόσθεσαν για τον πρωταγωνιστή: «Και τώρα έχουμε τον Σάσα Μπάρον Κοέν στην καρδιά όλων αυτών: έναν τολμηρό, εξαιρετικά εφευρετικό ηθοποιό με το πνεύμα, τη σπιρτάδα και τη τόλμη που απαιτεί αυτός ο ρόλος. Νιώθουμε απίστευτα τυχεροί που κάνουμε την παραγωγή αυτής της παράστασης. Το κοινό θα ζήσει μια μοναδική εμπειρία».

Ο Ταραντίνο έκανε το σκηνοθετικό του ντεμπούτο το 1992 με το «Reservoir Dogs», πριν συν-γράψει, σκηνοθετήσει και πρωταγωνιστήσει στο «Pulp Fiction», το οποίο του χάρισε το πρώτο του Όσκαρ Πρωτότυπου Σεναρίου.

Η πρεμιέρα του «The Popinjay Cavalier» θα πραγματοποιηθεί στο θέατρο Phoenix του Λονδίνου στις 18 Μαρτίου 2027, ενώ τα εισιτήρια τίθενται προς πώληση σήμερα, 12 Οκτωβρίου.

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