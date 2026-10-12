Μπρίτνεϊ Σπίαρς: Κυκλοφόρησε τραγούδι του 2001 που είχε γράψει με τον Τζάστιν Τίμπερλεϊκ (Video)

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Ένα ακυκλοφόρητο τραγούδι που είχε γράψει με τον πρώην σύντροφό της Τζάστιν Τίμπερλεϊκ παρουσίασε η Μπρίτνεϊ Σπίαρς, στο πλαίσιο της νέας έκδοσης του του άλμπουμ της, «Britney», που η η Αμερικανίδα ποπ τραγουδίστρια πρόκειται να κυκλοφορήσει στις 6 Νοεμβρίου, με αφορμή την 25η επέτειό του.

Ενόψει της κυκλοφορίας του, παρουσίασε το τραγούδι «She’ll Never Be Me», το οποίο ηχογραφήθηκε αρχικά για το τρίτο άλμπουμ της με τον ίδιο τίτλο, το οποίο κυκλοφόρησε το 2001.

Η Σπίαρς είχε γράψει το τραγούδι με τρεις άλλους καλλιτέχνες, συμπεριλαμβανομένου του τότε συντρόφου της, τραγουδιστή Τζάστιν Τίμπερλεϊκ.

Σημειπώνεται ότι το άλμπουμ «Britney» ακολούθησε την επιτυχία των δύο πρώτων της τραγουδίστριας «…Baby One More Time» και «Oops!… I Did It Again».

Η άλλη συνεργασία της με τον Τίμπερλεϊκ, «What It’s Like To Be Me», ήταν, μάλιστα, το τελευταίο κομμάτι δίσκου, το οποίο προτάθηκε για το καλύτερο ποπ φωνητικό άλμπουμ στα βραβεία Grammy του 2003.

Μετά την πρώτη τους συνάντηση στο πλατό του The Mickey Mouse Club το 1992, η Σπίαρς και ο Τίμπερλεϊκ ήταν ζευγάρι από το 1999 έως το 2002.

Αν και ηχογραφήθηκε το 2001, το «She’ll Never Be Me» είναι το πρώτο τραγούδι που κυκλοφορεί μετά το σινγκλ της «Mind Your Business» με τον will.i.am το 2023.

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