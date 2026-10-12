search
ΔΕΥΤΕΡΑ 12.10.2026 12:32
search
MENU CLOSE
ΜΟΥΣΙΚΗ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

12.10.2026 10:37

ASAP Rocky: Εντυπωσίασε στην πρώτη του συναυλία στην Ελλάδα – Η θεαματική είσοδος με ελικόπτερο στο Telekom Center και τα γυναικεία εσώρουχα στη σκηνή

12.10.2026 10:37
asap-rocky-sinavlia-new

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Add topontiki.gr on Google

Την πρώτη του συναυλία στην Ελλάδα πραγματοποίησε ο ASAP Rocky, με την εμφάνισή του στο Telekom Center Athens να περιλαμβάνει είσοδο με ελικόπτερο, γυναικεία εσώρουχα στη σκηνή και εντυπωσιακά σόου.

Το βράδυ της Κυριακής 11 Οκτωβρίου, ο 37χρονος ράπερ εμφανίστηκε στο κλειστό γήπεδο του ΟΑΚΑ στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδείας του «Don’t Be Dumb World Tour». Η εμφάνιση είχε ανακοινωθεί από τη διοργανώτρια Live Nation ως η πρώτη συναυλία του στη χώρα, με το κοινό να έχει την ευκαιρία να ακούσει ζωντανά τραγούδια από το νέο του άλμπουμ, καθώς και επιτυχίες από την προηγούμενη δισκογραφία του.

Το στοιχείο που ξεχώρισε από την έναρξη του σόου ήταν η είσοδος του καλλιτέχνη, ο οποίος εμφανίστηκε στη σκηνή με τη βοήθεια ενός ελικοπτέρου. Σε βίντεο που δημοσίευσαν οι θαυμαστές του στα social media, αποτυπώνεται η θερμή υποδοχή, αλλά και η ένταση που επικρατούσε σε όλη τη διάρκεια του προγράμματος με τον Rocky να ξεσηκώνει τον κόσμο με τα κομμάτια του.

@manousaki.aggeliki #asaprocky #greece #tour ♬ πρωτότυπος ήχος – manousaki.aggeliki
@mariza.l Το αξίζεις αγοράκι μου 🫠❤️ #asaprocky #asap #greece #asaprockytour2026 #concertoaka ♬ πρωτότυπος ήχος – Μαρίζα Λαμπροπούλου

Ανάμεσα στα highlights της βραδιάς ήταν η στιγμή που ο ράπερ στάθηκε στη σκηνή κρατώντας γυναικεία εσώρουχα που του πέταξαν θαυμάστριές του, ενώ σε άλλη σημείο, χορευτές ντυμένοι στα μαύρα πλαισίωσαν τον καλλιτέχνη, με ορισμένους να γράφουν σε αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι έκαναν χορευτικές κινήσεις που θύμισαν τον ελληνικό συρτάκι.

@manousaki.aggeliki Ok good one #asaprocky #greece ##tour ♬ IKARIOTIKO – Konstantinos Argiros
@angelospetrou O A$AP Rocky στη συναυλία του σήμερα στην Αθήνα (11/10) επέλεξε και χορευτές από Ελλάδα να είναι πάνω στη σκηνή μαζί του. Δεν μιλάμε αρκετά για τους χορευτές που κάνουν τα όνειρα τους πραγματικότητα! #asap ♬ original sound – Angelos Petrou

Διαβάστε επίσης:

Ατύχημα για τη Σελίν Ντιόν σε συναυλία της – Παραπάτησε κι έπεσε στη σκηνή (Video)

Οι Aerosmith επιστρέφουν στη σκηνή με δυο συναυλίες – υπερπαραγωγή στο Λος Άντζελες

Led Zeppelin: Σπάνιο single του συγκροτήματος βρέθηκε στην εκπομπή «Antiques Roadshow» (video)

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
papadopoulou-konstantopoulos-124
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μήνυση από την Παπαδοπούλου της ΕΛΑΣ για εξύβριση και απειλή κατά του Κωνσταντόπουλου του ΠΑΣΟΚ

Robert-Pattinson-new
ΣΙΝΕΜΑ

Ρόμπερτ Πάτινσον: Ξεκαθαρίζει αν το «Primetime» βάζει στο στόχαστρο τον Κρις Χάνσεν (Video)

zelensky-6654-new-1536×864-1
ΚΟΣΜΟΣ

Ζελένσκι προς Τραμπ: Η Ρωσία χτύπησε το Χάρκοβο μετά την ανακοίνωση για εκεχειρία – Ο Πούτιν δεν διαβάζει Truth Social

dimas-tahiaos
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κυψέλη: Ξεκινούν οι εργασίες αποκατάστασης των ζημιών στα σπίτια από τα έργα του Μετρό

kokkalis_2405_1920-1080_2_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Στην ΕΛΑΣ ο Βασίλης Κόκκαλης: «Προσέρχομαι σε αυτήν την προσπάθεια χωρίς αξιώσεις για θέσεις ή αξιώματα»

Δείτε όλες τις ειδήσεις
alexis-tsipras (2)
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΕΛΑΣ: Νέες προσχωρήσεις με φόντο την άγρια κόντρα με το ΠΑΣΟΚ – Διήμερη περιοδεία Τσίπρα στην Κρήτη

petros andreakos
ΕΛΛΑΔΑ

Πέτρος Ανδρεάκος: Σε κρίσιμη κατάσταση ο δήμαρχος Ανατολικής Μάνης – Έπεσε από σκάλα στο σπίτι του

trump putin feygoun
ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ – Πούτιν: Στον αέρα η «ενεργειακή εκεχειρία», θύελλα για το ρωσικό ντίζελ – Αντιδράσεις σε ΗΠΑ και Ευρώπη

germanou_visi_karvelas
MEDIA

Γερμανού για φορολογικό έλεγχο σε Καρβέλα – Βίσση: «Καλό είναι το κράτος να μην αφήνει κανέναν χωρίς έλεγχο, με πιάσατε ε;» (Video)

tsipras-papadopoulou-karamanlis-trump
ΚΑΛΧΑΣ

Καραμανλής, Δένδιας, Βενιζέλος για συγκυβέρνηση, η στρατηγική της «δεύτερης επίθεσης» του Τσίπρα, τα καψόνια του Τραμπ και η «πληγή»... Κωνσταντόπουλος

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΔΕΥΤΕΡΑ 12.10.2026 12:32
papadopoulou-konstantopoulos-124
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μήνυση από την Παπαδοπούλου της ΕΛΑΣ για εξύβριση και απειλή κατά του Κωνσταντόπουλου του ΠΑΣΟΚ

Robert-Pattinson-new
ΣΙΝΕΜΑ

Ρόμπερτ Πάτινσον: Ξεκαθαρίζει αν το «Primetime» βάζει στο στόχαστρο τον Κρις Χάνσεν (Video)

zelensky-6654-new-1536×864-1
ΚΟΣΜΟΣ

Ζελένσκι προς Τραμπ: Η Ρωσία χτύπησε το Χάρκοβο μετά την ανακοίνωση για εκεχειρία – Ο Πούτιν δεν διαβάζει Truth Social

1 / 3