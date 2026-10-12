ASAP Rocky: Εντυπωσίασε στην πρώτη του συναυλία στην Ελλάδα – Η θεαματική είσοδος με ελικόπτερο στο Telekom Center και τα γυναικεία εσώρουχα στη σκηνή

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Την πρώτη του συναυλία στην Ελλάδα πραγματοποίησε ο ASAP Rocky, με την εμφάνισή του στο Telekom Center Athens να περιλαμβάνει είσοδο με ελικόπτερο, γυναικεία εσώρουχα στη σκηνή και εντυπωσιακά σόου.

Το βράδυ της Κυριακής 11 Οκτωβρίου, ο 37χρονος ράπερ εμφανίστηκε στο κλειστό γήπεδο του ΟΑΚΑ στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδείας του «Don’t Be Dumb World Tour». Η εμφάνιση είχε ανακοινωθεί από τη διοργανώτρια Live Nation ως η πρώτη συναυλία του στη χώρα, με το κοινό να έχει την ευκαιρία να ακούσει ζωντανά τραγούδια από το νέο του άλμπουμ, καθώς και επιτυχίες από την προηγούμενη δισκογραφία του.

Το στοιχείο που ξεχώρισε από την έναρξη του σόου ήταν η είσοδος του καλλιτέχνη, ο οποίος εμφανίστηκε στη σκηνή με τη βοήθεια ενός ελικοπτέρου. Σε βίντεο που δημοσίευσαν οι θαυμαστές του στα social media, αποτυπώνεται η θερμή υποδοχή, αλλά και η ένταση που επικρατούσε σε όλη τη διάρκεια του προγράμματος με τον Rocky να ξεσηκώνει τον κόσμο με τα κομμάτια του.

Ανάμεσα στα highlights της βραδιάς ήταν η στιγμή που ο ράπερ στάθηκε στη σκηνή κρατώντας γυναικεία εσώρουχα που του πέταξαν θαυμάστριές του, ενώ σε άλλη σημείο, χορευτές ντυμένοι στα μαύρα πλαισίωσαν τον καλλιτέχνη, με ορισμένους να γράφουν σε αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι έκαναν χορευτικές κινήσεις που θύμισαν τον ελληνικό συρτάκι.

♬ original sound – Angelos Petrou @angelospetrou O A$AP Rocky στη συναυλία του σήμερα στην Αθήνα (11/10) επέλεξε και χορευτές από Ελλάδα να είναι πάνω στη σκηνή μαζί του. Δεν μιλάμε αρκετά για τους χορευτές που κάνουν τα όνειρα τους πραγματικότητα! #asap

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