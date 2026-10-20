search
ΤΡΙΤΗ 20.10.2026 21:36
search
MENU CLOSE
ΣΙΝΕΜΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

20.10.2026 20:00

«Ant-Man»: Το αίτημα του Michael Douglas που απέρριψε η Marvel (video)

20.10.2026 20:00
michael-douglas_2010_1920-1080_new
credit: AP

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Add topontiki.gr on Google

Ο Μάικλ Ντάγκλας (Michael Douglas) σε νέα του συνέντευξη, επιβεβαίωσε ότι είχε ζητήσει από τη Marvel να δώσει τέλος στον χαρακτήρα του Δρ. Hank Pym μετά τις δύο πρώτες ταινίες «Ant-Man» που συμμετείχε. Ο βραβευμένος με Όσκαρ ηθοποιός, αποκάλυψε πως επιθυμούσε να αποχωρήσει από το κινηματογραφικό σύμπαν του MCU, αίτημα όμως που το στούντιο αρνήθηκε να κάνει δεκτό.

«Θα με είχαν σκοτώσει μετά τη δεύτερη ταινία, αλλά δεν με άφησαν», ανέφερε χαριτολογώντας στο podcast «Happy Sad Confused» με τον Τζος Χόροβιτς (Josh Horowitz). «Κάναμε το “Ant-Man”, ο Πολ Ραντ (Paul Rudd) ήταν υπέροχος, όλη η ομάδα ήταν εξαιρετική, αλλά μετά δεν μπορείς να ξεφύγεις», πρόσθεσε.

Στη συνέχεια εξήγησε, ότι αφού ξεπέρασε την περιπέτειά του με τον καρκίνο, άρχισε να σκέφτεται τι άλλο θα ήθελε να κάνει στην καριέρα του. Ένας από τους στόχους του ήταν να συμμετάσχει σε μια παραγωγή με τη χρήση green screen.

«Είπα στους μάνατζέρ μου ότι ήθελα να κάνω μία από αυτές τις ταινίες για να δω πώς είναι. Είναι εντυπωσιακό. Δεν υπάρχει τίποτα γύρω σου, παρά μόνο μια πράσινη οθόνη, και σου δείχνουν εικόνες για το πώς θα μοιάζει το τελικό αποτέλεσμα», σημείωσε.

Ωστόσο η εμπειρία αποδείχθηκε πιο απαιτητική απ’ όσο περίμενε, παραδεχόμενος πως «η υποκριτική σε τέτοιες συνθήκες είναι πραγματικά δύσκολη».

Σύμφωνα με το Deadline, μετά το ντεμπούτο του ως Hank Pym στο «Ant-Man» (2015) και στο «Ant-Man and the Wasp» (2018), ο θρυλικός ηθοποιός επανήλθε στον ρόλο για τις ταινίες «Avengers: Endgame» (2019) και «Ant-Man and the Wasp: Quantumania» (2023). Επίσης, δάνεισε τη φωνή του στον χαρακτήρα για τη σειρά κινούμενων σχεδίων «What If…?» του Disney+, την περίοδο 2021-2023.

Διαβάστε επίσης:

«Penthouse»: Η Sony Pictures απέκτησε τα δικαιώματα του θρίλερ με πρωταγωνιστή τον Tom Holland

Ράσελ Μπραντ: Σοκάρει η κατάθεση γυναίκας στη δίκη – «Με βίασε στις τουαλέτες, με εξανάγκασε σε στοματικό σεξ»

Josh Brolin: Ετοιμάζει ντοκιμαντέρ για το punk συγκρότημα του οποίου ήταν μέλος (videos)

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
zelensky
ΚΟΣΜΟΣ

«Έτοιμος για διαπραγματεύσεις» ο Ζελένσκι: Ζητά τριμερή συνάντηση με Τραμπ και Πούτιν για τον τερματισμό του πολέμου

papandreou new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Νίκος Παπανδρέου για τουρκολιβυκό μνημόνιο: Να σταματήσουν οι χρηματοδοτήσεις της ΕΕ προς Τουρκία και Λιβύη

gerapetritis_2302_1920-1080_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Επικοινωνία Γεραπετρίτη με τον Αιγύπτιο ΥΠΕΞ για το τουρκολιβυκό μνημόνιο

Cliff Booth
ΠΟΝΤΙΚΙ ART

Ο Ντέιβιντ Φίντσερ έκοψε 60 σελίδες από το σενάριο του Ταραντίνο για το «Cliff Booth»: «Το πρώτο προσχέδιο ήταν 230 σελίδες, ήταν ουσιαστικά δύο ταινίες»

ursula 887- new
ΚΟΣΜΟΣ

Η ΕΕ καταδικάζει την κύρωση του τουρκολιβυκού μνημονίου από τη Βουλή της Λιβύης: Άκυρο και αντίθετο με το Δίκαιο της Θάλασσας, παραβιάζει κυριαρχικά δικαιώματα

Δείτε όλες τις ειδήσεις
Maria-Karystianou
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αποχώρηση από την «Ελπίδα για τη δημοκρατία» με αιχμές για τη Μαρία Καρυστιανού: «Προσβάλλεται η αξιοπρέπειά μου», λέει ιδρυτικό μέλος

xeimonas_krio_1412_1920-1080_new
ΕΛΛΑΔΑ

Τι προβλέπουν τα προγνωστικά μοντέλα για τον φετινό χειμώνα στην Ελλάδα – Οι πρώτες εκτιμήσεις για θερμοκρασίες και βροχές

theodoropoulos_gaka_new_1234
ΕΛΛΑΔΑ

O Θεοδωρόπουλος αδειάζει ξανά τη Γάκα: «Δεν έχω καμία σχέση με ολιστικές πρακτικές, η συζυγική ιδιότητα δεν μπορεί να αποτελέσει βάση κατηγορίας»

pateras antwnios kibwtos
ΕΛΛΑΔΑ

Πατέρας Αντώνιος: Ομόφωνα αθώος για την υπόθεση της «Κιβωτού του Κόσμου» στα Ιωάννινα

mitsotakis- korovesi – xristidis – doukas – new
ΚΑΛΧΑΣ

Οι προσεκτικοί δημοσκόποι, το εύρημα για Μητσοτάκη, η μετακόμιση Κοροβέση, ο Χρηστίδης, το παράδοξο Τσίπρα - Μαμουλάκη και η… μεζούρα του Δούκα

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΡΙΤΗ 20.10.2026 21:35
zelensky
ΚΟΣΜΟΣ

«Έτοιμος για διαπραγματεύσεις» ο Ζελένσκι: Ζητά τριμερή συνάντηση με Τραμπ και Πούτιν για τον τερματισμό του πολέμου

papandreou new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Νίκος Παπανδρέου για τουρκολιβυκό μνημόνιο: Να σταματήσουν οι χρηματοδοτήσεις της ΕΕ προς Τουρκία και Λιβύη

gerapetritis_2302_1920-1080_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Επικοινωνία Γεραπετρίτη με τον Αιγύπτιο ΥΠΕΞ για το τουρκολιβυκό μνημόνιο

1 / 3