«Ant-Man»: Το αίτημα του Michael Douglas που απέρριψε η Marvel (video)

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Ο Μάικλ Ντάγκλας (Michael Douglas) σε νέα του συνέντευξη, επιβεβαίωσε ότι είχε ζητήσει από τη Marvel να δώσει τέλος στον χαρακτήρα του Δρ. Hank Pym μετά τις δύο πρώτες ταινίες «Ant-Man» που συμμετείχε. Ο βραβευμένος με Όσκαρ ηθοποιός, αποκάλυψε πως επιθυμούσε να αποχωρήσει από το κινηματογραφικό σύμπαν του MCU, αίτημα όμως που το στούντιο αρνήθηκε να κάνει δεκτό.

«Θα με είχαν σκοτώσει μετά τη δεύτερη ταινία, αλλά δεν με άφησαν», ανέφερε χαριτολογώντας στο podcast «Happy Sad Confused» με τον Τζος Χόροβιτς (Josh Horowitz). «Κάναμε το “Ant-Man”, ο Πολ Ραντ (Paul Rudd) ήταν υπέροχος, όλη η ομάδα ήταν εξαιρετική, αλλά μετά δεν μπορείς να ξεφύγεις», πρόσθεσε.

Michael Douglas says Marvel "wouldn't let me quit" the MCU after he asked the studio to kill off his character. "I would have been killed off after the second one, but they wouldn’t let me.”



“I [told my agent] 'I’d like to do one of these green screen movies to see what they’re… pic.twitter.com/eg4HS5ip02 — Variety (@Variety) October 19, 2026

Στη συνέχεια εξήγησε, ότι αφού ξεπέρασε την περιπέτειά του με τον καρκίνο, άρχισε να σκέφτεται τι άλλο θα ήθελε να κάνει στην καριέρα του. Ένας από τους στόχους του ήταν να συμμετάσχει σε μια παραγωγή με τη χρήση green screen.

«Είπα στους μάνατζέρ μου ότι ήθελα να κάνω μία από αυτές τις ταινίες για να δω πώς είναι. Είναι εντυπωσιακό. Δεν υπάρχει τίποτα γύρω σου, παρά μόνο μια πράσινη οθόνη, και σου δείχνουν εικόνες για το πώς θα μοιάζει το τελικό αποτέλεσμα», σημείωσε.

Michael Douglas Asked To Be Killed Off Marvel's 'Ant-Man': "They Wouldn't Let Me" https://t.co/L5djyXMSnH October 20, 2026

Ωστόσο η εμπειρία αποδείχθηκε πιο απαιτητική απ’ όσο περίμενε, παραδεχόμενος πως «η υποκριτική σε τέτοιες συνθήκες είναι πραγματικά δύσκολη».

Σύμφωνα με το Deadline, μετά το ντεμπούτο του ως Hank Pym στο «Ant-Man» (2015) και στο «Ant-Man and the Wasp» (2018), ο θρυλικός ηθοποιός επανήλθε στον ρόλο για τις ταινίες «Avengers: Endgame» (2019) και «Ant-Man and the Wasp: Quantumania» (2023). Επίσης, δάνεισε τη φωνή του στον χαρακτήρα για τη σειρά κινούμενων σχεδίων «What If…?» του Disney+, την περίοδο 2021-2023.

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