«The Further Mis-Adventures of Cliff Booth»: Το Netflix αποκάλυψε το επίσημο trailer της νέας ταινίας του David Fincher με τον Brad Pitt (photos/video)

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Το Netflix αποκάλυψε το επίσημο trailer της πολυαναμενόμενης ταινίας του Ντέιβιντ Φίντσερ (David Fincher), «The Further Mis-Adventures of Cliff Booth».

Ο Μπραντ Πιτ (Brad Pitt) επιστρέφει στον ρόλο του Cliff Booth, του εμβληματικού κασκαντέρ ο οποίος του χάρισε το πρώτο του Όσκαρ Β’ Ανδρικού Ρόλου στο «Once Upon a Time in Hollywood» του Κουέντιν Ταραντίνο (Quentin Tarantino).

Η πλοκή εστιάζει αποκλειστικά στον χαρακτήρα του Booth και διαδραματίζεται οκτώ χρόνια μετά τα γεγονότα της πρώτης ταινίας, σε μια αισθητά πιο σκληρή και σκοτεινή εποχή.

Brad Pitt reprises his Oscar-winning role in the trailer for David Fincher's Tarantino sequel "The Further Mis-Adventures of Cliff Booth."



Watch the trailer here: https://t.co/scrMPFCpEq pic.twitter.com/SaEZKoLgrS — Variety (@Variety) September 21, 2026

Στο πλευρό του σταρ πρωταγωνιστούν οι Ελίζαμπεθ Ντεμπίκι (Elizabeth Debicki), Γιάχια Αμπντούλ – Ματίν ΙΙ (Yahya Abdul-Mateen II), Σκοτ Κάαν (Scott Caan), Κάρλα Γκουτζίνο (Carla Gugino), Χολτ ΜακΚαλέινι, (Holt McCallany), Τζέι Μπι Ταντίνα (JB Tadena) και Πίτερ Γουέλερ (Peter Weller).

Το σενάριο υπογράφει ο Ταραντίνο, ενώ βρίσκεται και στην παραγωγή μαζί με τον Μπραντ Πιτ και τους Σιν Τσάφιν (Ceán Chaffin), Ντέιβιντ Χέιμαν (David Heyman) και Σάνον ΜακΊντος (Shannon McIntosh). Την διεύθυνση φωτογραφίας ανέλαβε ο βραβευμένος με Όσκαρ Έρικ Μέσερσμιτ (Erik Messerschmidt) με τα γυρίσματα να έγιναν σε τοποθεσίες του Λος Άντζελες, σύμφωνα με το Variety.

To φιλμ αναμένεται να κάνει πρεμιέρα στις αίθουσες στις 25 Νοεμβρίου πριν γίνει διαθέσιμο στην πλατφόρμα από τις 23 Δεκεμβρίου.

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