«Resident Evil»: Εντυπωσιακή πρεμιέρα στο box office των ΗΠΑ για τη νέα horror ταινία του Zach Cregger (photos/videos)

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Εντυπωσιακή πρεμιέρα έκανε το «Resident Evil» του Ζακ Κρέγκερ (Zach Cregger) στο βορειοαμερικανικό box office ενισχύοντας την εγχώρια κινηματογραφική αγορά.

Η παραγωγή της Sony Pictures απέφερε 60 εκατομμύρια δολάρια από 3.684 αίθουσες σε ΗΠΑ και Καναδά κατά το πρώτο τριήμερο προβολής της, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του στούντιο.

Πρόκειται για την καλύτερη επίδοση του franchise που είναι εμπνευσμένο από το ομώνυμο βιντεοπαιχνίδι, το οποίο μετρά ήδη επτά ταινίες από το 2002, αλλά και για την υψηλότερη επίδοση του σκηνοθέτη πίσω από τα «Weapons» και «Barbarian». Παράλληλα, η ταινία ξεπερνά τις συνολικές εισπράξεις στις ΗΠΑ που έκαναν οι περισσότερες από τις προηγούμενες ταινίες καθ’ όλη τη διάρκεια της προβολής τους. Η μόνη εξαίρεση είναι το «Resident Evil: Afterlife», το οποίο κυκλοφόρησε το 2010 και συγκέντρωσε συνολικά 60,1 εκατομμύρια δολάρια, σύμφωνα με το AP.

Στο «Resident Evil» πρωταγωνιστεί ο Όστιν Έιμπραμς (Austin Abrams) στον ρόλο ενός μεταφορέα ιατρικού υλικού που φτάνει στο Raccoon City για μια σημαντική παράδοση και βρίσκεται αντιμέτωπος με επικίνδυνα πλάσματα. Οι κριτικές ήταν συντριπτικά θετικές, με την ταινία να συγκεντρώνει αυτή τη στιγμή ποσοστό 95% στο Rotten Tomatoes.

«Ο Ζακ Κρέγκερ είναι πλέον ένα ευρέως αναγνωρίσιμο όνομα στον κόσμο του τρόμου», δήλωσε ο Πολ Ντεργκαραμπεντιάν (Paul Dergarabedian) επικεφαλής αναλυτής της Rentrak, συμπληρώνοντας: «Υπάρχουν ορισμένοι σκηνοθέτες που γίνονται οι ίδιοι οι πρωταγωνιστές της ταινίας».

Διεθνώς το φιλμ με προϋπολογισμό 75 εκατομμύρια δολάρια, συγκέντρωσε 48,3 εκατομμύρια δολάρια, ανεβάζοντας το παγκόσμιο άνοιγμά του στα 108,3 εκατομμύρια δολάρια.

Σύμφωνα με τη Rentrak, οι ταινίες τρόμου τη φετινή χρονιά, συμπεριλαμβανομένων επιτυχιών όπως τα κινηματογραφικά έργα «Obsession» και «Backrooms», έχουν αποφέρει περισσότερα από $1,1 δισεκατομμύρια στο αμερικανικό box office.

Στη δεύτερη θέση βρέθηκε το «Practical Magic 2», συγκεντρώνοντας 12,2 εκατομμύρια δολάρια στη Βόρεια Αμερική και 7 εκατομμύρια δολάρια διεθνώς φτάνοντας τα 76,8 εκατομμύρια δολάρια, συνολικά.

Το «Spider-Man: Brand New Day» υποχώρησε στην τρίτη θέση με 6,5 εκατομμύρια δολάρια, ανεβάζοντας το συνολικό ποσό στις ΗΠΑ στα 944,5 εκατομμύρια δολάρια. Η «Οδύσσεια» πρόσθεσε ακόμη 4,9 εκατομμύρια δολάρια καταλαμβάνοντας την τέταρτη θέση, ενώ το «Coyote vs. Acme» συμπλήρωσε την πρώτη πεντάδα με 4,5 εκατομμύρια δολάρια.

Μια αξιοσημείωτη περιορισμένη προβολή ήταν του «The History of Concrete», ντοκιμαντέρ του Τζον Γουίλσον (John Wilson) το οποίο συγκέντρωσε 90.000 δολάρια από μία μόλις αίθουσα στη Νέα Υόρκη.

Το top 10 των εκτιμώμενων εισπράξεων στο βορειοαμερικανικό box office για το τριήμερο Παρασκευής-Κυριακής, σύμφωνα με τα στοιχεία της Rentrak είναι:

1. «Resident Evil», $60 εκατ.

2. «Practical Magic 2», $12,2 εκατ.

3. «Spider-Man: Brand New Day», $6,5 εκατ.

4. «Η Οδύσσεια», $4,9 εκατ.

5. «Coyote vs. Acme», $4,5 εκατ.

6. «Runner», $3,2 εκατ.

7. «Daniel and the Fiery Furnace», $3,1 εκατ.

8. «Transformers: The Movie» (επετειακή επαναπροβολή για τα 40 χρόνια), $3,1 εκατ.

9. «The Weight», $2,3 εκατ.

10. «Buddy», $1,9 εκατ.

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