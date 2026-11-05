Ελληνική αμυντική βιομηχανία: Στη EURONAVAL με στόχο νέες συνεργασίες και συμμετοχή σε διεθνή ναυτικά προγράμματα

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Την επέκταση των συνεργασιών τους στη διεθνή ναυτική βιομηχανία επιδιώκουν οι ελληνικές επιχειρήσεις που συμμετέχουν στη EURONAVAL 2026 στο Παρίσι, με βασικά πεδία ενδιαφέροντος τα εξοπλιστικά προγράμματα, τις εφοδιαστικές αλυσίδες και την προστασία κρίσιμων υποθαλάσσιων υποδομών.

Το Ελληνικό Περίπτερο, με 17 συμμετοχές σύμφωνα με τον Σύνδεσμο Ελλήνων Κατασκευαστών Αμυντικού Υλικού (ΣΕΚΠΥ), αποτελεί την τρίτη διαδοχική οργανωμένη παρουσία του Συνδέσμου στην έκθεση, μετά το 2022 και το 2024. Η διοργάνωση πραγματοποιείται από τις 3 έως τις 6 Νοεμβρίου στο εκθεσιακό κέντρο Paris Nord Villepinte.

Το επιχειρηματικό ζητούμενο είναι οι επαφές της έκθεσης να εξελιχθούν σε μακροχρόνιες συνεργασίες και συμμετοχές σε νέα έργα. Σε αυτή την κατεύθυνση, ο πρόεδρος του ΣΕΚΠΥ, Τάσος Ροζολής, έδωσε έμφαση στη συνέχεια των σχέσεων που έχουν ήδη αναπτύξει οι ελληνικές εταιρείες με διεθνείς ομίλους.

Από τις φρεγάτες FDI σε νέες αγορές

Σημείο αναφοράς αποτελεί η συνεργασία με τη Naval Group, η οποία είναι και χορηγός του Ελληνικού Περιπτέρου. Ο πρόεδρος του ΣΕΚΠΥ συνέδεσε το πρόγραμμα των φρεγατών FDI και το Σχέδιο Ελληνικής Βιομηχανικής Συμμετοχής του γαλλικού ομίλου με τις δυνατότητες διεύρυνσης της παρουσίας ελληνικών προμηθευτών στη διεθνή αγορά.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η συμμετοχή στο πρόγραμμα έδωσε σε ελληνικές επιχειρήσεις πρόσβαση σε ένα απαιτητικό ναυτικό έργο, επαφές με διεθνείς προμηθευτές και δυνατότητες ανάπτυξης τεχνογνωσίας για τη μακροχρόνια υποστήριξή του.

Το επόμενο βήμα είναι η αξιοποίηση αυτής της εμπειρίας σε προγράμματα για πελάτες του εξωτερικού. Η επιδίωξη αφορά τη δημιουργία σταθερότερων εμπορικών σχέσεων, ώστε η συμμετοχή σε ένα εξοπλιστικό έργο να αποκτήσει συνέχεια με νέες αναθέσεις.

Πεδίο συνεργασιών οι υποθαλάσσιες υποδομές

Ξεχωριστή θέση στις επαφές καταλαμβάνει η προστασία υποθαλάσσιων καλωδίων και ενεργειακών εγκαταστάσεων. Πρόκειται για πεδίο στο οποίο ο ΣΕΚΠΥ επιδιώκει να συνδυαστούν οι δυνατότητες διαφορετικών επιχειρήσεων για την ανάπτυξη κοινών τεχνολογικών λύσεων.

Ο Τάσος Ροζολής αναφέρθηκε στις ανάγκες έγκαιρου εντοπισμού ασυνήθιστης δραστηριότητας, αξιολόγησης περιστατικών και άμεσης ανταπόκρισης. Υποστήριξε ότι αρκετές από τις απαιτούμενες δυνατότητες εκπροσωπούνται ήδη στο Ελληνικό Περίπτερο, θέτοντας ως στόχο τη συνεργασία μεταξύ των συμμετεχόντων.

Οι συμμετοχές και η θεσμική παρουσία

Στο περίπτερο εκπροσωπούνται οι Akmon, B&T Composites, COMPONOUS, CYGNUS, DYNAMIC Marine & Navy Solutions GmbH, ETME Systems Engineering, FARAD, FEAC, Lykomitros Steel, MARESCO, MPD – Melita Marine Group, QUALCO Group, SSMART, SUNLIGHT, SuperAlloys Engineering και HYDRUS Engineering, καθώς και η DEFEA.

Η διοργάνωση τελεί υπό την αιγίδα των υπουργείων Εθνικής Άμυνας και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, με την υποστήριξη της Enterprise Greece. Στα εγκαίνια της 3ης Νοεμβρίου παρέστησαν ο αρχηγός ΓΕΝ Δημήτριος-Ελευθέριος Κατάρας, ο πρέσβης της Ελλάδας στη Γαλλία Ιωάννης-Μιλτιάδης Νικολαΐδης και ο γενικός διευθυντής της ΓΔΑΕΕ Ιωάννης Μπούρας.

Ο ΣΕΚΠΥ, που αριθμεί περισσότερες από 350 επιχειρήσεις-μέλη, επιδιώκει μέσω της έκθεσης να διευρύνει την πρόσβαση της εγχώριας βιομηχανίας σε διεθνή έργα. Στη συγκεκριμένη ενημέρωση δεν ανακοινώθηκαν νέες συμβάσεις ή οικονομικά μεγέθη συμφωνιών, με το ενδιαφέρον να επικεντρώνεται στην εξέλιξη των επιχειρηματικών επαφών.

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