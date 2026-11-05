Axios: «Ο αμερικανικός στρατός ετοιμάζεται για ευρεία επίθεση στο Ιράν»

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Το ειδησεογραφικό δίκτυο Axios, επικαλούμενο Αμερικανούς αξιωματούχους, ανέφερε ότι «ο αμερικανικός στρατός ολοκληρώνει τις προετοιμασίες για μια πιθανή επανέναρξη επιχειρήσεων μεγάλης κλίμακας στο Ιράν».

Ακόμη, σύμφωνα με διπλωματικές πηγές, «οι πανηγυρισμοί της Τεχεράνης για τα αποτελέσματα των ενδιάμεσων εκλογών στις Ηνωμένες Πολιτείες ενδέχεται να ωθήσουν τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ να επιστρέψει στην επιλογή του πολέμου».

Πρόκειται για την πολλοστή φορά που μεταδίδονται πληροφορίες για επικείμενο χτύπημα στο Ιράν, με τα μεγάλα ειδησεογραφικά πρακτορεία να επαναφέρουν το ζήτημα.

Οι μέχρι τώρα πληροφορίες ανέφεραν πως ο Ντόναλντ Τραμπ θα αποφύγει την επίθεση πριν από τις ενδιάμεσες εκλογές, αλλά αυτές ολοκληρώθηκαν με συντριπτική ήττα για τον Αμερικανό πρόεδρο.

Παράλληλα, σε πολύ δύσκολη θέση βρίσκεται και ο υπουργός Άμυνας, Πιτ Χέγκσεθ. Ο Χέγκσεθ – πρώην παρουσιαστής του Fox News που έγινε υπουργός Άμυνας – πέρασε τον τελευταίο χρόνο προωθώντας επιθετικές μεταρρυθμίσεις σε όλο τον στρατό, από την έναρξη στρατιωτικών επιθέσεων στο Ιράν χωρίς την έγκριση του Κογκρέσου έως την απομάκρυνση δεκάδων κορυφαίων αξιωματικών και την υποστήριξη αμφιλεγόμενων πρωτοβουλιών ετοιμότητας που αποσκοπούσαν στην ενίσχυση της τεστοστερόνης και των προτύπων φυσικής κατάστασης.

Οι ψηφοφόροι απέρριψαν την στρατιωτική ατζέντα της κυβέρνησης, τιμώρησαν τους Ρεπουμπλικάνους και παρέδωσαν τον έλεγχο του Κογκρέσου πίσω στους Δημοκρατικούς.

Το τηλεοπτικό δίκτυο CNN, επικαλούμενο αξιωματούχους του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος, μετέδωσε ότι ο υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ υπερεκτίμησε την ικανότητα της Ουάσιγκτον να τερματίσει γρήγορα μια σύγκρουση με το Ιράν. Παράλληλα, αξιωματούχοι του Λευκού Οίκου δήλωσαν ότι η εμπιστοσύνη του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ προς τον Χέγκσεθ παραμένει ακλόνητη, παρά το γεγονός ότι ο πρόεδρος ζήτησε από συμβούλους του να αξιολογήσουν την απόδοσή του.

Πηγή με γνώση των εξελίξεων ανέφερε στο CNN ότι ο Τραμπ ενδέχεται να θεωρήσει αναγκαία τη διατήρηση του Χέγκσεθ στη θέση του, εφόσον αποφασίσει να προχωρήσει σε νέες επιθέσεις κατά του Ιράν. Παράλληλα, πηγή προσκείμενη στον υπουργό Άμυνας υποστήριξε ότι ο Χέγκσεθ εξακολουθεί να αναμένει την παραμονή του στο αξίωμα και είναι έτοιμος να αντιμετωπίσει οποιαδήποτε προσπάθεια απομάκρυνσής του, καθώς θεωρεί ότι μπορεί να υπερασπιστεί πλήρως κάθε απόφαση που έλαβε σε δημόσιες ακροάσεις.

Από την πλευρά του, το Fox News μετέδωσε δήλωση αξιωματούχου του Λευκού Οίκου σύμφωνα με την οποία «τα αποτελέσματα των εκλογών θα ήταν εντελώς διαφορετικά εάν δεν είχε προηγηθεί ο πόλεμος με το Ιράν». Το δίκτυο πρόσθεσε, επικαλούμενο ενημερωμένες πηγές, ότι ο Λευκός Οίκος εξετάζει σοβαρά το ενδεχόμενο νέων αμερικανικών στρατιωτικών πληγμάτων κατά του Ιράν και ότι μια τέτοια επιλογή θα μπορούσε να αποτελέσει εμπόδιο σε οποιαδήποτε αλλαγή στην ηγεσία του υπουργείου Άμυνας.

Τέλος, το Fox News ανέφερε δήλωση εκπροσώπου του Πενταγώνου, σύμφωνα με την οποία «ο Χέγκσεθ παραμένει πλήρως αφοσιωμένος στην ηγεσία του υπουργείου έως το τέλος της θητείας του προέδρου Τραμπ».

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