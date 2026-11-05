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05.11.2026 09:41

Έλντα Πανοπούλου: «Η Ρένα Βλαχοπούλου ήταν κουμπάρα στον γάμο μου και δεν έφερε τα στέφανα και τις λαμπάδες» (Video)

05.11.2026 09:41
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Στη σειρά «Ρετιρέ» που το κοινό αγάπησε και ξεχωρίζει μέχρι σήμερα αναφέρθηκε η Έλντα Πανοπούλου, αποκαλύπτοντας ότι ο Γιάννης Δαλιανίδης είχε σκοπό να μεταφέρει τη σειρά στον κινηματογράφο, ωστόσο, δεν πρόλαβε.

Καλεσμένη της Αθηναΐδας Νέγκα στην εκπομπή «Καλύτερα Αργά», η ηθοποιός αναφέρθηκε, μεταξύ άλλων, σε ένα απρόοπτο περιστατικό στον γάμο της με πρωταγωνίστρια τη Ρένα Βλαχοπούλου η οποία ήταν κοιυμπάρα της.

«Έχω την αίσθηση ότι όλοι εμείς οι ήρωες του “Ρετιρέ” θυμίζαμε στο κοινό ανθρώπους γνωστούς τους. Όλοι είχαν μια τέτοια ξαδέρφη που τα έπαιρνε εύκολα ή μια αδερφή. Όλοι είχαν έναν γείτονα που ήταν φωνακλάς. Κρίμα που ο Δαλιανίδης δεν πρόλαβε, γιατί ήθελε να το κάνει. Και την ταινία σκεφτόταν, υπό την έννοια του μιούζικαλ, και είχε κάτι ιδέες καταπληκτικές. Καταπληκτικές ιδέες είχε πάντα ο Δαλιανίδης. Δεν τα πρόλαβε όλα αυτά όμως. Αν ήταν κάποιος άλλος σκηνοθέτης, θα μπορούσε να πει “εγώ αυτό δεν το έχω γράψει, δεν το λέτε”. Αυτά τα στεγανά δεν υπήρχαν στον Δαλιανίδη», ανέφερε, μεταξύ άλλων.

Στη συνέχεια, η Έλντα Πανοπούλου περιέγραψε με χιούμορ τι συνέβη όταν η Ρένα Βλαχοπούλου, που ήταν κουμπάρα στον γάμο της, ξέχασε να αγοράσει τα στέφανα και τις λαμπάδες.

«Όταν έφτασα στην εκκλησία, με ρώτησε. Μου λέει “μωρή, τα πήρες τα στέφανα;”. Λέω “κυρία Ρένα, ποια στέφανα; Εγώ έπρεπε να τα πάρω;”. “Ναι, μωρή, δεν σου ’πα; Ξέχασες;”. Λέω “δεν μου το είπατε, αλλά μπορεί και να ξέχασα”» αφηγήθηκε, μιμούμενη τη φωνή της.

Τελικά, η λύση βρέθηκε στην εκκλησία, όπου υπήρχαν παλιά στέφανα τα οποία και τους δάνεισαν. «Οπότε μάλλον και γι’ αυτό δεν φτούρησε ο γάμος, θέλω να θεωρώ» σχολίασε γελώντας, διευκρινίζοντας ότι κάνει πλάκα.

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ΠΕΜΠΤΗ 05.11.2026 11:33
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