«Μπαλωθιά» Χρυσομάλλη στο παρά ένα της επίσκεψης Μητσοτάκη στη Μεσσηνία

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Με… «μπαλωθιά» υποδέχεται ο βουλευτής Μεσσηνίας της ΝΔ, Μίλτος Χρυσομάλλης τον πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη, στο «κάστρο» του Αντώνη Σαμαρά.

Ο εκ των στενών συνεργατών του πρώην πρωθυπουργού, μια μέρα πριν την επίσκεψη Μητσοτάκη στη Μεσσηνία, κατέθεσε ερώτηση στον ΥΠΕΝ, Σταύρο Παπασταύρου, αναφέροντας ότι η Πολεοδομία Καλαμάτας δεν έχει λάβει απάντηση από το υπουργείο για ερώτημα δόμησης, με αποτέλεσμα να έχουν παγώσει εργασίες στον δήμο Δυτικής Μάνης.

Σημειώνεται ότι οι πληροφορίες θέλουν τον Μίλτο Χρυσομάλλη να είναι έτοιμος να ενταχθεί στο κόμμα του Αντώνη Σαμαρά, οπότε η ερώτηση προς το ΥΠΕΝ μπορεί να θεωρηθεί και ως… τροχιοδεικτική βολή.

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