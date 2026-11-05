TP Greece: Νέοι ρόλοι για Πλατή και Μικρούτσικο, με τη Foucteau επικεφαλής του διοικητικού σχήματος

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Σε αναδιάταξη της διοικητικής της ομάδας προχώρησε η TP Greece, αναθέτοντας στον Νώντα Πλατή τη θέση του Managing Director για την Ελλάδα και στον Ανδρέα Μικρούτσικο τη θέση του Chief Operating Officer. Οι αλλαγές ισχύουν από την 1η Νοεμβρίου 2026, με τη Charlotte Foucteau να διατηρεί τη συνολική ευθύνη της εταιρείας στην ελληνική αγορά.

Το νέο σχήμα διαμορφώνει ένα πρόσθετο επίπεδο διοικητικής ευθύνης για την Ελλάδα, καθώς ο Πλατής μετακινείται από τη θέση του COO σε εκείνη του Managing Director, με απευθείας αναφορά στη Foucteau. Την ευθύνη των επιχειρησιακών λειτουργιών αναλαμβάνει ο Μικρούτσικος, ο οποίος μέχρι πρότινος ήταν Vice President of Operations.

Η Foucteau παραμένει παράλληλα CEO για τη Ρουμανία και την περιφερειακή ενότητα PCUB, η οποία περιλαμβάνει την Πολωνία, την Τσεχία, την Ουκρανία και τα Βαλκάνια. Η ελληνική διοικητική αναδιάταξη εντάσσεται, επομένως, σε ένα σχήμα στο οποίο η ίδια διατηρεί ευρύτερες περιφερειακές αρμοδιότητες.

Εσωτερικές μετακινήσεις στην κορυφή

Οι δύο τοποθετήσεις προέρχονται από το υφιστάμενο στελεχικό δυναμικό της TP Greece, με τους νέους επικεφαλής να διαθέτουν πολυετή παρουσία στην εταιρεία και εμπειρία στη λειτουργία της.

Ο Νώντας Πλατής έχει περισσότερα από 25 χρόνια επαγγελματικής εμπειρίας στην εξυπηρέτηση πελατών και στη διοίκηση επιχειρησιακών λειτουργιών. Εντάχθηκε στην TP Greece το 2008 και ανέλαβε διαδοχικά θέσεις αυξημένης ευθύνης, ενώ από το 2024 κατείχε τη θέση του COO.

Η μετακίνησή του στη θέση του Managing Director διευρύνει τον διοικητικό του ρόλο στην ελληνική δραστηριότητα, με τη συνολική ευθύνη να παραμένει στη Foucteau.

Ο Ανδρέας Μικρούτσικος ξεκίνησε στην εταιρεία το 2007 ως εκπρόσωπος εξυπηρέτησης πελατών. Στη συνέχεια πέρασε από θέσεις εποπτείας, επιχειρησιακής ανάλυσης και διοίκησης λειτουργιών και το 2022 ανέλαβε Vice President of Operations. Με τη νέα τοποθέτηση διαδέχεται τον Πλατή στη θέση του Chief Operating Officer.

Η τεχνητή νοημοσύνη στον σχεδιασμό

Οι διοικητικές αλλαγές πραγματοποιούνται σε μια περίοδο κατά την οποία η τεχνολογία και η τεχνητή νοημοσύνη μεταβάλλουν τις διαδικασίες εξυπηρέτησης πελατών και το αντικείμενο των σχετικών υπηρεσιών.

Η Foucteau συνέδεσε τις νέες τοποθετήσεις με αυτή τη μετάβαση, επισημαίνοντας ότι η εταιρεία επιδιώκει να συνδυάσει τις τεχνολογικές δυνατότητες με την εμπειρία και τις δεξιότητες του προσωπικού της. Στον σχεδιασμό περιλαμβάνονται η ανάπτυξη των δραστηριοτήτων και η ενίσχυση της παρουσίας στις αγορές ευθύνης της.

Η επιλογή δύο στελεχών με μακρά εσωτερική διαδρομή δίνει έμφαση στη διοικητική συνέχεια και στη γνώση των επιχειρησιακών διαδικασιών. Η ανακοίνωση των αλλαγών, πάντως, δεν συνοδεύτηκε από συγκεκριμένους οικονομικούς στόχους, επενδυτικά ποσά ή χρονοδιάγραμμα νέων τεχνολογικών έργων.

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