Σε ρωσικά χέρια τα περιουσιακά στοιχεία της Japan Tobacco με εντολή Πούτιν

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Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν έθεσε τα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία της Japan Tobacco International υπό προσωρινή διαχείριση, σύμφωνα με διάταγμα που εκδόθηκε την Πέμπτη, καθιστώντας την την τελευταία ξένη εταιρεία που χάνει τον έλεγχο των τοπικών δραστηριοτήτων της.

Το διάταγμα έθεσε τα μερίδια της JTI σε τέσσερις επιχειρήσεις στη Ρωσία υπό τη διαχείριση της ρωσικής εταιρείας Industrial Assets. Δεν παρείχε λόγους, αλλά το Κρεμλίνο έχει συνδέσει παρόμοιες κινήσεις στο παρελθόν με τη συμπεριφορά αυτών που χαρακτηρίζει «εχθρικές χώρες».

Η JTI, μέρος της Japan Tobacco Inc., αυτοπροσδιορίζεται ως ο μεγαλύτερος παραγωγός καπνού της Ρωσίας βάσει όγκου πωλήσεων.

Το διάταγμα έρχεται μετά την απόφαση της Ρωσίας να θέσει υπό προσωρινή διαχείριση τα περιουσιακά στοιχεία του ελβετικού γίγαντα τροφίμων Nestle, του γερμανικού χονδρεμπόρου Metro AG και του γαλλικού λιανοπωλητή Auchan τον Σεπτέμβριο. Η Μόσχα ανέλαβε τον έλεγχο των ρωσικών περιουσιακών στοιχείων τεσσάρων ακόμη ευρωπαϊκών εταιρειών τον Οκτώβριο, επικαλούμενη την υποστήριξη των ευρωπαϊκών χωρών προς την Ουκρανία και αυτό που χαρακτήρισε παράνομες απαλλοτριώσεις ρωσικής περιουσίας.

Τον Οκτώβριο, το Υπουργείο Εξωτερικών της Ρωσίας δήλωσε ότι θεώρησε μια πώληση με drone στην Ουκρανία από μια ιαπωνική εταιρεία ως εχθρικό βήμα και προειδοποίησε για σκληρή απάντηση. Η Ρωσία δήλωσε επίσης τον περασμένο μήνα ότι είχε συλλάβει έναν Ιάπωνα δημοσιογράφο στην περιοχή Σαχαλίνης της Άπω Ανατολής με την υποψία κατασκοπείας, σηματοδοτώντας ένα νέο χαμηλό στις διμερείς σχέσεις που έχουν επιδεινωθεί τους τελευταίους μήνες.

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