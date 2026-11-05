Συμμαχία Βαρδινογιάννη – Νεμπή και μάχη με Αλαφούζο για τα χρυσά τηλεοπτικά δικαιώματα της UEFA

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Σε μονομαχία για δύο ισχυρούς επιχειρηματικούς πόλους και με προσφορές που όπως φαίνεται θα ξεπεράσουν κάθε προσδοκία, πραγματοποιείται σήμερα ο δεύτερος γύρος του διαγωνισμού για τα τηλεοπτικά δικαιώματα μετάδοσης των αγώνων του Champions League, Europa League και Conference League για την επόμενη τετραετία (2027-2031).

Όπως αναφέρει το mononews.gr, η μάχη αφορά δύο διεκδικητές: από τη μία, την Percapita του ομίλου Βαρδινογιάννη, η οποία κινείται σε σύμπραξη με ισχυρούς μιντιακούς ομίλους, και από την άλλη τον όμιλο Αλαφούζου, που αναπτύσσει το νέο τηλεοπτικό εγχείρημα ΣΠΟΡ FM TV.

Τη διαδικασία διεξάγει για λογαριασμό της UEFA η αμερικανική Relevent Football Partners, η οποία έχει αναλάβει τη διαχείριση των εμπορικών δικαιωμάτων των ευρωπαϊκών διασυλλογικών διοργανώσεων για έως την περίοδο 2032/33.

Ζητήθηκαν βελτιωτικές προσφορές

Σήμερα, Πέμπτη, ο διαγωνισμός περνά στον δεύτερο και ιδιαίτερα κρίσιμο γύρο των βελτιωτικών προσφορών, με τους δύο μονομάχους να καλούνται να ανεβάσουν ακόμη περισσότερο τις οικονομικές προτάσεις τους. Σύμφωνα με πηγές που παρακολουθούν στενά τη διαδικασία, τα τιμήματα έχουν ήδη κινηθεί πάνω από τις αρχικές εκτιμήσεις, με τον ανταγωνισμό να δημιουργεί προϋποθέσεις για μια ιδιαίτερα ακριβή συμφωνία. Και καθώς η διαδικασία εισέρχεται στην αποφασιστική της φάση, το μεγάλο ερώτημα είναι πόσο ψηλά είναι διατεθειμένοι να φτάσουν οι δύο διεκδικητές προκειμένου να εξασφαλίσουν το κορυφαίο ποδοσφαιρικό περιεχόμενο.

Ήδη στην αγορά ακούγονται πληροφορίες πως το συνολικό τίμημα για την επόμενη τετραετία είναι εξαιρετικά πιθανό να ξεπεράσει τις αρχικές εκτιμήσεις περί 150 εκατ. ευρώ και υπάρχουν πληροφορίες για τίμημα που μπορεί να διαμορφωθεί άνω των 50 εκατ. ευρώ ετησίως, ήτοι να κινηθεί στην περιοχή ακόμη και άνω των 250 εκατ. ευρώ για την τετραετία, κάτι που μένει να επιβεβαιωθεί. Οι ίδιες πηγές ανέφεραν χαρακτηριστικά πως «δεν αποκλείεται να δούμε προσφορά που θα ξεπερνά τους τεχνικό – οικονομικούς υπολογισμούς, καθώς η στρατηγική σημασία των δικαιωμάτων φαίνεται να αποκτά μεγαλύτερο βάρος από την οικονομική τους αποτίμηση».

Παράλληλα, πηγές αναφέρουν ότι στον πλειστηριασμό συμμετέχουν το Mega και ο Ant1, διεκδικώντας την μετάδοση αγώνων για την ελεύθερη τηλεόραση με το καθεστώς που ισχύει και σήμερα, δηλαδή ένας αγώνα την Τετάρτη (Champions League) και ένας την Πέμπτη (Europa League ή Conference League).

Συνεργασία Βαρδινογιάννη (Percapita) – Νεμπή (OTE)

Σύμφωνα με πληροφορίες, σε περίπτωση που η Percapita κερδίσει το διαγωνισμό, ήδη έχει υπάρξει συμφωνία συνεργασίας με τον Όμιλο ΟΤΕ για να συνεχίσει να μεταδίδει μέσω της Magenta TV (πρώην Cosmote TV) το κορυφαίο στην Ευρώπη ποδοσφαιρικό τηλεοπτικό περιεχόμενο για τα επόμενα χρόνια. Όπως είχε αναφέρει το mononews λίγες ημέρες νωρίτερα, το σενάριο συνεργασίας Βαρδινογιάννη (Percapita) – Νεμπή (OTE) για τα «χρυσά» τηλεοπτικά δικαιώματα επιβεβαιώνεται,, ωστόσο είναι ακόμη πρώιμο να ειπωθεί ποιοι ακριβώς είναι οι όροι αυτής της συνεργασίας, εφόσον τα δικαιώματα καταλήξουν στο παραπάνω σχήμα για την επόμενη τετραετία. Σε κάθε περίπτωση αυτή η συνθήκη σηματοδοτεί στροφή της στρατηγικής του ομίλου ΟΤΕ και της μητρικής DT, προκειμένου να διατηρήσουν ένα προϊόν που έχει τεράστια απήχηση στη συνδρομητική βάση.

Η προσέγγιση του ομίλου συνδέεται με την ανάγκη να εξασφαλίσει τη μεγαλύτερη δυνατή εμπορική αξιοποίηση των ακριβών αθλητικών διοργανώσεων, διευρύνοντας τη βάση των συνδρομητών που αποκτούν πρόσβαση στο περιεχόμενο. Σε αυτή την κατεύθυνση, οι συνεργασίες με άλλους τηλεπικοινωνιακούς και τηλεοπτικούς παρόχους αποκτούν κεντρικό ρόλο. Όπως εξηγούν γνώστες του χώρου, το μοντέλο της αποκλειστικής εκμετάλλευσης των αθλητικών δικαιωμάτων βρίσκεται πλέον αντιμέτωπο με τα όρια της ελληνικής αγοράς. Η εμπειρία από τις συμφωνίες ανταλλαγής αθλητικού περιεχομένου μεταξύ των παρόχων αναδεικνύει τη σημασία των συνεργασιών. Για τον ΟΤΕ, η δυνατότητα διάθεσης του περιεχομένου σε περισσότερα νοικοκυριά δημιουργεί προοπτικές πρόσθετων εσόδων και καλύτερης απόδοσης των επενδύσεων στα τηλεοπτικά δικαιώματα. Η στρατηγική των συνεργασιών μπορεί να προσφέρει στον ΟΤΕ μεγαλύτερη ευελιξία, σε μια περίοδο κατά την οποία ισχυροί streaming παίκτες εισέρχονται στη «παραδοσιακή τηλεοπτική αγορά και διεθνώς οι συμμαχίες αποτελούν πλέον τον κανόνα.

Το project ΣΠΟΡ FM TV του Γ. Αλαφούζου

Από τον άλλη πλευρά βρίσκεται ο ισχυρός επιχειρηματίας ο Γιάννης Αλαφούζος, που αναπτύσσει το ΣΠΟΡ FM TV, και έχει ήδη εξασφαλίσει τα δικαιώματα του Παναθηναϊκού, του Ηρακλή, του Κυπέλλου Ελλάδας και της GBL, ενώ από τη σεζόν 2027-2028 αναμένεται να μεταδίδει και τους εντός έδρας αγώνες του ΠΑΟΚ, στο πλαίσιο μιας συμφωνίας που φέρεται να ανέρχεται σε 42 εκατ. ευρώ για τρία χρόνια.

Αξιοποιώντας την αναγνωρισιμότητα του ραδιοφωνικού ΣΠΟΡ FM και την τηλεοπτική υποδομή του ομίλου ΣΚΑΪ, ο επιχειρηματίας επιχειρεί να δημιουργήσει έναν νέο πόλο αθλητικού περιεχομένου, με απευθείας πρόσβαση στο τηλεοπτικό κοινό και προοπτική ανάπτυξης συνδρομητικών εσόδων. Παράλληλα, η επένδυση συνοδεύεται από ενίσχυση του δημοσιογραφικού και τεχνικού δυναμικού, με μεταγραφές πολύ γνωστών στελεχνών του αθλητικού ρεπορτάζ.

Το εγχείρημα πέρασε από τον σχεδιασμό στην πράξη στις αρχές Οκτωβρίου, όταν η ψηφιακή πλατφόρμα ξεκίνησε τη λειτουργία της, αρχικά με δωρεάν πρόσβαση. Το περιεχόμενό της περιλαμβάνει ήδη, όπως αναφέρθηκε, ένα σημαντικό χαρτοφυλάκιο δικαιωμάτων, με τους εντός έδρας αγώνες του Παναθηναϊκού και του Ηρακλή στη Super League, το Κύπελλο Ελλάδας, το ελληνικό πρωτάθλημα μπάσκετ Stoiximan GBL και το Super Cup.

Η άκρως ανταγωνιστική στρατηγική του Γιάννη Αλαφούζου στα αθλητικά δικαιώματα έχει ήδη αποτυπωθεί στη συμφωνία για τη Stoiximan GBL, με οικονομικό αντικείμενο που προσεγγίζει τα 50 εκατ. ευρώ σε βάθος πενταετίας. Πρόκειται για μια κίνηση που δείχνει ότι το ΣΠΟΡ FM TV σχεδιάζεται ως ένας ισχυρός και μακροπρόθεσμος παίκτης στην αγορά αθλητικού περιεχομένου. Υπό αυτό το πρίσμα, η διεκδίκηση του Champions League αποτελεί την επόμενη, σαφώς μεγαλύτερη, επενδυτική πρόκληση.

Σε κάθε περίπτωση, και για τους δύο διεκδικητές, το διακύβευμα υπερβαίνει την απόκτηση ενός πακέτου τηλεοπτικών δικαιωμάτων και αφορά τη δυνατότητα προσέλκυσης μεγάλου τηλεοπτικού κοινού, τη διαφημιστική αγορά και, κυρίως, τη διαμόρφωση νέων ισορροπιών στον χάρτη των ελληνικών μέσων ενημέρωσης. Η έκβαση της αναμέτρησης μπορεί να αλλάξει τον τηλεοπτικό χάρτη για τα επόμενα τέσσερα χρόνια, με το ύψος της τελικής προσφοράς να αποτελεί το πρώτο μεγάλο τεστ για τη στρατηγική των δύο πλευρών.

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