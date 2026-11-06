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06.11.2026 10:16

Η Ριάνα έγινε «χριστουγεννιάτικο δώρο» για τους θαυμαστές της – Η σέξι φωτογράφιση που έκανε τους followers να… παραμιλούν! (Photos)

06.11.2026 10:16
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Χριστουγεννιάτικο… δώρο για τους εκατομμμύρια followers της στα social media αποφάσισε να…γίνει η Ριάνα, με την 38χρονη να ποζάρει σε σέξι διάθεση μπροστά από τρία χριστουγεννιάτικα δέντρα.

Φορώντας ένα τολμηρό κορμάκι από floral δαντέλα και κάλτσες μέχρι τους μηρούς που αναδείκνυαν τις καμπύλες της, η διάσημη τραγουδίστρια φωτογραφήθηκε, στο πλαίσιο της καμπάνιας της Savage X Fenty.

Και για όσους δεν κατάλαβαν το υπονοούμενο από τα καρέ που αναρτήθηκαν, η Ριάνα φρόντισε να το κάνει πιο ξεκάθαρο στη λεζάντα της ανάρτησής της.

«Όταν το να είσαι άτακτη σε κάνει δώρο!» έγραψε η ίδια, με το προφίλ της να παίρνει «φωτιά» από τα αμέτρητα σχόλια των θαυμαστών της.

«Το να βρίσκεσαι στη λίστα των φρόνιμων είναι υπερεκτιμημένο» έγραψε, με τη σειρά της, η εταιρεία εσωρούχων της, σχολιάζοντας τις φωτογραφίες.

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