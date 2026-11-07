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07.11.2026 14:00

Η Κέλλυ Σταμούλη κατεβαίνει στις εκλογές με… δικό της hit (Video)

07.11.2026 14:00
stamouli

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Η υποψήφια του ΠΑΣΟΚ στην Α΄ Αθηνών, Κέλλυ Σταμούλη, δεν αρκείται στα κλασικά προεκλογικά μηνύματα, τις χειραψίες και τις φωτογραφίες. Περνάει στην επόμενη… πίστα, παρουσιάζοντας το δικό της τραγούδι, το οποίο -κατά πως φαίνεται- θα γίνει το soundtrack της εκστρατείας της.

Και επειδή κάθε μεγάλη παραγωγή χρειάζεται και το κατάλληλο σκηνικό, η Κέλλυ Σταμούλη επέλεξε ένα πάρκο, ένα παλιό CD Player και έναν δίσκο με το όνομά της και το λογότυπο του ΠΑΣΟΚ. Όχι streaming, όχι Spotify, όχι playlists. Κανονικό CD, με θήκη και όλα τα συναφή! Μια επιστροφή στα 90s, με σύγχρονη τεχνολογία, αφού το τραγούδι δημιουργήθηκε με τεχνητή νοημοσύνη από τον Στάθη Βάρη.

«Σταμούλη, πάμε δυνατά, Α΄ Αθηνών, ΠΑΣΟΚ, μπροστά σταθερά», ακούγεται στους πρώτους στίχους και η υποψήφια μπαίνει αμέσως στο κλίμα, χορεύοντας στον ρυθμό με πράσινα παπούτσια. Ακολουθούν χαμόγελα, καρδιά, αισιοδοξία, νέα σελίδα και φυσικά το απαραίτητο μήνυμα για την ψήφο.

Το ερώτημα είναι αν θα έχουμε και συνέχεια: αν θα ακολουθήσει και δεύτερο single ή το πράγμα θα σταματήσει εδώ. Ας ελπίσουμε μόνο να μην κολλήσει το CD στο ρεφρέν.

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