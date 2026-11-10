«Αν δεν ήταν η πολιτική, θα ήμασταν καλοί φίλοι»: Η άγνωστη συνομιλία Τραμπ-Μπάιντεν και η επιστολή-έκπληξη του 2021

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Το νέο βιβλίο του Τζο Μπάιντεν, με τίτλο «Promise Me, America», αποκαλύπτει για πρώτη φορά το περιεχόμενο της επιστολής που του είχε αφήσει ο Ντόναλντ Τραμπ στο Οβάλ Γραφείο, όταν αποχώρησε από τον Λευκό Οίκο το 2021.

Πρόκειται για το γράμμα που είχε αφήσει ο Ντόναλντ Τραμπ στον διάδοχό του, λίγο πριν αποχωρήσει από την προεδρία, με περιεχόμενο που ερχόταν σε έντονη αντίθεση με τη δημόσια στάση του απέναντί του.

Ο Μπάιντεν είχε αναφερθεί στην ύπαρξη της επιστολής ήδη από την πρώτη εβδομάδα της προεδρίας του, στις 20 Ιανουαρίου 2021, χαρακτηρίζοντάς την «πολύ γενναιόδωρη». Δεν είχε αποκαλύψει, ωστόσο, τι ακριβώς τού είχε γράψει ο προκάτοχός του.

Τώρα, οι New York Times δημοσιεύουν λεπτομέρειες από το περιεχόμενό της, καθώς ο πρώην πρόεδρος παραθέτει ολόκληρο το γράμμα στο βιβλίο του. Η εφημερίδα εξέτασε και αντίγραφο του πρωτότυπου, το οποίο έφερε ημερομηνία 20 Ιανουαρίου 2021 και βρισκόταν μέσα σε φάκελο που απευθυνόταν στον «46», παραπέμποντας στην ιδιότητα του Μπάιντεν ως 46ου προέδρου των ΗΠΑ.

Το κείμενο είχε γραφτεί σε επιστολόχαρτο του Λευκού Οίκου, με τον χαρακτηριστικό μαύρο μαρκαδόρο Sharpie που χρησιμοποιεί ο Τραμπ. Σε αυτό, ο Ρεπουμπλικανός πολιτικός δεν διατύπωνε επικρίσεις για τον διάδοχό του, ούτε αμφισβητούσε τη νίκη του στις εκλογές του 2020. Αντίθετα, αναφερόταν με θερμά λόγια στην προεδρική αποστολή και εξέφραζε την πεποίθηση ότι ο Μπάιντεν «θα παραμείνει πιστός στον εαυτό σου και στον αμερικανικό λαό».

«Πολλοί πρόεδροι έχουν έρθει και έχουν φύγει, οι οποίοι απλώς κυβέρνησαν ως Ρεπουμπλικάνοι ή Δημοκρατικοί», έγραψε ο Τραμπ. «Σε μεγάλο βαθμό, δεν άλλαξαν την ιστορία, απλώς παρασύρθηκαν από το αμείλικτο ρεύμα της. Αυτό δεν θα συμβεί σε σένα, γιατί ξέρω πόσο αγαπάς τον αμερικανικό λαό».

Η διπλή εικόνα του Τραμπ και η έκπληξη του Μπάιντεν

Στο βιβλίο του, που αναμένεται να κυκλοφορήσει την επόμενη Τρίτη, 17/11, ο 83χρονος Μπάιντεν επιχειρεί να περιγράψει την αντίφαση ανάμεσα στο περιεχόμενο της επιστολής και στη συμπεριφορά του Τραμπ. Όπως γράφει, ήταν «σαν να υπήρχαν δύο Ντόναλντ Τραμπ».

Ο πρώην πρόεδρος σημειώνει ότι ο Τραμπ «αποσταθεροποίησε βαθιά τη δημοκρατία μας» και «δεν πρόσφερε την παραδοσιακή συνάντηση μεταξύ προέδρων». Παρά ταύτα, η επιστολή που βρήκε στο Οβάλ Γραφείο είχε εντελώς διαφορετικό τόνο: «Όμως, να ‘τος, που μου έστελνε τις καλύτερες ευχές του με θερμά λόγια που ακουγόταν σαν να προέρχονταν από έναν παλιό φίλο», γράφει.

Η συγκεκριμένη στάση απείχε σημαντικά από την προεκλογική ρητορική του Τραμπ το 2020. Τότε είχε χαρακτηρίσει τον Μπάιντεν «τον χειρότερο υποψήφιο» στην αμερικανική ιστορία, είχε προειδοποιήσει για εκδήλωση βίας σε πόλεις των ΗΠΑ σε περίπτωση εκλογής του, ενώ είχε αμφισβητήσει τις πνευματικές του ικανότητες και τον είχε κατηγορήσει για διαφθορά.

Η ένταση συνεχίστηκε και μετά την επικράτηση του Δημοκρατικού υποψηφίου. Ο Τραμπ αμφισβήτησε το εκλογικό αποτέλεσμα, με αποκορύφωμα τα γεγονότα της 6ης Ιανουαρίου στο Καπιτώλιο, ενώ στη συνέχεια δεν παρέστη στην τελετή ορκωμοσίας του διαδόχου του.

Οι ισχυρισμοί του για νοθεία στις εκλογές του 2020 εξακολουθούν να αποτελούν μέρος της δημόσιας ρητορικής του, όπως και οι επιθέσεις κατά του Μπάιντεν για σειρά θεμάτων. Την ίδια στάση επανέλαβε και ο Λευκός Οίκος την Τρίτη, με τον διευθυντή επικοινωνίας του, Στίβεν Τσέουνγκ, να σχολιάζει το περιεχόμενο της επιστολής.

«Ο Τζο Μπάιντεν θα έπρεπε να είχε λάβει υπόψη τα σοφά λόγια του προέδρου, αλλά αντίθετα προσπάθησε να καταστρέψει αυτή τη χώρα και να χρησιμοποιήσει το δικαστικό σύστημα ως όπλο εναντίον των πολιτικών του εχθρών», δήλωσε σε ανακοίνωσή του ο Στίβεν Τσέουνγκ. «Ο Μπάιντεν είναι ντροπή, και η Αμερική είναι καλύτερα χωρίς αυτόν πλέον ως πρόεδρο».

Ολόκληρη η επιστολή του Ντόναλντ Τραμπ προς τον Τζο Μπάιντεν

«Αγαπητέ Τζο, Το να έρχομαι κάθε μέρα στη δουλειά στο Οβάλ Γραφείο είναι μια ευλογία που ξεπερνά κάθε φαντασία. Η ιστορία αντηχεί από κάθε τοίχο, κάθε άγαλμα, κάθε όμορφο πίνακα και κάθε γωνιά αυτού του μαγικού χώρου. Κάθε σκάλα, κάθε διάδρομος και κάθε πόρτα οδηγεί σε μια άλλη πόρτα και μια άλλη ανάμνηση, σε ένα ακόμη σημείο καμπής στην ένδοξη ιστορία της Αμερικής. Ελπίζω να αφιερώνεις κάθε μέρα λίγο χρόνο για να αναλογιστείς πού βρίσκεσαι και τους ανθρώπους που προηγήθηκαν, τους τιτάνες που διαμόρφωσαν την πορεία των ανθρώπινων γεγονότων. Τώρα έχεις την ευκαιρία να επιλέξεις τη θέση σου στην ιστορία, και ξέρω ότι θα παραμείνεις πιστός στον εαυτό σου και στον αμερικανικό λαό. Πολλοί πρόεδροι έχουν έρθει και έχουν φύγει, οι οποίοι απλώς κυβέρνησαν ως Ρεπουμπλικάνοι ή Δημοκρατικοί. Σε μεγάλο βαθμό, δεν άλλαξαν την ιστορία, απλώς παρασύρθηκαν από το αμείλικτο ρεύμα της. Αυτό δεν θα συμβεί σε εσάς, γιατί ξέρω πόσο αγαπάτε τον αμερικανικό λαό. Όχι μόνο σας ενώνει το παρελθόν, αλλά φέρνετε στους ώμους σας τις ελπίδες και τα όνειρα ολόκληρης της χώρας. Το βάρος αυτού του γεγονότος δεν σας εγκαταλείπει ποτέ· είναι η άγκυρα που στηρίζει κάθε απόφαση που παίρνετε. Η δύναμή σου, η βαθύτερη πηγή ενέργειάς σου, προέρχεται από τη γνώση ότι εκατομμύρια και εκατομμύρια άνθρωποι βασίζονται σε σένα. Οι φιλοδοξίες και οι προσδοκίες τους είναι ο λόγος που βρίσκεσαι εδώ, με τόσους πολλούς να βασίζονται στην επιτυχία σου. Είθε ο Θεός να ευλογεί εσένα και τη Τζιλ, και είθε ο Θεός να ευλογεί την Αμερική! Με εκτίμηση, Ντόναλντ».

NEW



The New York Times has obtained the letter President Trump left for President Biden in the Oval Office in 2021.



The letter — which Trump wrote by hand using his signature black Sharpie — is printed in Biden’s forthcoming presidential memoir.



Full Story:… pic.twitter.com/wARHfZHMLK — Yashar Ali 🐘 (@yashar) November 10, 2026

Η συνάντηση του 2024 και η φράση που έμεινε στον Μπάιντεν

Στο βιβλίο του, ο Μπάιντεν αναφέρεται και στη συνάντηση που είχε με τον Τραμπ μετά τη νίκη του στις εκλογές το 2024. Σε απόσπασμα που δημοσίευσε τη Δευτέρα το περιοδικό «The Atlantic», ο ίδιος περιγράφει την έκπληξή του για τη στάση του Τραμπ απέναντί του.

Η συμπεριφορά του Τραμπ τον αιφνιδίασε, όπως παραδέχεται, καθώς «με εξέπληξε υιοθετώντας έναν τόνο τόσο φιλικό που σκέφτηκα ότι ίσως με κορόιδευε».

Μάλιστα, ο Ρεπουμπλικανός φέρεται να του είπε: «Ξέρεις, Τζο, αν δεν ήταν η πολιτική, πιστεύω ότι θα ήμασταν καλοί φίλοι», μια φράση που ο Μπάιντεν συμπεριέλαβε στην αφήγησή του.

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